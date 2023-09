Lehotu na predkladanie ponúk predlžovali sedemkrát

Práce na obchvate komplikovali zákony.

Verejná súťaž trvala skoro rok. Máme komplikované zákony, vraví šéf diaľničiarov

Predseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti Vladimír Jacko. (zdroj: Korzár/Lenka Haniková)

PREŠOV, VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Pre verejnosť je od pondelka sprístupnený 4,3-kilometrový diaľničný úsek na rýchlostnej ceste R4.

Prvú etapu severného obchvatu Prešova odovzdali do užívania po viac ako štyroch rokoch výstavby.

Súčasťou je dvojrúrový takmer 1,2-kilometrový tunel Bikoš.

Podľa predsedu predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Vladimíra Jacka je tunel Bikoš špecifický tým, že bol najjednoduchší z hľadiska výstavby.

Aj o tom, akým problémom museli diaľničiari pri výstavbe čeliť, píše Lenka Haniková.

Sledujte farby, počúvajte pokyny koordinátorov. Začala sa veľká ročná výluka na železnici

Z vlakov do autobusov, začala sa ročná výluka. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

HUMENNÉ. Mali to vymyslieť ináč, pridať jednu trať, ktorá by obišla veľkú stanicu a vlaky zo Stakčína a Medzilaboriec by odviedla do depa.

Rok je dlhá doba a možno železniciam ani stačiť nebude, určite výluka potrvá dlhšie.

Oznamy sú slabo zvýraznené, museli sme sa pýtať v pokladni.

Určite sa čas cestovania predĺži, horšie to bude v zime, zasnežené, neodhrnuté cesty, strach pomyslieť.

Takto si ťažkali cestujúci na veľkej železničnej stanici v Humennom v pondelok predpoludním.

Na jednom sa však zhodli všetci - elektrifikácia a modernizácia trate bola potrebná ako soľ a mala byť realitou už pred rokmi.

Čo nám ostáva, len vydržať, krčia plecami starí i mladí, s batožinou i bez nej.

Podrobné informácie získate z článku Jany Otriovej.

Dvojročnej dcére kúpil zmrzlinu a nechal ju samu. Za opustenie dieťaťa ide za mreže

Za opustenie dcéry dostal dvojročné väzenie. (zdroj: Korzár/Róbert Bejda)

KOŠICE. Polícia začala vlani v lete trestné stíhanie vo veci trestného činu opustenia dieťaťa.

Na základe vyšetrovania z tohto zločinu koncom roka obvinila 22-ročného Košičana Martina Husára.

V jedno augustové popoludnie nechal bez dozoru dieťa, o ktoré mal povinnosť sa starať a ktoré si nemohlo zadovážiť pomoc.

Keďže mladík sa k činu priznal a svoje konanie oľutoval, prokuratúra s ním uzavrela dohodu o vine a treste.

Keďže si Martin Husár odpykáva predošlý trest za krádež, v piatok ho na verejné zasadnutie mestského súdu priviedla z košickej väznice justičná stráž.

Súd s nezodpovedným otcom sledoval Róbert Bejda.

Diamantová bežkyňa, okolo ktorej sa združujú prvomaratónci, zaujala filmárov

Eva Kissová je členkou Diamantového klubu, do ktorého prijmú iba toho, kto uznávaný košický maratón úspešne zabehol aspoň 25-krát. (zdroj: Archív)

KOŠICE. Veľa ľudí, pohybujúcich sa okolo športu, vie, že režisér dokumentárnych filmov, dnes už svetového mena, košický rodák Peter Kerekes pripravuje celovečerný film o Medzinárodnom maratóne mieru.

Jeho premiéra sa uskutoční v októbri 2024 v Košiciach pri príležitosti stého výročia zrodu tohto významného športového podujatia. Málokto však má informácie o tom, že významnú úlohu pri filmovaní bude mať košická maratónkyňa Eva Kissová.

Napriek tomu, že košický maratón nikdy nevyhrala, nebola ani raz medzi tromi najrýchlejšími ženami, jej životný príbeh , spojený s kráľovskou bežeckou disciplínou zaujal skúseného filmového tvorcu.

O životných osudoch Evy Kissovej píše Vladimír Mezencev.

Počas búrky vyliezol na elektrický stĺp, dostal smrteľný zásah

Moldava nad Bodvou. (zdroj: ilustračné - Korzár/Judita Čermáková)

MOLDAVA NAD BODVOU. Hnev a nerozvážnosť stáli za rozhodnutím 33-ročného obyvateľa Moldavy nad Bodvou (okres Košice–okolie) vyliezť na elektrický stĺp.

Urobil tak v nedeľu po tom, čo sa, podľa našich informácií, pohádal s priateľkou.

Napriek tomu, že práve bola búrka, Leon neváhal a po stĺpe liezol k elektrickým drôtom.

Zasiahol ho elektrický prúd, prišiel o život, popálené mal najmä ruky.

Podrobnejšie informácie o tejto tragickej udalosti nájdete v článku Kristiána Saba.

Policajtov zavolali do parku, že tam masturbuje muž. Našli ho s rozopnutým rázporkom

(zdroj: ilustračné - FB/Mestská polícia Košice)

KOŠICE. Hliadku z Pohotovostnej ochrannej jednotky Mestskej polície v Košiciach vo štvrtok popoludní vyslali do Mestského parku.

Dôvodom bolo oznámenie, že tam v kríkoch masturbuje muž.

Policajtov hneď po ich príchode zastavila žena, ktorá túto udalosť oznámila na telefonickej linke 159.

Vzápätí im ukázala podozrivého muža za kríkmi, ktorý sa však už snažil z miesta odísť.

Prípadu sa venovala Klaudia Jurkovičová.

Neviem nič, povedal svedok na súde v kauze vraždy mafiána Róberta Niguta

Radovan Varga a Ladislav Alfoldi na Špecializovanom trestnom súde. (zdroj: TASR)

BANSKÁ BYSTRICA, KOŠICE. Vypočúvaním dvoch svedkov, ktorých predvolala obhajoba, pokračuje v pondelok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici hlavné pojednávanie s Radovanom Vargom zo Spiša, obžalovaným za objednávku dvoch úkladných vrážd, a s Ladislavom Alfoldim, ktorý je obžalovaný za zločin úkladnej vraždy.

Pojednávanie prebieha len za prítomnosti prvého obžalovaného, Ladislava Alfoldiho v neprítomnosti zastupuje advokátka.

Senát má vytýčiť aj ďalšie termíny hlavného pojednávania.

Viac informácií nájdete v článku Róberta Bejdu.

Ľubica Rošková na súde. (zdroj: SME - Marko Erd)

V procese s Ľubicou Roškovou v kauze agrodotácií vypovedala svedkyňa cez telemost. Ďalšie pojednávanie bude v októbri

Muž vzal sekeru a manželke sa vyhrážal, že jej odrúbe hlavu. Už je za mrežami

Prvá etapa severného obchvatu Prešova už slúži verejnosti, začali stavať druhú. Výstavba sa predražila o štyri milióny

Už tretí automat na lístky za deväť dní poškodili vandali. Oprava bude trvať niekoľko mesiacov

Košickí hasiči nesúhlasia s novým systémom služieb. So žalobami na súde uspeli. Testuje sa 12-hodinový pracovný čas

Pes zaútočil na dieťa v záhradkárskej lokalite, museli ho operovať. Liečiť sa bude viac ako tri týždne

Vo Vysokých Tatrách uzavrú Prielom, turistický chodník čaká rozsiahla oprava. Pomôžu aj dobrovoľníci

Na Slaneckej pribudne nový asfalt. Vybudujú most a lávku ponad Mlynský potok. Práce pokračujú podľa harmonogramu

Pohádali sa, otec vzal do ruky nôž a bodol syna do hrudníka. Utrpel aj ďalšie rezné rany. Útočník skončil v cele

Jedno auto šoférovali dvaja opití vodiči. Prvý pred nehodou, druhý po nej. Po obvinení skončili v policajnej cele

Pri Prešove rozšíria automobilovú výrobu, prácu by mohlo získať takmer 400 ľudí. Firma žiada štát o investičnú pomoc

Spišské Podhradie privítalo doma Kalinovo. (zdroj: FB/MŠK Spišské Podhradie)

Ako hrali futbalisti z vášho mesta či obce? Pozrite si, ako sa skončili zápasy na východe. Sarik dal tri góly zo štyroch až v oslabení

