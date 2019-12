Varíme s Korzárom: Fašírky z údeného, zemiaky s pohánkou, tradičná slivková polievka

Inšpirácie do vašej kuchyne.

28. dec 2019 o 0:00 Anna Novotná

Tradičná slivková polievka „brija“

Potrebujeme: cca 0,5 kg sušených sliviek, prípadne ich môžeme kombinovať so slivkovým kompótom, 5 zemiakov, soľ, čierne mleté korenie, hladkú múku, maslo, šťavu z kyslej kapusty

Postup: Najskôr si dáme do vody variť sušené slivky so zemiakmi. Ak používame aj kompót, pridáme ho, až keď budú zemiaky mäkké. Polievku osolíme, okoreníme.

Z masla a múky si urobíme zápražku, ktorú zalejeme studenou vodou a vlejeme do polievky. Kto má radšej krémové polievky, môže pridať aj smotanu. Na záver chute doladíme šťavou z kyslej kapusty, ešte všetko spolu prevaríme a môžeme podávať.

Fašírky z údeného mäsa

Potrebujeme: 300 g údeného mäsa, 300 g zemiakov, 2 vajcia, soľ, mleté čierne korenie, strúhanku

Postup: Zemiaky uvaríme v šupke a potom ich nastrúhame. Mäso pomelieme a zmiešame so zemiakmi. Zmes spojíme s vajíčkami a podľa potreby osolíme a okoreníme. Vypracujeme hmotu, z ktorej odoberáme kúsky, tvarujeme ich ako fašírky, ktoré obalíme v troche strúhanky. Môžeme ich upiecť na plechu vystlanom papierom alebo vypražiť na oleji.

Zemiaky s pohánkou

Potrebujeme: asi 1 kilo zemiakov, 100 g pohánky, kúsok údenej slaniny bez kože, 1 vajce, olej, 120 smotany, 100 g tvrdého syra, soľ, majorán, petržlenová vňať, čierne mleté korenie

Postup: Zemiaky uvaríme v šupke do polomäkka, očistíme ich a nakrájame na plátky. Pohánku premyjeme, vsypeme do vriacej osolenej vody a varíme asi 2-3 minúty. Zmiešame s pokrájanými zemiakmi, osolíme, pridáme mleté čierne korenie, majorán a umytú posekanú petržlenovú vňať. Dobre premiešame, dáme do olejom vymasteného pekáča a pečieme asi 15 minút pri 250°C. Zalejeme smotanou, v ktorej rozšľaháme vajcia a dopečieme ďalších 20 minút pri teplote 200°C. Podávame s opraženou údenou slaninou, strúhaným tvrdým syrom a zdobíme petržlenovou vňaťou.