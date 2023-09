Na župe tvrdili, že nemajú dosť peňazí na kúpu. Tak si predražene prenajali luxus

Odkupovať chcú za zlomok. Aký, taja.

Denník Korzár vám prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Trnkovi cestári dajú za nájom 20 traktorov toľko, za koľko kúpili v Trnave 94 mechanizmov

Krajskí cestári tvrdili, že na nákup techniky nemali dosť peňazí. A potom si prenajali aj luxusné fínske traktory Valtra. (zdroj: FB KSK)

KOŠICE. Kontroverzný a kritizovaný osemročný prenájom 73 kusov cestárskej techniky za takmer 30 miliónov eur s DPH sprevádzajú rozporuplné vyjadrenia hlavných aktérov z Košického samosprávneho kraja (KSK) i Správy ciest KSK.

A predseda kraja Rastislav Trnka (nezávislý) ešte navyše nechce poskytnúť zásadné údaje, ktoré môžu vniesť viac svetla do tejto finančne významnej transakcie. Nemožno preto zatiaľ vylúčiť ani to, že ich župa ani cestári v skutočnosti nemajú, hoci by ich mať mali.

Zmysluplnosť ani efektívnosť prenájmu sa nepozdáva niektorým krajským poslancom, ale ani bývalým či ešte stále súčasným zamestnancom správy ciest.

Zákazku získala ešte vlani košická spoločnosť Tempus-Trans, keď ponúkla o tri milióny nižšiu sumu ako pezinská firma Hyca, ktorá bola jediným ďalším uchádzačom v súťaži.

Keďže ide o prenájom formou operatívneho lízingu, v zmluve nie je zakotvená možnosť Správy ciest KSK odkúpiť po jej uplynutí techniku za zostatkovú hodnotu.

Skonfrontovali sme vyjadrenia ústredných postáv, ako ich prezentovali v čase, z čoho vzišlo niekoľko nezrovnalostí. Porovnali sme aj verejne dostupné a získané údaje o cenách techniky, aby sme poodkryli aspoň obrysy toho, čo sa to tu vlastne udialo.

Téme sa venoval Peter Jabrik.

Ona muža opakovane kopala, on udieral päsťou. Za zabitie dostali po päť rokov

Angelika Kiferová s odvolaním na krajskom súde neuspela. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE, SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V jednom z bytov v Spišskej Novej Vsi zasahovala vlani v marci najprv záchranka a po nej i polícia.

Dôvodom bol incident v spoločnosti viacerých opitých ľudí, ktorý sa skončil smrťou jedného z jej účastníkov.

Keďže pitva odhalila, že 51-ročnému Ondrejovi G. niekto na druhý svet aktívne pomohol, polícia začala trestné stíhanie.

Zo zločinu zabitia obvinila 31-ročnú Angeliku Kiferovú a 29-ročného Vladimíra Dobroviča. O ich trestoch nedávno rozhodli košické súdy.

O prípade informuje Róbert Bejda.

Dídžejov za socializmu skúšali aj z Lenina, spomína Rado Mešša. Pri Žbirkovcoch je doteraz

Rado Mešša. (zdroj: Michal Frank)

Hudbe sa Rado Mešša venuje od školských čias. Z rôznych pozícií. Je známy ako dídžej, moderátor, aktuálne je hudobným dramaturgom verejnoprávneho rozhlasu.

Mešša je tiež popredným hudobným publicistom, často komentuje rôzne udalosti na hudobnej scéne pre rôzne médiá. Roky stál po boku Miroslava Žbirku, mal na starosti vzťahy s médiami a verejnosťou.

Stretli sme sa na festivale Helfest v jeho rodnom Prešove, kde mal Rado Mešša rockový dídžejský set. Pred ním vznikol tento rozhovor, v ktorom sme sa vrátili aj hlbšie do minulosti, kedy sa dídžeji nazývali diskotekármi a museli prejsť procedúrou prehrávok.

Otázky kládol a odpovede prináša Michal Frank.



V Zboji sa vrátili do čias, keď po chodbách modernej školy behali stovky detí

Ladislav Ladomirjak s maketou prevodovky v múzeu školy. (zdroj: Jana Otriová)

ZBOJ. V poloninskej obci Zboj v Sninskom okrese ponúkajú návrat do starých školských čias.

Novootvorené Múzeum školy sídli v jednej z najstarších obecných budov a zaujme nielen školopovinné deti.

Kamennú neomietnutú budovu v strede obce postavili začiatkom 20. storočia. Mala slúžiť ako železničná stanica pre riadnu železnicu do Haliče.

Napokon z plánov zišlo a regiónu slúžila len úzkokoľajka zo Zboja do Novej Sedlice, po ktorej sa zvážalo drevo. Dvakrát do týždňa vozila ľudí do Veľkého Berezného, do vtedajšieho okresného mesta.

Počas prvej svetovej vojny bola budova stanice poškodená.

Ďalšie podrobnosti z jej histórie zozbierala Jana Otriová.

