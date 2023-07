Únos bol fingovaný. Podľa polície si notár odovzdanie výkupného únoscom vymyslel

Milióny šli na hazard a stávkovanie-

Denník Korzár vám prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Uniesli ma za štyri milióny, tvrdil košický notár Kavečanský. Polícia: Skutok sa nestal

Notár Vojtech Kavečanský a sídlo jeho úradu. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Polícia začala v máji 2021 trestné stíhanie vo veci vydieračského únosu.

Oznámil ho košický notár Vojtech Kavečanský (43), ktorý tvrdil, že pod nátlakom únosov musel vybrať so služobného trezora štyri milióny eur a odniesť ich do Rakúska.

Polícia neskôr obvinila notára zo sprenevery, niekoľko mesiacov strávil vo väzbe a momentálne sa prípadom zaoberá Mestský súd Košice, no ďalej pracovala aj na únose.

Po dvoch rokoch skonštatovala, že notára nikto neuniesol.

Prečo polícia trestné stíhanie vo veci zastavila, zisťoval Róbert Bejda.



Zomrela futbalová legenda z Košíc. Ján Polgár zasvätil kariéru východnému Slovensku

Ján Polgár zasvätil svoju futbalovú kariéru východnému Slovensku. (zdroj: Róbert Berenhaut)

KOŠICE. Bol prvým košickým futbalistom, ktorý hrával v najvyššej československej súťaži a dožil sa deväťdesiatky.

Bolo to 31. mája 2019 a odvtedy mu patrí tento neprekonaný rekord.

Do stovky, ako mu to všetci priatelia i bývalí mladší spoluhráči želali, to už, žiaľ, nedotiahol. Futbalová legenda skonala v minulých dňoch vo veku 94 rokov.

Ján Polgár sa síce narodil v pohraničnom mestečku Čop, ktoré je dnes súčasťou Ukrajiny, ale krátko po jeho narodení sa celá rodina presťahovala do Košíc.

Jeho životný príbeh predstavil Vladimír Mezencev.

Vyzeralo to ako zrážka auta s lietadlom. Nakoniec bolo všetko inak

Takýto pohľad sa naskytol vodičom na prešovskej výpadovke. (zdroj: FB)

PREŠOV. Auto sa zrazilo s lietadlom. Takto to na prvý pohľad vyzeralo na výpadovke z Prešova smerom na Vranov nad Topľou.

Aj takéto informácie sa šírili internetom o nehode, ktorá sa stala v pondelok večer blízko letiska.

Tieto informácie sa napokon nepotvrdili.

Prečo, informuje Michal Frank.

Chránené jazero vysychá, pri kaštieli bude záchranná akcia. Vďaka Maďarom je dominantou

Boršianske jazero bolo vybudované na začiatku 19. storočia, pôvodne slúžilo na hospodárske účely. Dnes je v treťom stupni ochrany. (zdroj: Katarína Gécziová)

BORŠA. Keď pozeráte jeden z panoramatických filmov v kaštieli v Borši, na jednom zo záberov ho uvidíte v pôvodnej podobe vrátane vodnej priekopy, ktorá ho kedysi obklopovala.

Kaštieľ Rákócziovcov v Trebišovskom okrese má aj dnes okolo seba priekopu, avšak bez vody.

Národná kultúrna pamiatka je známa tým, že sa tam narodil František II. Rákóczi (1676 - 1735), sedmohradské knieža a vodca posledného protihabsburského stavovského povstania.

Najbližším vodným zdrojom pri kaštieli je Boršianske jazero v neďalekom panskom lesíku.

Viac sa dočítate v článku Kataríny Gécziovej.

Na Furči podpálili Alfu Romeo, plamene poškodili aj Fiat Ducato

Alfu Romeo nikto podpálil na Krosnianskej ulici. (zdroj: KR PZ KE)

KOŠICE. Košická polícia vyšetruje ďalší prípad podpaľačstva.

Stal sa v utorok na Furči a úmyselne bolo podpálené auto značky Alfa Romeo.

Pri požiari bolo poškodené aj vedľa stojace Fiat Ducato.

Viac informácií zisťoval Róbert Bejda.

Policajti zasahovali dlho do noci. Zadržali Ukrajincov a Gruzíncov

(zdroj: Ilustračné - SME)

HUMENNÉ. Na hlavnej ceste medzi Humenným a Závadkou v pondelok vo večerných hodinách zasahovali policajti.

Zastavili dve podozrivé autá.

Po jednom z nich bolo vyhlásené pátranie.

Viac podrobností prináša Jana Otriová.

Bezdomovca oslepil a škrtil, druhý ho kopal. Vzali mu ruksak, obvinili ich z lúpeže

(zdroj: Ilustračné - PZ SR)

KOŠICE. Košická polícia začala v utorok trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže.

Došlo k nej v predošlú noc na križovatke ulíc Smetanova a Šoltésovej.

Podľa našich informácií mal byť olúpený bezdomovec Milan, ktorý ležal na zemi medzi stromami.

Prípad približuje Róbert Bejda.

Ďalšie správy

Počas letnej sezóny sa frekvencia spojov medzi Studeným Potokom a Lomnicou zvýši. Jazdiť budú každú hodinu.

Olympijské centrum v Košiciach dostane dotáciu vyše osem miliónov. Vláda dá peniaze na prestavbu plavárne.

Cyklochodníky v Poloninách budú čistiť stroje za 156 000 eur. Prešovská župa kúpila zimnú aj letnú verziu.

Hrad Ľubovňa sa pripravuje na rekonštrukciu za viac ako milión eur. V pláne už raz bola, pre nedostatok peňazí sa nezačala.

Pri čistení kanalizácie v obci Cigla našli vojenskú muníciu. Na zneškodnenie ju prevzal policajný pyrotechnik.

Stropkovčan nezastavil na mieste nehody a odmietol dychovú skúšku. Svoje konanie vysvetľoval policajtom.

Počas letnej sezóny sa frekvencia spojov medzi Studeným Potokom a Lomnicou zvýši. Jazdiť budú každú hodinu.



Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .