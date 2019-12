Varíme s Korzárom vianočné nápoje: Horúca biela čokoláda, vylepšené víno, Bailey´s drink

Inšpirácie na sviatočné chvíle.

26. dec 2019 o 0:00 Daniela Marcinová

Horúci Bailey´s drink

Potrebujeme: 200 ml mlieka, 40 ml likéru Baileys, 1 vanilkový struk, štipku mletého bieleho korenia, 50 ml smotany na šľahanie

Postup: Do menšieho hrnca nalejeme mlieko spolu s likérom a bielym korením. Vanilkový struk prerežeme na polovicu, špičkou noža z neho vyškrabeme vnútro a pridáme k mlieku. Zmes necháme pomaly zahrievať na malom plameni. Medzitým zľahka vyšľaháme smotanu. Zohriatu zmes vlejeme do pohára a ozdobíme šľahačkou.

Vylepšené varené víno

Potrebujeme: 100 ml Rooibos čaju, 200 ml červeného vína, štipka čili, 1/2 vanilkového struku, štipka mletej škorice a mletého kardamómu, 2 ČL citrónovej šťavy, 2 plátky pomaranča, grenadínový sirup

Postup: Do hrnca vlejeme víno s čajom, pridáme koreniny a spolu varíme asi 5 minút. Potom pridáme grenadínový sirup, zamiešame a nalejeme do pohára. Môžeme ozdobiť plátkami pomaranča a vanilkovým strukom.

Horúca biela čokoláda

Potrebujeme: 3 š mlieka, 1 š smotany na šľahanie, 225 g kvalitnej bielej čokolády, vanilkový cukor alebo vanilkovú arómu, štipku soli, šľahačku, čokoládovú alebo karamelovú polevu na zdobenie

Postup: Všetky suroviny dáme spoločne do stredne veľkého hrnca a za stáleho miešania zahrievame, kým sa všetka čokoláda nerozpustí a nevznikne hladký krém. Dávame však pozor, aby zmes nezačala vrieť. Premiestnime do pohárov alebo hrnčekov a ozdobíme šľahačkou a polevou podľa chuti.

Vedeli ste?

– Medovinu obľubovali starí Slovania, Kelti, Rimania, Gréci aj Germáni. Legendy hovoria, že si na nej pochutnávali aj antickí bohovia na Olympe.

– Prvá medovina vznikla v prírode, keď do včelích úľov napršalo a prírodné kvasinky zabezpečili fermentáciu.

– Varené víno chutilo starovekým Grékom, od ktorých to neskôr prebrali aj Rimania.

– Jeden z prvých receptov na varené víno sa objavil v anglickej kuchárke z roku 1390. Koreniny použité pri varení mali za úlohu zakryť zlú chuť nekvalitného vína.

– Slovo punč má korene v hindskom výraze panč, čo v preklade znamená päť. Pôvodná receptúra predpisovala päť prísad, a to alkohol, cukor, citrón, vodu alebo čaj a korenie.

– Punč sa z Indie dostal do Anglicka, kde sa tešil veľkej obľube. Pripravoval sa z vína alebo brandy, o pár rokov neskôr sa začal používať jamajský rum.

– Grog dostal meno podľa námorníka Edwarda Vernona, ktorý nosieval ťažký plášť z grogrénu, a tak ho prezývali Old Grog. Bol to on, kto začal rum námorníkom riediť horúcou vodou, aby sa toľko neopíjali.