Prečo dostali policajti v jednom kraji dvakrát viac áut? Ministerstvo: Oprava, zlé čísla

Pozrite si, komu, koľko a aké autá dali.

SLOVENSKO. Prečo dostali policajti v Košickom kraji tento rok dvakrát viac nových áut ako kolegovia v Prešovskom kraji?

Pýtali sme sa ministerstva vnútra, ktoré pôvodne informovalo, že do jedného kraja pridelili 123 vozidiel a do susedného 60.

Rezort sa napokon opravil a číslo korigoval.

"Vzhľadom na aktualizáciu presných počtov nahlásených vozidiel za jednotlivé kraje zasielame počty, ktoré boli pridelené Policajnému zboru v Košickom kraji," uviedol rezort vo štvrtok, teda deň potom, čo Korzáru poskytol nepresný údaj.

Nie dvakrát viac, ale vlastne rovnako

Vysvetľujú, že v skutočnosti dostali policajti v Košickom kraji len 11 plug-in hybridov BMW X3 xDrive30e PHEV.

A nie 30, ako uviedli predtým.

To je rozdiel 19 vozidiel, takže číslo nemalo byť 123, ale 104 a zloženie nasledovné:

30 x Toyota RAV4 PHEV

20 x Hyundai i30

15 x Hyundai Tucson

11 x BMW X3 xDrive30e PHEV

10 x KIA Cee´d

9 x Toyota Land Cruiser

5 x Škoda Enyaq

3 x KIA Sportage 1,6 TGDI PHEV

1 x KIA EV6

Ako ďalej uviedli, do Prešovského kraja pridelili tento rok zatiaľ 60 nových áut:

31 x Toyota RAV4 PHEV

13 x KIA Ceed

6 x BMW X3 xDrive30e PHEV

4 x Škoda Enyaq

3 x KIA Sportage 1,6 TGDI PHEV

2 x Citroën Jumpy

1 x KIA EV6

Napriek spresneniu počtu však ostala disproporcia medzi Košickým a Prešovským krajom - 104 vs. 60. Prečo?

"Disproporcia vznikla z dôvodu, že vozidlá Toyota Land Cruiser, Hyundai Tucson a Hyundai i30 boli pridelené Riaditeľstvu hraničnej a cudzineckej polície, ktoré sídli v Košickom kraji. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach a jeho podriadené útvary teda disponujú 60 vozidlami," vysvetlilo ministerstvo.

Dodalo, že takisto ako v prípade Košického kraja, aj pre Prešovský kraj budú do konca roka prideľované ďalšie vozidlá z peňazí Plánu obnovy a odolnosti SR.

"V súčasnosti nie je možné povedať, aký presný počet vozidiel bude pridelený pre potreby Policajného zboru v Prešovskom kraji, približne by malo ísť rovnako o ďalších 50 vozidiel (ako by to malo byť aj v prípade Košického kraja - pozn. red.)."

Koľko a akých áut už majú aj v ostatných krajoch?

Polícia vlani informovala, že v rámci obmeny starého vozového parku dostane v priebehu niekoľkých rokov spolu 705 nových nízkoemisných vozidiel, vrátane plug-in hybridov aj elektromobilov.

