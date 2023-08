Primátor rátal s miliónmi, nedostane nič. Robte si s nimi, čo chcete, odkázal starostom

Minister hovorí o nedodržaní solidarity.

Denník Korzár vám každý deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Bratislava dostane milióny z Bruselu. Košickí starostovia sa s Polačekom deliť nechcú

Polaček žiadal polovicu z bruselských miliónov, nateraz neuspel. (zdroj: Mesto Košice)

KOŠICE. Vyše tri milióny eur. O toľko si mohol košický magistrát prilepšiť, ak by sa dohodol s mestskými časťami, že mimoriadny príspevok za pomoc ukrajinským utečencom si rozdelia na polovicu. Celkovo má prísť 6,6 milióna eur.

O tejto snahe hovoril primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) už v marci, keď Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR ohlásilo, že obciam rozdelí 127 miliónov eur.

Ide o nenávratné finančné prostriedky z programu Európskej únie s názvom Fast care.

Polaček žiadal, aby časť peňazí skončila v mestskom rozpočte.

„Musíme hľadať kompromis, aby sme tieto peniaze aspoň čiastočne dokázali dostať do rozpočtu mesta,“ povedal v marci.

K dohode napokon pre politické nezhody nedošlo.

Ako sa k tomu postavilo vedenia mesta, a ako mestské časti, mapovala Jana Ogurčáková.

Vyberali staré káble, ostali po nich 10-kilometrové zákopy. Družstvo prišlo o úrodu

Takéto zákopy ostali po kopáčoch, ktorí z nich vyberali staré telekomunikačné káble. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

KOJATICE, PREŠOV. Staré a nefunkčné telekomunikačné káble, zakopané zhruba v metrovej hĺbke pod poľami a lesmi, sa stali terčom kopáčov. Dôvodom je meď, ktorá sa nachádza pod izoláciou. Za kilogram dostanú vo výkupe približne 6 eur.

Káble vykopávajú už od jesene, väčšinou po nociach s čelovkami, či cez víkendy, často ide o desiatky „káblokopov“, ako ich nazvali miestni.

Kopali od pozemkov v katastri obce Kojatice v okrese Prešov, cez Šarišské Lužianky, Kojatickú dolinu, Rokycany, Bzenov až po Cemjatu v katastri mesta Prešov.

Ostal po nich takmer desaťkilometrový pás pripomínajúci zmenšené vojenské zákopy na frontovej línii.

Viac o tomto probléme zisťovali Michal Frank a Jana Otriová.

Za prevoz jantáru mal sľúbených 700 eur, teraz mu hrozí osemročné väzenie

Jedno z vriec s jantárom, ktorý prevážal vodič ukrajinského autobusu. (zdroj: FS SR)

MICHALOVCE. Kriminálny úrad Finančnej správy SR začal koncom júla trestné stíhanie vo veci zločinu skrátenia dane a poistného, obvinil z neho 36-ročného Yaroslava T. (36) z Užhorodu.

Ukrajinec, ktorý je zamestnancom miestnej dopravnej spoločnosti ATP, sa dostal do problémov pre takmer sto kilogramov jantáru.

Ako vodič linkového autobusu ho prevážal cez hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom. Colníci objavili kontraband ukrytý v batožinovom priestore.

Yaroslav strávil dva dni v policajnej cele, z ktorej bol eskortovaný na Okresný súd Michalovce.

Sudca Stanislav Vojtko rozhodoval o návrhu na vzatie Ukrajinca do väzby.

Prípad sledoval Róbert Bejda.

Koločena fasoľa môže byť veľkou neznámou. Rýchlokurzom prevedú rusínske gazdinky

Pozorovanie nočnej oblohy je jedným z top zážitkov festivalu Objavte Poloniny. (zdroj: objavtepoloniny.sk)

POLONINY. Uprostred augusta pekne vidieť Mliečnu dráhu a teplo je v najvýchodnejšie položenom národnom parku tak akurát.

Štvrtý ročník zážitkového festivalu Objavte Poloniny bude o niečo iný. Rozšíri sa o jeden deň, program štartuje vo štvrtok 17. augusta a potrvá do nedele 20. augusta.

Vybrať si možno z 30 zážitkov roztrúsených v niekoľkých obciach v srdci Národného parku Poloniny.

Ak netušíte, čo je to zbojská „koločena fasoľa“ miešaná vlastnou „koloťuvkou“, nevadí.

Zistíte to počas rýchlokurzu varenia od pravých rusínskych gazdiniek, ktoré prezradia recepty na tradičné rusínske jedlo vrátane prípravy postnej lokše pečenej na platni šporáka. Bruchá si zaplníte v parku v obci Zboj.

Čo všetko čaká návštevníkov festivalu tento rok, predstavuje Katarína Gécziová.

Paška do väzenia zatiaľ nenastúpil. Súd posielal fax do Košíc

Synovec bývalého predsedu Národnej rady SR Branislav Paška. (zdroj: TASR)

KOŠICE. Synovec nebohého expredsedu Národnej rady Pavla Pašku - Branislav - poputuje po rozhodnutí Najvyššieho súdu SR na päť rokov za mreže.

Odsúdili ho za machinácie pri verejnom obstarávaní ultrazvukov pre štátnu Univerzitnú nemocnicu Louisa Pasteura v Košiciach.

Trest si odsedí v ústave na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Branislav Paška sa utorkového pojednávania na Najvyššom súde nezúčastnil.

Ak by bol v súdnej sieni počas rozsudku, išiel by do väzenia. Keďže si verdikt súdu osobne nevypočul, postup je iný.

Hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová potvrdila, že policajnému riaditeľstvu v mieste trvalého bydliska, teda do Košíc, v utorok faxovali príkaz na dodanie Pašku do výkonu trestu.

Viac informácií zisťoval Kristián Sabo.

Ďalšie správy

Skutočnosť a vizualizácia. (zdroj: SITA/Viktor Zamborský)

Výstavba novej krajskej knižnice v Prešove bude trvať o pol roka dlhšie a predraží sa. Za predĺžením prác sú archeologické nálezy

Vo Veľkých Kapušanoch vypukla žltačka, ohnisko je na Čičarovskej ulici. Hygienici nariadili lokalitu vyčistiť

Vlak zrazil v Prešove chodca. Doprava je po prerušení opäť obnovená. Udalosť preveruje polícia

Poprad si vezme úver päť miliónov eur. Nie je známe, do čoho ich investuje. Rozhodne sa v najbližších rokoch

Poprad dvíha poplatky za sociálne služby mesta. Nové ceny budú platiť od septembra. V opačnom prípade by hrozilo prepúšťanie

Priestor na Lidickom námestí prechádza obnovou, pribudne i kynologické a fitness ihrisko. Práce majú byť hotové do konca októbra

Majitelia sa o exotickú korytnačku nemohli starať, ujali sa jej na rehabilitačnej stanici. Neskôr poputuje do zoo v Bojniciach

Šport

Tréning na ľade na začiatku letnej prípravy na novú sezónu nováčika hokejovej Tipos extraligy HC 19 Humenné. (zdroj: TASR)

Humenné odštartovalo prípravu s viacerými hráčmi na skúške, predstaví sa aj v slovenskom pohári

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .