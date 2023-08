Last minute ponuka. Detský tábor Korzárland sa vracia do Tatier, ešte sú voľné miesta

Budú písať články, vyrobia vlastné noviny.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Už 16. ročník obľúbeného letného tábora Korzárland sa začína v nedeľu 20. augusta.

Deti z celého východného Slovenska čaká ešte na záver prázdnin pred návratom do školy zábava a nezabudnuteľné táborové zážitky v Kežmarských Žľaboch v rekreačnom zariadení Crocus s vlastným bazénom.

Korzárlandisti sa tak po roku vlastne vracajú na „miesto činu“ do Vysokých Tatier, keďže vlani sa tábor konal v neďalekej Starej Lesnej.

Voľby, olympiáda aj diskotéky

Obyvatelia krajiny Korzárland si demokratickým hlasovaním zvolia detskú vládu - premiéra a ministrov, navštívia Tatranský národný park, nebudú chýbať táborové olympijské hry, súťaž Tábor má talent, karneval, nekonečné diskotéky, ale môžu sa tešiť aj na mnoho ďalších aktivít, hier a súťaží.

„Zábavu a kopec sránd, to ti dá len Korzárland,“ je heslo tábora, ktorý organizuje košická cestovná kancelária Elán spolu s východoslovenským denníkom Korzár.

Táborové noviny Korzárik

Počas celého tábora budú deti písať vlastné články o dianí a svojich zážitkoch, z ktorých nakoniec vzniknú noviny Korzárik.

Tie im tradične čerstvo vytlačené, aj s nejakým prekvapením, donesú do Tatier a slávnostne pokrstia šampanským zástupcovia Korzára v predposledný deň tábora.

Čo sa v Korzárlande práve deje, kto čo vyhral, zjedol, vyviedol, kto sa ako vyparádil, zmaľoval či zahviezdil na diskotéke alebo kto na čo minul všetky peniaze, zistia rodičia aj zo stoviek fotografií každý deň zverejňovaných na facebooku CK Elán.

Remeslá, horskí záchranári aj americký futbal

Ako z bohatého a pestrého plánu aktivít prezradila vedúca, alias prezidentka Korzárlandu Mária Benková, napríklad v rámci projektu "Veci nepadajú z neba" si budú môcť deti samy vyrobiť tradičnými slovenskými remeslami rôzne veci.

„Budú pracovať s prírodnými alebo recyklovanými materiálmi, drevom, textilom, budú šiť, navliekať korálky, pracovať na sústruhu či raziť do kože, čo láka nielen dievčatá, ale baví to aj chlapcov. Na rozdiel trebárs od takej rannej rozcvičky,“ vraví s úsmevom športovo založená, skúsená táborová vedúca a v civile učiteľka Mária.

S osvedčeným tímom oddielových vedúcich, ktorých deti poznajú už z vlaňajška, ich vezme do oblastného strediska Horskej záchrannej služby v Starom Smokovci.

„Do Korzárlandu zas prídu na návštevu hráči klubu amerického futbalu z Cassovia Steelers, ktorí nám predvedú ukážky hry a tento atraktívny šport si budú môcť vyskúšať, samozrejme, všetko hlavne bezpečne, aj deti,“ vypichla čosi z programu.

Last minute ponuka

Rodičia si na tábor môžu uplatniť rekreačný poukaz.

V cene je zahrnutý - okrem jedla päťkrát denne a pitného režimu počas celého dňa - taktiež zdravotný dozor, jeden vstup do bazéna (ďalšie za príplatok), ukážka lukostreľby s exprezidentom Korzárlandu a kastelánom Košického hradu Ľubom Poradom, tatranský výlet, športové náčinie, pracovný materiál, ceny a odmeny.

Bližšie informácie o posledných voľných miestach a last minute ponuke do tábora Korzárland (20. – 26. augusta) je ešte, no čím skôr, tým lepšie, možné získať v CK Elán na telefónnom čísle 0903 607 705 a na e-mailovej adrese ckelan@ckelan.sk.