Keď sa nepostará Slovensko, postará sa Maďarsko. Skupovanie nehnuteľností pokračuje

Dcéra firmy z Budapešti kúpila na Slovensku ďalšiu národnú kultúrnu pamiatku

Nárožná budova ružovej farby bývala sídlom OTP banky. (zdroj: Korzár/Katarína Gécziová)

BARDEJOV. Keď sa na obdĺžnikovom Radničnom námestí postavíte chrbtom k Mestskej radnici, po ľavej ruke máte Baziliku minor sv. Egídia a pred vami stojí rad meštianskych domov rôznych farieb.

Historické jadro Bardejova je spolu s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zapísané v zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. U väčšiny domov na námestí, najmä spodné podlažia, slúžia na obchodné účely.

Tak to je aj pri nárožnej ružovej budove, ktorej predná časť zasahuje do historického námestia a bočná do Poštovej ulice. Dlhé roky v nej v prenajatých priestoroch sídlila OTP banka.

Od marca tohto roku má nehnuteľnosť - národná kultúrna pamiatka - nového majiteľa.

Hrad, kaštiele, domy, kaviareň, bývalé banky aj súd. Čo a kde u nás vlastnia Maďari

Zrúcanina hradu vo Veľkom Kamenci patrí od minulého roka spolu s blízkym kaštieľom Maďarom. Nehnuteľnosti predala obec, lebo nemala financie na ich údržbu. (zdroj: Korzár/Katarína Gécziová)

VEĽKÝ KAMENEC/SPIŠ. Už v 13. storočí spomínaný kamenný hrad s vežou bol po stáročia mocnou baštou zemplínskych zemepánov. V 15. storočí za bratríckeho hnutia bol v rukách husitov. V roku 1673 na cisársky rozkaz bol zbúraný.

Pamätná tabuľa s týmto textom visí na stene klasicistického kaštieľa zo začiatku 19. storočia. Nad ním sa na kopci vypína zrúcanina hradu, ktorej je venovaný text.

Obec Veľké Kapušany v Trebišovskom okrese tesne pri maďarských hraniciach má tak na svojej pomerne malej rozlohe 1200 hektárov hneď dve národné kultúrne pamiatky. Samospráva ich obe do vlaňajšej jari vlastnila, potom predala, vrátane priľahlých pozemkov vo výmere 22-tisíc metrov štvorcových, za 151-tisíc eur.

Novým majiteľom sa stala spoločnosť Manevi SK z Dunajskej Stredy. Tá bola založená ako stopercentná dcérska firma maďarskej eseročky Manevi.

Na Soroške sa zrútila časť oporného múra, dopravu riadia semafory, potrvá to mesiace

Práce na frekventovanom horskom priechode pre zrútenú časť oporného múra sa začali. (zdroj: tvnoviny.sk)

JABLONOV NAD TURŇOU. Prejazd horským priechodom Soroška medzi Košicami a Rožňavou komplikujú stavebné práce, ktoré sa začali v uplynulých dňoch. Zásah stavbárov si vyžiadal dlhodobo zlý stav oporného múra pod komunikáciou.

Tá prechádza v tomto úseku náročným terénom Národného parku Slovenský kras. Horským priechodom, ktorý je súčasťou dôležitej trasy do Zvolena, prejde denne vyše 8 500 áut, z toho 20 percent predstavujú nákladné vozidlá.

Doprava je v opravovanom úseku aktuálne riadená svetelnou signalizáciou, ktorá púšťa motoristov z oboch smerov striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Modernú umývačku vlakov za 30 miliónov dokončia. A potom si rok počká na nejaký vlak

Takýto obrázok na humenskej železničnej stanici rok neuvidíme. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

HORNÝ ZEMPLÍN. Práce na stredisku technicko-hygienickej údržby vlakov v areáli železničného depa finišujú.

Moderné stredisko, jedno z troch na Slovensku, však železničiari začnú využívať až po dokončení dlho očakávanej elektrifikácie trate Bánovce nad Ondavou - Humenné.

Tá na rok odstaví vlaky na regionálnych tratiach Humenné – Stakčín, Humenné – Medzilaborce mesto a Humenné – Strážske.

Cestujúca verejnosť sa musí pripraviť na náhradnú prepravu autobusmi a obrniť sa poriadnou dávkou trpezlivosti.

Neporiadok zatiaľ zachytáva sieť pri takzvanom moste Červeňák. (zdroj: Korzár/Anna Novotná)

Hnedý ako kakao a plný odpadu. Ako vyzerá Ružín po silných dažďoch

Jedinečný záber CG+ (pozitívneho) blesku z nákovy nad Košicami z malého jadra, ktoré prechádzalo popri meste. CG+ blesky sú najnebezpečnejšie, udierajú z okraja búrky, keď je vzdialená aj niekoľko kilometrov. (zdroj: FB Meteo Východ/Marek Benke)

Búrky predviedli bleskovú šou nad Košicami, Šíravou aj Starou Ľubovňou

V Kežmarku už stúpla voda tak, že hrozí vybreženie či vyliatie do obytných častí

V Kunovej Teplici sa vybrežila rieka Štítnik, zaliala cesty, záhrady aj pivnice

Upchaté kanály, zatopené pivnice, popadané stromy. Pre silné búrky zasahujú hasiči

SHMÚ očakáva extrémne až rekordné hodnoty zrážok a ešte opätovný vzostup hladín

Pre vysokú hladinu museli uzavrieť rokliny Slovenského raja

V Tatrách hrozí silný dážď, varujú pred rozvodnením potokov

Skaly a stromy padajú na rozmočené, blatisté chodníky. Apelujú na turistov

Tradičný jarmok s viac ako sto stánkami si vyžiada dopravné obmedzenia v centre

