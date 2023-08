Tobogan na Ružíne? Fajn, no čo ak voda ozelenie či zmizne? Žiadny problém, urobia to inak

Mal byť hotový pred letom. Aj bude. 2024.

Miesto blízko Košíc vraj vyzerá ako nórske fjordy, nová atrakcia má prilákať viac ľudí

Na Ružíne má pribudnúť tobogan. (zdroj: Korzár/Anna Novotná)

RUŽÍN. Košická župa schválila v máji dotáciu pre eseročku Baraba 39-tisíc eur na výstavbu sociálnych zariadení a toboganu na ružínskej priehrade. Zmluva už bola podpísaná.

Firma Baraba, s. r. o., vznikla v októbri 2022, sídlo má v Košickej Belej, jej majiteľom i konateľom je Róbert Boguš. Projekt má spolufinancovať približne 4-tisíc eurami.

Tobogan má byť v bezprostrednom susedstve Lodenice Ružín, v Hámorskej zátoke v blízkosti lokality Zlatník. Súčasťou projektu sú aj sociálne zariadenia – toalety a sprchy s teplou vodou.

Téme novej atrakcie na Ružíne sa venovali Lenka Haniková a Anna Novotná.

Kto povie, že nemá strach, klame, hovorí profesionálny hasič po návrate z Rodosu

Slovenskí hasiči pomáhali hasiť lesné požiare na Rodose. Boli medzi nimi aj východniari. (zdroj: Archív GFFF-V SVK)

Zábery z horiaceho Rodosu nedávno obleteli celý svet. Do boja s ohňom, ktorý zachvátil južnú časť ostrova, sa v neznesiteľných horúčavách a pri silnom vetre pustili aj slovenskí hasiči.

V Module Pozemného hasenia lesných požiarov Hasičského a záchranného zboru bojovali so živlom aj východniari, hasiči z Popradu a Prešova.

MARIÁN LOPUCH (50) z Popradu velil skupine pätnástich chlapov.

„Budujeme si veľmi dobré renomé v „hasičskej“ Európe. Skrátka dokazujeme, že vieme robiť svoju prácu odborne, kvalitne a efektívne,“ hovorí.

Slovenskí hasiči sa osvedčili pri likvidácii lesných požiarov v Grécku v roku 2021, v Českom Švajčiarsku, Rakúsku a Slovinsku.

„Naša práca je taká, potrebujú nás, ideme,“ zdôrazňuje.

S hasičom sa zhovárala Jana Otriová.

Piati tínedžeri poškodili ploty, auto aj prístrešok, súd mohol potrestať len troch

Túto čakáreň vandali poškodili, už je opravená. (zdroj: J.G.)

NIŽNÝ ŽIPOV, TREBIŠOV. V obci Nižný Žipov v okrese Trebišov vyčíňali v jednu októbrovú noc v roku 2022 vandali.

Poškodili prístrešok na autobusovej zastávke, potom dva ploty a napokon aj auto zaparkované na jednom z pozemkov.

Polícia začala trestné stíhanie vo veci a po krátkom vyšetrovaní páchateľov vypátrala.

Išlo o piatich miestnych chlapcov, z ktorých dvaja, G. D. a P.G., boli maloletí a trestným zákonom nepostihnuteľní.

Traja mladiství, Vincent T., Kevin R. a Sebastián P. boli obvinení z pokračujúceho zločinu poškodzovania cudzej veci a prečinu porušovania domovej slobody.

Nedávno si na Okresnom súde Trebišov vypočuli rozsudok.

Súd sledoval Róbert Bejda.

Hasiči prišli k požiaru s deravou hadicou. Bolo šťastím, že nezhorelo pol mesta

Tlačiareň v redakcii Kassai Napló. (zdroj: knižničný fond VKJB)

Asi o pol desiatej hodine dopoludňajšej oznámilo divízne veliteľstvo bezpečnostnému oddeleniu št. polície, že sa práve zabil pádom s rebríka zriadenec elektrických podnikov, ktorý pracoval na oprave stožiaru pre rozvádzanie prúdu.

Strecha a prvé poschodie tlačiarne denníka Kassai Napló úplne zhoreli. Hasiči meškali 20 minút. Prišli s jednou deravou hadicou. Vyšetrovanie sa rozbehlo. Bože, čo by bolo s nami, ak by sa oheň rozšíril. Dozaista by zhorelo pol mesta.

Aj takéto správy priniesli noviny pred sto rokmi. Výber najzaujímavejších prináša Tomáš Ondrejšík.

