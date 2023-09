Z lásky poľahky mlieko, farby len základné, televizoris, čaja či kerka. Rómčina sa vytráca

Nadávky nie sú až taký problém.

Najočakávanejší kruhový objazd v Košiciach už mali stavať, zatiaľ nemajú ani povolenie

Motoristi prichádzajúci po Kostolianskej ceste vchádzajú do križovatky poslední, čo spôsobuje najmä v rannej špičke problémy. (zdroj: archív)

KOŠICE. Výstavba najdlhšie ohlasovaného kruhového objazdu na území Košíc sa tento rok konať nebude.

Dopravné riešenie pre križovatku Kostolianska – Vodárenská - Cesta pod Hradovou, ktoré sa prvýkrát objavilo v plánoch mesta už v roku 2006, sa malo začať realizovať v úvode leta 2023.

Avízo na začatie prác zverejnil košický magistrát vlani v júli s tým, že výstavba potrvá päť mesiacov.

V súčasnosti však nič nenasvedčuje tomu, že by sa malo v dohľadnom čase s projektom začať a tak Michal Lendel zisťoval, aký je aktuálny stav.

Dilino môže byť láskavé oslovenie, obdĺžnik zas kocka. Na vine nie je dieťa, ale jazyk

Roman Eštočák. (zdroj: Korzár/Daniela Marcinová)

PREŠOV. „Keď sa opýtam ženy, koľko má rokov, odpovie: Mange hin štyridsaťdeväť berš. A pritom sa dá pekne povedať: Mange hin sarandatheeňa berš,” uvádza lektor rómčiny Roman Eštočák príklad, ako sa rómske výrazy zo slovnej zásoby pomaly vytrácajú.

Čiastočne za to môže i dlho chýbajúci systematický rozvoj rómčiny na Slovensku.

„Problémom sú tvary. V rómčine sa aj kosoštvorec či štvorec povie kocka, nemáme na to také špeciálne výrazy. Dieťa aj na obdĺžnik či štvorec potom povie, že je to kocka a psychológ musí vedieť, že to nie je preto, lebo nevidí odlišnosť. Len nepozná výrazy na pomenovanie.”

Daniele Marcinovej v rozhovore vysvetľuje i to, prečo nadávky v rómčine nie sú takým problémom, prečo si dievča môže myslieť, že jej chlapec vyznáva lásku, keď vraví, že chce mlieko, a ako málo stačí na to, aby sa z nalievania vína stala krádež.

Vyrába najkvalitnejší tmavý med na svete. Zistiť, ktorý je dobrý, nie je ľahké, vraví

Martin Voľanský s oceneniami. (zdroj: archív Medar)

BARDEJOV. Včelári z celého sveta každý rok v januári posielajú vzorky svojho minuloročného medu do Centra na výskum včiel v Spojených štátoch.

Po viac ako polročnom testovaní ocenili porotcovia včeliu farmu rodiny Voľanských hneď dvoma zlatými medailami. Ako prvá farma v 12-ročnej histórii súťaže zvíťazila naraz v dvoch kategóriách.

„Včely potrebujú mierne počasie, nie príliš veľkú rodinu a veľa starostlivosti,“ vraví v rozhovore Martin Voľanský. Spolu s manželkou, mamou, otcom, strýkom a ďalšími pracovníkmi tvoria včelársku farmu Medar.

Elena Danková sa ho pýtala aj na to, ako rozoznať, ktorý med je kvalitný.

Jazda veteránov prilákala davy, vek im len pridal na kráse

Spanilá jazda veteránov na Spiši. (zdroj: FB/Mesto Levoča)

SPIŠSKÝ HRHOV, LEVOČA. Približne 90 majitelia veteránov sa v sobotu zastavili aj na levočskom Námestí Majstra Pavla.

Spanilá jazda sa uskutočnila v rámci podujatia Veterány v kaštieli.

Autíčka, ktorým vek len pridal na kráse, odštartovali svoju jazdu v Spišskom Hrhove, kam sa po zastávke v Levoči vrátili.

Spanilá jazda prilákala nadšencov veteránov z celého východného Slovenska, ich rodiny, priateľov, ale aj fanúšikov histórie. Pozrite si fotogalériu, odporúča Klaudia Jurkovičová.

Ďalšie správy

Košická mestská hromadná doprava prechádza na iný režim. (zdroj: ilustračné - Korzár/Judita Čermáková)

Deti dávajú zbohom prázdninám. Dopravca avizuje zmeny v hromadnej doprave, lehotu na doplnkové lístky predĺžil

Autobusy stáli v ceste, blokovali dopravu. Po rekonštrukcii zastávok to už tak nebude. S prácami začnú v najbližších dňoch

Cyklista mal zdravotné ťažkosti, horskí záchranári vyrazili k Dobšinskej ľadovej jaskyni

Na východ sa prihnali intenzívne búrky, sprevádzal ich aj silný vietor. Zrážky hlásili z viacerých miest

Fotogalérie dňa

Letecké dni v Košiciach. (zdroj: FB/KSK)

Akrobacia, novinky, história. Prišli aj špičkoví piloti zo zahraničia. Pozrite si fotky z leteckej šou aj video letiaceho Trnku

Herliansky gejzír. (zdroj: TASR/František Iván)

Stráca na sile, intervaly sa predlžujú. Herliansky gejzír je unikátny, vodu chrlí z hĺbky 405 metrov. Pozrite si fotogalériu

