Varíme s Korzárom: Zužitkujte banány a urobte si sorbet s mangom, zmrzlinu či smoothie

Inšpirácie do vašej kuchyne.

27. dec 2019 o 0:00 Anna Novotná

Banánovo-mangový sorbet

Potrebujeme: 2-3 banány, 1 mango

Postup: Banán nakrájame na kolieska a rozložíme na tácku, alebo plech vystlaný papierom na pečenie. K nemu poukladáme nakrájané mango a dáme to do mrazničky asi na dve hodiny.

Keď je ovocie poriadne zmrazené, dáme ho do mixéra a rozmixujeme.

Zmes dáme do misky a ešte vrátime do mrazničky, aby dobre zmrzla.

Potom už servírujeme s lístkami mäty.

Banánovo-čokoládová zmrzlina

Potrebujeme: cca 4 banány, šťavu z 1 citróna, med alebo javorový sirup, trochu vanilky, 50 ml šľahačkovej smotany (môže byť aj plnotučné mlieko), kúsky čokolády

Postup: Banány nakrájame na hrubšie kolieska a rozložíme ich na plech s papierom na pečenie. Dáme ich do mrazničky asi na 2 hodiny.

Po uplynutí toho času banánové kolieska dáme do mixéra, pridáme vanilku, mlieko, šťavu z citróna a med či sirup podľa toho, akú sladkú chceme zmrzlinu. Všetko dobre zmixujeme.

Potom do zmesi zamiešame kúsky čokolády, dáme ju do nádoby a vrátime do mrazničky, kde zmrzlinu necháme dobre stuhnúť.

Banánové smoothie

Potrebujeme: ľubovoľné množstvo banánov, jablkový alebo pomarančový džús, prípadne aj iné ovocie

Postup: Do mixéru nalejeme džús a pridáme očistené nakrájané banány a všetko dobre premiešame. Milovníci zeleninového smoothie si môžu pridať aj hrsť rukoly či špenátu.