Zdravé pečenie s Korzárom: Medvedie labky s jogurtom, čokoládové guľky s kokosom

Inšpirácie do vašej kuchyne.

8. dec 2019 o 0:00 Daniela Marcinová

Medvedie labky s jogurtom

Potrebujeme: 60 gramov masla, 60 g nízkotučného gréckeho jogurtu, 2 vajíčka, 1/4 š trstinového alebo kokosového cukru, 1/2 š celozrnnej múky, vanilkový extrakt alebo aróma, 1/4 ČL soli, 1 ČL citrónovej kôry (voliteľné)

Postup: Rúru predhrejeme na 190 stupňov a formu na labky vymastíme a vysypeme múkou. Maslo roztopíme a necháme vychladiť na izbovú teplotu. V miske vyšľaháme vajíčka so soľou a arómou dopenista. Postupne po lyžiciach pridávame trstinový alebo kokosový cukor. Miešame šľahačom 5 až 10 minút, kým zmes nezhustne. Do nej potom ručne vmiešame po tretinách múku a nakoniec aj citrónovú kôru. V druhej miske vymiešame metličkou maslo s jogurtom a vzniknutú zmes prelejeme na cesto. Jemne všetko premiešame, kým nevznikne jednotná hmota, ktorú potom premiestníme do pripravenej formy. Pečieme 15 až 17 minút alebo kým koláčiky nie sú zlatohnedé. Po upečení necháme vychladiť na mriežke.

Snehové pusinky

Potrebujeme: 2 vaječné bielky izbovej teploty, 1/4 ČL prášku do pečiva, 1/2 š javorového sirupu, štipka soli, semienka z 1 vanilkového lusku

Postup: Rúru predhrejeme na 90 stupňov a plech vyložíme papierom na pečenie. Do stredne veľkej rajnice dáme zovrieť trocha vody. Všetky ingrediencie dáme do menšej misky, ktorá sa zmestí do rajnice tak, aby sa jej dno nedotýkalo hladiny vody. Bielky šľaháme ručne nad parou asi 5 minút, alebo kým ich teplota nedosiahne 60 stupňov. Potom misku z rajnice odoberieme a bielky vymixujeme ešte elektrickým šľahačom, prípadne šľahacím nadstavcom tyčového mixéra. Začíname na malých otáčkach a postupne ich pridávame. Šľaháme asi 8 minút, alebo kým bielky nie sú snehobiele, lesklé a tuhé. Hotovú zmes preložíme do pripraveného cukrárskeho vrecka s hviezdicovým špicom a na plechu s papierom na pečenie tvoríme malé pusinky. Pečieme v strede vyhriatej rúry najprv hodinu, potom plech otočíme o 180 stupňov a pečieme ďalšiu hodinu. Hotové pusinky idú z papiera ľahko oddeliť, v opačnom prípade ich treba nechať v rúre ešte o kúsok dlhšie. Po vychladnutí koláčiky skladujeme vo vzduchotesnej nádobe.

Čokoládové guľôčky obalené kokosom

Potrebujeme: 1/2 š kokosového oleja, 1/2 š kakaa, 1/4 š javorového sirupu, agáve alebo medu 1 š strúhaného kokosu, 1/4 š jemných ovsených vločiek, vanilkový extrakt alebo aróma

Postup: V malom hrnci roztopíme na nízkej teplote kokosový olej. Sporák vypneme a do hrnca pridáme kakao a vanilkový extrakt a premiešame. Potom vlejeme javorový sirup a opäť premiešame Nakoniec pridáme kokos a ovsené vločky. Zmes odložíme na 10 minút do mrazničky a medzitým vyložíme plech alebo tenkú tácku papierom na pečenie. Zo schladenej zmesi potom vyformujeme malé guľôčky. Odložíme ich ešte raz do mrazničky aspoň na 30 minút a podávame. V uzavretej nádobe v chladničke vydržia týždeň a v mrazničke 3 mesiace.