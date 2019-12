Pečieme s Korzárom chuťovky: Zdravé praclíky, maslové tyčinky, arašidové keksy

Inšpirácie do vašej kuchyne.

29. dec 2019 o 0:00 Daniela Marcinová, Anna Novotná

Krehké maslové tyčinky

Potrebujeme: 200 g hladkej múky, 200 g varených zemiakov, 200 g masla, 1 vajce, pol lyžičky soli + na posypanie hrubozrnnú soľ, sezamové semienka či strúhaný syr

Postup: Zemiaky si môžeme v šupke predvariť deň vopred a potom ich len ošúpeme a nastrúhame najemno. Pridáme k nim múku, soľ aj maslo a spracujeme cesto. Potom ho rozvaľkáme asi na pol centimetra a ostrôžkou ho pokrájame na tyčinky, ktoré potrieme rozšľahaným vajíčkom a posypeme hrubozrnnou soľou a tým, čo nám chutí. Upečieme v rúre nastavenej na 180 stupňov.

Zdravé praclíky

Potrebujeme: 2 a 1/2 ČL aktívneho droždia, 2 PL hnedého cukru, 1 š vlažnej vody, 1 a 1/2 š hladkej múky, 1 a 1/2 š š celozrnnej múky, 1 ČL soli, 2 PL roztopeného masla, 1/3 š prášku na pečenie, 1 veľké vajce, hrubozrnná soľ na vrch

Postup: Do veľkej misky dáme droždie, vodu a cukor. Zľahka ale poriadne všetko premiešame a necháme postáť asi 15 až 20 minút, kým sa na povrchu nezačnú robiť bublinky.

Medzitým v stredne veľkej miske dobre premiešame oba druhy múky, soľ a maslo. Múčnu zmes pridávame k droždiu po 1/3 šálky a vymiešame cesto (použiť môžete aj kuchynský robot s hákovým nadstavcom). Pokračujeme, kým sa neminie všetka múka a cesto zostane nelepivé. Čistú pracovnú dosku mierne pomúčime, premiestnime na ňu cesto v tvare gule a prikryjeme ho na 10 až 15 minút kuchynskou utierkou.

Kým cesto odpočíva, do veľkého polievkového hrnca dáme 1/3 šálky prášku do pečiva a 9 šálok vody. Hrniec prikryjeme a vodu necháme zovrieť. Odpočinuté cesto miesime v rukách ešte 3 až 4 minúty, potom ho rozdelíme na šesť rovnakých kúskov. Z každého po jednom dlaňami vyformujeme tenkého hada, nakrájame na kratšie kúsky a tie potom stočíme do tvaru praclíkov. Konce dobre popritláčame, aby sa cesto nerozpadlo. V malej miske rozšľaháme vajíčka a položíme blízko ku sporáku.

Rúru predhrejeme na 200 stupňov a plech vyložíme papierom na pečenie. Keď voda v hrnci zovrie, po jednom do nej ponárame praclíky na asi 15 až 20 sekúnd. Potom z nej necháme odtiecť prebytočnú vodu, ponoríme ich vrch do vajíčka a ukladáme na pripravený plech na pečenie. Nakoniec praclíky ešte posypeme hrubozrnnou soľou a dáme do vyhriatej rúry piecť na 13 až 15 minút.

Arašidové keksy

Potrebujeme: 250 g hladkej múky, 100 g pražených slaných arašidov, 1 lyžičku karí korenia,

soľ, 7 PL bieleho vína, 100 g masla, 50 g bieleho jogurtu, jedno vajce, hrubozrnnú soľ

Postup: Arašidy pomelieme a zmiešame ich s preosiatou múkou. Pridáme karí, soľ, víno, postrúhané maslo aj jogurt a vypracujeme hladké cesto.

Na pomúčenej doske cesto rozvaľkáme na hrúbku 5 mm a ozdobne nakrájame na trojuholníky, štvorce či iné tvary. Rozložíme na plech, potrieme vajcom rozšľahaným so soľou a posypeme píniovými semienkami. Vložíme do vyhriatej rúry a upečieme doružova.