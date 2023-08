Sľuby o čistom Slovensku sa len sľubovali. Na večný kolobeh rezignovali už i aktivisti

Trápi to niekoho? Absolútne nie, vravia.

Paška sám seba usvedčil. Čo urobil, že ide do väzenia? Všetko o kauze ultrazvuky

Branislav Paška. (zdroj: Ilustračné foto - TASR)

KOŠICE, BRATISLAVA. Senát Najvyššieho súdu v utorok zmiernil trest Branislavovi Paškovi v kauze zmanipulovaného nákupu predražených ultrazvukov.

Namiesto pôvodných siedmich rokov väzenia, ktoré dostal od Špecializovaného trestného súdu v roku 2021, teraz dostal za machinácie pri verejnom obstarávaní súhrnný päťročný nepodmienečný trest odňatia slobody.

Rozhodnutie je právoplatné.

Synovec nebohého exšéfa Národnej rady Pavla Pašku (Smer) si trest odpyká v ústave na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia.

Všetky podrobnosti o kauze ultrazvuky zhrnul Peter Jabrik.

Ako na rieke Ganga. Po povodniach je opäť spúšť, aktivisti už rieku čistiť nechcú

Silné dažde a povodne splavili z Jasova množstvo odpadkov. Keď voda klesla, zachytili sa na povodí rieky Bodva. (zdroj: Save Nature by Čivas)

JASOV. Ak by ste sa v týchto dňoch prešli okolo povodia rieky Bodva blízko Jasova v okrese Košice-okolie, na dĺžke osem kilometrov by ste všade natrafili na odpadky. V niektorých úsekoch to vyzerá ako v second hande – kopy oblečenia visia na konároch ako na vešiakoch.

Miestni obyvatelia, ktorí už dlhodobo upozorňujú na zlý stav povodia, situáciu prirovnávajú k znečistenej indickej rieke Ganga.

Mohlo by sa zdať, že situácia sa opakuje. Po posledných silných dažďoch znova vyplavilo množstvo odpadu z miestnej rómskej osady tak, ako sa to stalo vlani.

Teraz je však niečo inak. Zatiaľ čo takto pred rokom členovia občianskeho združenia s pomocou vodohospodárov odpratávali a čistili neporiadok, ktorý po prívalovej vode ostal, tentoraz to tak nebude.

Čo na situáciu na rieke Bodva hovoria aktivisti, obec či vodohospodári, sa ich pýtala Lenka Haniková.

V nákupnom centre chcel vidieť veľa krvi. Vyhrážal sa, že sa vráti s brokovnicou

(zdroj: Ilustračné - Róbert Bejda)

KOŠICE. Košická polícia začala koncom apríla trestné stíhanie vo veci prečinu nebezpečného vyhrážania a obvinila z neho 41-ročného Eduarda S.

Dôvodom bol incident pred vchodom do obchodného domu Tesco, kde sa mal Košičan vyhrážať pracovníčke súkromnej bezpečnostnej služby (SBS).

Na návrh prokurátora ho vzal súd do väzby, odkiaľ ho justičná stráž v pondelok predviedla pred sudkyňu Mestského súdu Košice.

Pôvodne šlo o výsluch k ďalšiemu trvaniu väzby, no napokon štyridsiatnik spoznal aj trest.

Čo sa v obchodnom dome v apríli odohralo a ako súd v prípade rozhodol, píše Róbert Bejda.

Ropa tam stále je, tvrdí inšpekcia. Najväčší suchozemský prístav dopláca na minulosť

Prekladisko v Čiernej nad Tisou. Za socializmu prečerpávali medzi vozňami najmä ropu a bagrovali sa tam železná ruda a uhlie. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

ČIERNA NAD TISOU. Najväčší suchozemský prístav v strednej Európe. Takýto prívlastok má prekladisko na najvýchodnejšej železničnej stanici Slovenska.

V Čiernej nad Tisou dosahuje úctyhodné rozmery, zaberá plochu približne 10 kilometrov štvorcových, tvorí ho približne 160 kilometrov koľají a asi 500 výhybiek. Slúži na presun nákladu zo širokorozchodnej na úzkorozchodnú železnicu. V minulosti ním prúdili najmä obilie a ropa.

Zápach druhej zmieňovanej komodity sa podľa miestnych doteraz šíri z kanalizácie. Konkrétne sa sťažovali na priestory pri prijímacej budove širokorozchodnej trate. Obávali sa toho, že by mohli byť ohrozené spodné vody aj neďaleký zdroj pitnej vody.

Ako dopadli výsledky prešetrovania inšpekcie a ako so situáciou nakladajú železnice, chcela vedieť Katarína Gécziová.

Má byť nižšia a bezpečnejšia. Bytovku na mieste vybuchnutej chcú stavať od októbra

Miesto, kde stála vybuchnutá prešovská bytovka. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Bytovka na Mukačevskej ulici č. 7 na prešovskom Sídlisku III mala 12 poschodí.

Do tragického výbuchu, ku ktorému došlo 6. decembra 2019, v nej žilo 118 ľudí v 48 bytoch. Pri nešťastí zahynulo osem ľudí.

Statika bytového domu bola poškodená a spoločenstvo vlastníkov bytov dalo už dva dni po výbuchu súhlas s jej zbúraním.

Po vlne solidarity získali obyvatelia Mukačevskej 7 možnosť zariadiť si nový život inde.

O tom, čo má byť na mieste bytovky, ktorá bola svojho času považovaná za najkrajšiu v Prešove, sa viedli polemiky. Niektorí vlastníci tam chceli postaviť nový bytový objekt.

V akom štádiu je projekt a ako bude nová bytovka vyzerať, zisťoval Michal Frank.

