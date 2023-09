Vojna policajtov má potenciál naplniť Steel Arénu. S Rytmusom, Bártom aj s kukláčmi

Gangsterka vznikala na východe.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Denník Korzár vám prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V zmluve chýbajú kľúčové údaje, ako dospeli Trnkovi cestári k 30 miliónom za prenájom

Košický župan Rastislav Trnka ani po mesiaci neukázal ceny, za ktoré by sa dala cestárska technika kúpiť namiesto nákladného prenájmu. (zdroj: FB/Košický samosprávny kraj)

KOŠICE. V kauze kritizovaného 30-miliónového osemročného prenájmu mechanizmov na letnú a zimnú údržbu Správou ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) sa neustále vyplavujú na povrch nové a nové skutočnosti, ktoré vyvolávajú ešte viac pochybnosti o jeho ekonomickej výhodnosti či nevyhnutnosti.

Korzár už nedávno vyvrátil okrem iného aj jeden z kľúčových pilierov obhajoby takéhoto spôsobu zabezpečenia 73 nákladných vozidiel, traktorov a ďalších strojov, ktorý verejne prezentoval predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).

Argumentoval, že župní cestári si nemohli zobrať úver alebo uzavrieť zmluvu na finančný lízing s prevodom techniky do vlastníctva po jeho skončení, lebo by sa tieto transakcie započítali do dlhovej služby a župa by už nespĺňala ani zákonom stanovenú maximálnu mieru zadlženia.

Viac sa dočítate v článku Petra Jabrika.

Progresívne Slovensko ako víťaz, v parlamente štyri strany. Ako volili mladí na východe

Študenti si zabezpečili vlastné volebné komisie, má im to priblížiť skúsenosť s voľbami. (zdroj: ilustračné - Pexels)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Ak by o tom, kto bude spravovať našu krajinu, rozhodovali študenti stredných škôl, víťazom nadchádzajúcich volieb by sa stalo Progresívne Slovensko.

Hovoria to výsledky simulovaných študentských volieb do Národnej rady, ktoré sa uskutočnili na stredných školách na Slovensku uplynulý týždeň.

Simuláciu volieb zabezpečovali pod pedagogickým dozorom študenti, ktorí vytvorili študentské volebné komisie.

Téme sa venovala Jana Ogurčáková.

Východniarsky Pulp Fiction je na svete. Biermann sa obáva návratu autoritatívneho režimu

V Biermannovom filme Vojna policajtov si zahral Patrik „Rytmus" Vrbovský šéfa podsvetia. (zdroj: vojnapolicajtov.sk)

Trochu ako Pulp Fiction, trochu ako francúzska gangsterka. A to všetko v prostredí Košíc a s patinou deväťdesiatych rokov. O januárovej kino novinke Vojna policajtov sa rozhovoril najznámejší slovenský producent filmov RUDOLF BIERMANN, pre ktorého je snímka samostatným režisérskym debutom.

Podľa neho má film potenciál naplniť počas premiéry najväčšiu športovú halu na východe Slovenska - košickú Steel Arénu. Medzi pozvanými hosťami nebudú chýbať ani policajní kukláči, ktorí si vo filme zahrali samých seba.

Biermann priznal, že pôvodne zamýšľal natáčať východniarsku gangsterku v hlavnom meste, plány však nakoniec zmenil a podľa jeho slov to dopadlo na výbornú.

Filmová Vojna policajtov podľa režiséra reflektuje aj reálne začiatky napätia v silových zložkách štátu, ktorých svedkami sme v súčasnosti na Slovensku. Napriek tomu, čo sa dnes v spoločnosti deje, si je skúsený filmár istý, že „divoký západ“, aký zažívali Slováci v deväťdesiatych rokoch, sa už nezopakuje. Obavy má však z návratu autoritatívneho režimu.

Otázky a odpovede spracoval Michal Lendel.

Pestoval konope a prípravkami z neho liečil mamu. Hrozilo mu doživotie, dostal 10 rokov

Július s obhajcom opúšťajú súd. S verdiktom spokojní neboli. (zdroj: Korzár/Róbert Bejda)

KOŠICE. Okresný súd Košice II sa niekoľko rokov zaoberal netradičným drogovým prípadom.

Obvineniu z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby, držania a obchodovania s omamnými látkami v ňom čelí 47-ročný Július L. z Trebišova.

Previniť sa mal tým, že pestoval konope, z ktorého vyrábal liečivé prípravky pre svoju chorú mamu.

Hoci mu podľa Trestného zákona hrozilo 20 až 25 rokov väzenia alebo doživotie, po celý čas bol stíhaný na slobode.

Súdy už v prípravnom konaní uznali, že v tomto špecifickom prípade nie je namieste žiadny z troch väzobných dôvodov a nechali Júliusa na slobode.

V utorok si vypočul rozsudok.

Súdneho pojednávania sa zúčastnil Róbert Bejda.

Otec a syn Kuffovci sa tri dni pred voľbami postavia pred súd pre nebezpečné vyhrážanie

Okresný súd v Kežmarku. (zdroj: OS Kežmarok)

BRATISLAVA, KEŽMAROK. Štefan Kuffa a jeho syn Filip, ktorí sú momentálne obaja poslancami parlamentu a v nadchádzajúcich voľbách kandidujú za Slovenskú národnú stranu, sa v stredu 27. septembra majú postaviť pred súd vo veci nebezpečného vyhrážania.

Pojednávanie by sa podľa rozpisu súdnych konaní ministerstva spravodlivosti malo uskutočniť na pracovisku Okresného súdu Poprad v Kežmarku.

Vo veci je tiež obžalovaný druhý syn Štefana Kuffu Gregor.

Viac informácií prináša Klaudia Jurkovičová.

Ďalšie správy

Úplatky pre sudcov. Podnikateľ blízky Kočnerovi, exsudca aj exposlanec vinu odmietajú. Proces bude pokračovať až v novembri

Nová cesta spojila dve prihraničné obce. Účasť maďarského ministra vzbudila ostrú kritiku. Naď sa hnevá, Ódor je zmierlivý

Úvahy o umŕtvení popradského letiska sú nezmysel, tvrdí ministerstvo dopravy. Valné zhromaždenie zvolali na piatok

Výstavba olympijského centra plaveckých športov pokračuje búracími prácami. Náhradné plávanie umožní Čehačko

V Hniezdnom narazilo auto do plynovej prípojky. Zasahovali aj hasiči

V Prešove vyberali nového konateľa spoločnosti Prešov Real. Vymenili aj vedúcich niektorých odborov

Colníci zaistili podnikateľovi online registračné pokladnice. Urobili u neho niekoľko nákupov, neevidoval tržby

Pri Sačurove sa zrazili dve nákladné a jedno osobné auto. Na mieste sú všetky záchranné zložky

Mladý vodič skončil za Novosadom s vozidlom mimo cesty. Pri nehode sa zranili obaja spolujazdci

Zo steny obnovenej športovej haly vytrhol medený odkvap, chcel peniaze na jedlo. Poškodená je aj fasáda, chýbajú parapety

Za sex na verejnosti skončila dvojica z Bardejova v policajnej cele. U ženy išlo o opakovaný prípad

Narazil do passatu a do domovej brány. Nafúkal 1,69 promile. Už má na krku obvinenie

Levoča pripravuje obnovu chátrajúceho areálu s amfiteátrom. Javisko bude zastrešené, do hľadiska sa zmestí 700 divákov

Ranná jazda mladej vodičky sa skončila mimo cesty. Nafúkala viac ako 1,4 promile

Pri výstavbe domu narazil na funkčný delostrelecký granát. Pyrotechnik ho zneškodnil na mieste

Šport

Organizátori MMM siahli hlbšie do vrecka. Do Košíc prilákali elitu z Afriky. Bežci s takouto výkonnosťou ešte na MMM neboli, uviedol Koniar

Problémový mladík v Humennom končí. Odchádza do druhej francúzskej ligy. Je synom generálneho manažéra Philadelphie Flyers

Prvá zmena na trénerskom poste, odhodlali sa k nej v Michalovciach. Do klubu prišiel iba pred začiatkom sezóny

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .