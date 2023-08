O covide sa už toľko nehovorí, ale stále sa naň umiera. Prekvapil nárast prípadov malárie

Veľa infikovaných v štatistikách nie je.

Pacient s koronavírusom sa od marca tohto roka už nemusí izolovať doma a v karanténe nemusia byť ani tí, ktorí s ním prišli do kontaktu.

Aj denné štatistiky o náraste nakazených by ste hľadali márne. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a ministerstvo zdravotníctva zverejňujú len týždenné štatistiky. Posledný týždeň pribudlo 18 nakazených.

O tom, aká je situácia v Košiciach, prečo je lepšie nebrať štatistiky doslovne a nechať sa pred jeseňou preočkovať, nám porozprával MARTIN NOVOTNÝ, zástupca prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

V rozhovore sa dočítate: Či sú na Slovensku aj nové varianty koronavírusu,

aké lieky na ne zaberajú,

či pacienti zomierajú na covid aj v týchto mesiacoch,

aké choroby si ľudia nosia z dovoleniek,

koľko prípadov opičích kiahní riešili v Košiciach.

Zdravotníci po celom svete hlásia nové typy covidu – vo februári kraken, v apríli arcturus a teraz eris. Sú aj u nás?

Nemám o tom informácie. Ale to neznamená, že by tu nebol. Hlavne v dovolenkovom období. Zvyklo trvať 1 - 2 mesiace, kým sa nový variant zachytil aj na Slovensku. Základ je, že všetky vami spomínané kmene sú varianty omicronu. Eris vznikol z kombinácie predošlých vírusov, sú dokonca už dva - EG.5 a EG.5.1.

Začína sa zvyšovať podiel nakazených novými variantmi v USA, vo Veľkej Británii a v Kanade. My sme zatiaľ nezachytili nárast počtu hospitalizovaných pacientov. Máme uhorkovú sezónu.

Minulý rok v lete bolo ešte veľa pacientov. Teraz u nás na infekčnom neleží ani jeden s covidom, posledného sme prepustili začiatkom týždňa. V nemocnici na pľúcnom máme jednu pacientku s covidom.

Treba povedať, že vieme o menších počtoch aj preto, že sa testuje výrazne menej. Veľa ľudí sa otestuje iba doma, k lekárovi s tým nejdú, preto máme v rámci štatistík výrazne podhodnotené čísla.

Ten, kto sa otestuje doma a pozitívny výsledok oznámi lekárovi, nie je v štatistikách? Lekár to nenahlási?

Mal by nahlásiť. Ale myslím si, že to nie je vždy tak.

Nové varianty sú v niečom iné? Nákazlivejšie alebo nebezpečnejšie ako pôvodný covid?

Áno aj nie. Zmenil sa vírus, ale zmenili sa aj ľudia. Máme nákazlivejší vírus, ale lepšie pripravenú populáciu, hlavne imunitu.

Prejavuje sa to takmer rovnako. Bolesti svalov, kĺbov, únava, teplota, bolesti hrdla, kašeľ. Klinický obraz je úplne rovnaký. Diagnostické sety sa používajú tiež úplne rovnaké. Štruktúra vírusu sa nezmenila tak, že by to antigénové alebo PCR testy nevedeli zachytiť. Lieky na covid sú efektívne aj na nové varianty.

Testujete aj to, o aký variant ide alebo vám stačí vedieť, že pacient má covid?

Stačí nám vedieť, či má covid alebo nie. Testy sú rovnaké. Varianty sa vyšetrujú omnoho náročnejšie a drahšie.

Kedy je potrebné vedieť, o aký variant ide?

Robí sa iba epidemiologický prehľad, isté percento vzoriek sa zasiela do národného referenčného centra alebo do regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Zmenila sa v priebehu troch rokov citlivosť ľudí na covid?

Áno. Na začiatku išiel covid do panenského prostredia, ľudia nemali pripravenú imunitu. Ľahko sa šíril a častejšie našiel pacientov náchylných na ťažký priebeh ochorenia. Dnes je to oveľa miernejšie. Väčšina ľudí bola opakovane v kontakte s covidom alebo očkovaním proti nemu.

Momentálna situácia v USA však ukazuje, že sme ešte úplne nevyhrali. Aj napriek uvoľneným opatreniam tu covid je a pacientov s týmto ochorením budeme mať určite dosť aj na jeseň a v zime.

Mali ste tento rok aj nejaké úmrtia na covid?

