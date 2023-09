Niektoré deti dnes nevedia nielen stojku, ale už ani kotrmelec, hovorí telocvikár

Telesná zdatnosť detí veľmi klesá, vraví.

Začiatok školského roka prinesie pre žiakov okrem sedenia v laviciach aj pre mnohých obľúbenú telesnú výchovu.

Niektorí sa však radšej skryjú za ospravedlnenky a hodinu prečkajú na lavičke, a to bez vážnejšieho dôvodu.

Tréner futbalového klubu FC Košice a telocvikár na Základnej škole Hroncova v Košiciach DUŠAN CINA (33) pre Korzár vysvetlil, prečo by mali deti športovať pravidelne aj po škole, nielen na telesnej.

„Športovec je disciplinovanejší a lepšie znáša prehry. Nielen v športe,“ vraví tréner.

V rozhovore sa dočítate: ako deťom berieme prirodzené pohybové návyky,

ktorým športom začať u malých detí,

čo všetko sa zlepší vďaka športovému krúžku,

či sa deti viac tešia na telesnú v septembri,

ako známkujú telocvikári.

Zmenila sa kondícia detí v priebehu ôsmich rokov, ktoré učíte?

Tréner a telocvikár Dušan Cina. (zdroj: Archív D.C.)

Sú obrovské, až priepastné rozdiely medzi deťmi, ktoré sa venujú nejakému športu, a tými, ktoré nie. Každým rokom sa tie rozdiely prehlbujú. Neviem, či by som to nazval pohodlnosťou, ale telesná zdatnosť detí veľmi klesá.

Je to tým, že deti sa, samozrejme, venujú iným aktivitám, nie pohybovým, ale elektronickým. A ani vo svojom bežnom okolí nie sú nútené k pohybu.

Už len to, že rodičia ich do školy privezú autom a zo školy ich tiež berú autom, o niečom svedčí. Stráca sa tým návyk bežného denného pohybu.

Ak potom dieťa poobede už len ostáva doma, zas tam nemá prirodzený pohyb.

Ako vidíte, ktoré dieťa chodí na športový krúžok a ktoré nie?

Podľa pohybovej kultúry. Aké má držanie tela, pohybové návyky. To dieťa, ktoré sa venuje športu, je silnejšie a zdatnejšie. Behá bez problémov, napríklad.

Ktoré mimoškolské aktivity by ste vy odporúčali?

Ideálne je začať gymnastickou prípravkou, to je taký základ pre ostatné športy. Na prvom stupni plávanie, neskôr už podľa záujmu dieťaťa.

Existujú na to aj vzorce, testy. Aj my, učitelia, vieme rodičom poradiť, v čom by bolo ich dieťa dobré.

Súvisí pohybová kultúra detí aj s ich prospechom?

Hlavne sa prenášajú princípy – disciplína, húževnatosť, vytrvalosť, dieťa lepšie znáša prehry, vie si nájsť systém, ako dosiahnuť veci, lepšie si plánuje čas. Čo sa prejaví aj v iných oblastiach v živote, nielen v športe.

Je dobré pre dieťa striedať športové aktivity každý rok? Ako veľmi treba trvať na tom, aby ostalo pri nejakom športe, aj keď sa mu nechce?

