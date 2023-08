Predajom vstupeniek na seba nezarobia. Musia aj čapovať pivo a miešať drinky

Rozhoduje aj to, aký film je v ponuke.

Úsmev ako bar, to je kultúra? Inak by sme neprežili, tvrdí jediné kino v centre Košíc

Projektová manažérka kina. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

Pred desiatimi rokmi sme sa začali „hrať“ v Kine Úsmev na kinárov. Stále sme jediným kinom v centre druhého najväčšieho mesta. Okrem toho, že máme dve sály, prevádzkujeme Záhradné kino a Amfik. Za desať rokov sa narodilo osem kino detí.

Takto uviedla projektová manažérka Kina Úsmev Barbora Andor Tóthová dekádu, ktorá uplynula od rozhodnutia oživiť nefungujúci podnik.

Na druhej strane stále dostávajú otázky, prečo čapujú pivo a „čo je to za kultúra“. Za desať rokov sa im nepodarilo presvedčiť mesto, aby sa pustilo do rozsiahlejšej rekonštrukcie storočnej budovy.

Andor Tóthová v rozhovore okrem iného hovorí aj o tom, prečo u nich pred voľbami rokovali pravicové strany, a vysvetľuje, že predaj vstupeniek nepokryje ani základné náklady. Pýtala sa a odpovede prináša Jana Ogurčáková.

Akcia Vír. Eštebáci šli po nej, ich deti potom chystala na prvé sväté prijímanie

Sestra Helena Torkošová. (zdroj: Daniela Marcinová)

V čase vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa 21. augusta 1968 mala sestra Helena Torkošová dvanásť rokov. Pražskú jar vystriedalo obdobie normalizácie, ktoré prinieslo viac neslobody aj pre cirkev a jej členov.

Sestra Helena sa počas celej strednej školy stretávala s aktivitami, ktorých cieľom bola ateizácia mládeže. No nezabrali. Po maturite sa rozhodla splniť si túžbu a vstúpiť do Kongregácie Školských sestier sv. Františka, i keď boli rehole v tom čase zakázané a ich členovia fungovali len v utajení. V prípade prezradenia by im hrozilo prenasledovanie, vypočúvanie i väznenie.

V januári 1983, necelých osem rokov po tom, čo sa Helena Torkošová stala rehoľníčkou, sa Štátnej bezpečnosti podarilo získať informácie o františkánkach a františkánoch v Československu. Odvtedy viacerí členovia týchto reholí evidovali, že sú odpočúvaní a sledovaní. Vrátane sestry Heleny.

Na Kvetnú nedeľu v roku 1983 stála na malej stanici v Prešove. Zastali pri nej dvaja muži a vyhlásili: „Slečna Torkošová, pôjdete s nami.”

V ten deň Štátna bezpečnosť (ŠtB) prehľadala domy františkánov a františkánok v celom Československu. Mnohí rehoľníci boli vypočúvaní a niektorí i zatknutí a uväznení. Udalosť vošla do dejín ako Akcia Vír.

S Helenou Torkošovou sa o nej porozprávala Daniela Marcinová.

Slovensko a Maďarsko už spája nová cesta. Desať rokov po podpisoch Fica a Orbána

Cesta spája Veľký Horeš s maďarskou obcou. Kedysi tadiaľ prešli len poľnohospodárske stroje, bežné vozidlá nie. (zdroj: Katarína Gécziová)

VEĽKÝ HOREŠ. Do konca druhej svetovej vojny spájala dve obce, Veľký Horeš v okrese Trebišov na slovenskej strane a Nagyrozvágy na maďarskej, spevnená cesta.

Zostalo z nej len málo. Donedávna bola zarastená trávou a krovím. Bežné autá sa tadiaľ nedostali. S terénom si poradili len ťažké poľnohospodárske stroje.

Obyvatelia obce v Trebišovskom okrese tak museli cestovať 21 kilometrov cez cestu tretej triedy, aby sa dostali k najbližšiemu hraničnému priechodu Veľký Kamenec - Pacín. Hranicu pritom mali takmer na dosah ruky.

Situácia sa zmení, keďže obce teraz spája asfaltová cesta, na Slovensku dlhá takmer 2 300 metrov, v Maďarsku vyše 1 900 metrov. Namiesto doterajších 21 kilometrov a asi polhodiny strávenej v aute miestni prejdú iba vyše štyri kilometre, aby sa dostali do Nagyrozvágy.

Zrekonštruovaná bola aj vozovka na Rozvágyskej ulici, ktorá vedie k ceste na maďarskú hranicu. Taktiež chodníky.

Podrobnosti prináša Katarína Gécziová.

Nočná erotická párty v trojke má pokračovanie na polícii. Obeť má 15 rokov

Incident sa mal stať v tejto ubytovni. (zdroj: googlemaps)

KOŠICE. Košická polícia viedla od začiatku apríla trestné stíhanie vo veci zločinu znásilnenia.

Dôvodom bolo trestné oznámenie matky 15-ročnej tínedžerky, že jej dcéru donútili dvaja muži k súloži v hoteli v Barci.

Polícia v posledný júlový deň vzniesla obvinenie voči dvom mladým mužom.

Košičanovi Štefanovi (20) a Karolovi (14) z okresu Rožňava, prechodne a bez prihlásenia žijúcemu v spomínanom ubytovacom zariadení.

K znásilneniu im pribudol aj zločin sexuálneho násilia. Stíhaní sú na slobode.

Ďalšie informácie k prípadu prináša Róbert Bejda.

V Tatrách sa už začal letný detský tábor Korzárland 2023. Pozrite si fotogalériu

Účastníci letného detského tábora Korzárland sú už v Tatrách. (zdroj: CK Elán)

KEŽMARSKÉ ŽĽABY. Už 16. ročník obľúbeného letného tábora Korzárland sa začal v nedeľu ráno, keď plný autobus vyrazil z parkoviska pri košickom Jumbo centre.

Deti z celého východného Slovenska čaká ešte na záver prázdnin pred návratom do školy zábava a nezabudnuteľné táborové zážitky v Kežmarských Žľaboch v rekreačnom zariadení Crocus s vlastným bazénom.

Korzárlandisti sa tak po roku vlastne vrátili na „miesto činu“ do Vysokých Tatier, keďže vlani sa tábor konal v neďalekej Starej Lesnej.

Obyvatelia krajiny Korzárland si demokratickým hlasovaním zvolia detskú vládu - premiéra a ministrov, navštívia Tatranský národný park, nebudú chýbať táborové olympijské hry, súťaž Tábor má talent, karneval, nekonečné diskotéky, ale môžu sa tešiť aj na mnoho ďalších aktivít, hier a súťaží.

„Zábavu a kopec sránd, to ti dá len Korzárland,“ je heslo tábora, ktorý organizuje košická cestovná kancelária Elán spolu s východoslovenským denníkom Korzár.

Viac sa dočítate v článku Jaroslava Vrábeľa.

