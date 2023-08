Dobrovoľný príspevok na prežitie ambulancii platiť nemusíte. Ani k nej merať cestu

Lekár: Nie sme oddlžovaní ako tie štátne.

V ambulancii si pýtajú poplatok za energie. Keď odmietla zaplatiť, neošetrili ju

Oznam o poplatku na vstupných dverách do ambulancie. (zdroj: archív)

KOŠICE. Košičanka Kristína navštívila v stredu rehabilitačnú ambulanciu v Poliklinike Sever v Košiciach.

Už v telefonickom rozhovore jej sestrička povedala, že musí zaplatiť povinný vstupný poplatok päť eur.

„Keď som sa spýtala, za čo je tá platba, vysvetlili mi, že za energie. Povedala som im, že si to preverím a keď to nebude povinné, nebudem to platiť.“

Zavolala na odbor zdravotníctva Košického samosprávneho kraja, kde jej povedali, že ide o dobrovoľný príspevok, ktorý nemajú v ambulancii právo vynucovať.

Rozhodla sa, že ho teda platiť nebude. Keď to oznámila zdravotníckemu zariadeniu, dostala odpoveď, že v takom prípade ju nemôžu vyšetriť.

Či bol takýto postup ambulancie v poriadku a aké poplatky môžu lekári od pacientov vyžadovať, chcela vedieť Lenka Haniková.

Jednota dôchodcov v kraji má novú šéfku. Aj predvolebné memorandá s viacerými stranami

Milan Korkobec blahoželá Anne Petričovej. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) v Prešove už má náhradu za svoju zosnulú predsedníčku Annu Petričovú.

Na krajskom sneme JDS v júni minulého roku obhájila Petričová predsednícky post na ďalšie štvorročné obdobie.

Dlhoročná funkcionárka seniorskej organizácie z Bardejova na sneme protikandidáta nemala, aj keď v kuloároch sa vtedy skloňovalo aj meno Prešovčana Jána Čižmára.

Petričová na sneme predsednícky post hladko obhájila, na podpredsednícke miesta na štvorročné funkčné obdobie boli zvolení Eva Arvayová, Milan Korkobec, Milena Rokytková a Mária Paľová.

V júli tohto roka Anna Petričová zomrela vo veku 81 rokov.

Kto ju vo funkcii predsedníčky JDS nahradil, zisťoval Michal Frank.

Najprv študoval, potom sa venoval kradnutiu. Súd rozhodne, či ho čaká cesta domov

(zdroj: Ilustračné - Róbert Bejda)

KOŠICE. Polícia vlani viedla niekoľko trestných stíhaní vo veci krádeže a z tohto prečinu viackrát obvinila 22-ročného muža z Indie menom Sarang Sunil Kumar.

Dôvodom bolo jeho opakované páchanie majetkovej trestnej činnosti.

Postupne dostal pokutu, podmienečný trest a aj nepodmienečný.

V piatok sa ním Mestský súd Košice zaoberal opäť.

Prípad súdeného Inda prináša Róbert Bejda.

Zážitok aj zábava. Kaštieľ na brehu slovenskej Amazonky vás vráti o 300 rokov

Interaktívne múzeum v kaštieli v Borši. (zdroj: Korzár/Katarína Gécziová)

BORŠA. Stojíte pred veľkoplošnou obrazovkou a pred vami sa vlní Marmarské more. Máte pocit, akoby ste hľadeli cez okno priamo na jeho hladinu.

Marmarské more je zvláštnosťou, je vnútrozemské. Bospor ho oddeľuje od Čierneho mora a Dardanely od Egejského. Zároveň oddeľuje ázijskú časť Turecka od jeho európskej časti.

Keby ste sa preniesli do roku 1720, naskytol by sa vám rovnaký pohľad ako Františkovi II. Rákóczimu. Ten žil v Tekirdağe, maďarsky nazývanom Rodostó, na brehu Marmarského mora, kde v roku 1735 aj zomrel.

Na rozdiel od Rákócziho nestojíme na tureckej pôde, ale na slovenskej.

Na výlet do Borše a do 18. storočia vás vezme Katarína Gécziová.

Ďalšie správy

ZŠ Podsadek v Starej Ľubovni. (zdroj: Mária Šimoňáková)

Kapacity nestačia, deti v Podsadku sa učia na dve zmeny. Mesto chce postaviť novú školu. Asanuje tiež dve existujúce budovy

Dvojročné dieťa spadlo do vodovodnej šachty, zachrániť sa ho nepodarilo. Prípadom sa zaoberá polícia

V Hranovnici otestovali stovky obyvateľov na tuberkulózu, našli troch nakazených. Niektoré nálezy treba ešte dovyšetriť

Nová škôlka v Kanaši má vydané stavebné povolenie. Mesto spustilo obstarávanie. Otvorená by mohla byť v roku 2025

Zborovský kaštieľ po požiari dlhé roky chátral. Obci sa ho podarilo kompletne obnoviť. Poslúži na podujatia aj ako múzeum

Najbližšie dni bude horúco, teploty môžu dosiahnuť aj 37 stupňov. Pod Tatrami hrozia v sobotu búrky

