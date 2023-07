Nie je to len Squid Game či Gangnam Style. Nový fenomén K-pop dorazil na Slovensko

Prečo je taký populárny na celom svete?

Ak je niečo v súčasnosti generačným fenoménom, tak je to K-pop, čo je skratka pre Kórejský pop (Korean Pop).

K-pop ako komplex hudby, tanca a štýlu pochádza z Kórejskej republiky, odkiaľ sa masívne rozšíril do celého sveta, a svojich početných fanúšikov a najmä fanúšičky si našiel medzi mladou generáciou aj na Slovensku.

Kórejská popkultúra nie je len seriál Squid Game či hit Gangnam Style od svojského interpreta menom Psy.

Hudobný žáner K-pop ponúka vizuálne pútavé videoklipy a precízne vyprodukovanú hudbu, ktorá je zmesou popu, hip-hopu či rnb.

Pozitívne ladená tanečná juhokórejská muzika si získala globálnu popularitu a produkuje obrovské zisky.

Zároveň si zachováva istú exkluzivitu vychádzajúcu z miesta jej pôvodu, pomerne malého ázijského polostrova.

Je z nej celosvetový fenomén, ktorý začína presakovať do mainstreamu aj v strednej Európe.

V čom tkvie príťažlivosť K-popu?

O „kejpope“ sme sa zhovárali s odborníkom na tento žáner, tanečníkom OLEGOM KNYAZEVOM.

Má dvadsať, ale K-popu sa venuje už vyše päť rokov.

Slovák s ruskými koreňmi, ktorého otec prišiel na Slovensko pred tridsiatimi rokmi, je z Ivanky pri Dunaji a pôsobí v Bratislave.

Na Pohode mal hodinový blok K-popového tanca a napriek „nefestivalovému“ dopoludňajšiemu času dokázal zaplniť tanečný stan priaznivcami tohto čoraz populárnejšieho žánru.

V rozhovore sa dočítate: ako sa Oleg dostal k tomuto štýlu,

čo je dôvodom celosvetovej popularity K-popu,

ktorých kórejských umelcov má rád,

či táto vlna porastie na Slovensku,

prečo nevznikne slovenský či európsky K-pop,

väčšina fúzií so svetovými menami nefunguje.

Kedy ste objavili K-pop?

K-popu a tancu ako takému sa venujem už viac ako päť rokov. To boli moje začiatky, keď som sa začal o túto kultúru zaujímať, edukovať sa v nej a tancovať.

Po dlhých skúsenostiach sa mi podarilo aj K-Pop vyučovať. Či už všeobecne, alebo v tanečných školách, prípadne na eventoch, ako je Pohoda.

Prídete teda tam, kam vás pozvú?

Áno. Fungujeme aj na základe otvorených lekcií, že hocikto môže prísť v nejaký deň na K-pop a naučí sa jednu choreografiu.

K-pop sa zdá byť novinkou a vlnou, ktorá sa stáva čoraz masívnejšou. V čase, keď ste ho objavili, však ešte musel byť underground.

Bol to viac-menej underground. Vtedy bol K-pop spomedzi tanečných štýlov ako hip-hop či balet vnímaný ako veľmi amatérsky.

Je natoľko inkluzívny, že ľudia sa vedia učiť choreografie z pohodlia domova, potom si to voľne tancovať a nemusia chodiť na lekcie a tréningy.

Tiež som sa k tomu dostal takto. Fungoval som v rôznych amatérskych skupinách.

V akom štýle?

Už v K-pope. Vtedy to však bolo ešte na veľmi amatérskej úrovni. Až minulý rok v novembri som to začal vyučovať, stal sa lektorom, tak sa mi podarilo ten K-pop vysunúť na trochu vyššiu úroveň.

Z amatérskeho tanečného štýlu som začal dávať do povedomia, že je to plnohodnotný tanec, nemusia sa mu venovať len amatéri. Má to svoju kultúru ako iné štýly, napríklad hip-hop.

Predstavíte nám vašich spolupracovníkov?

Max Leitner je z Rakúska a poznám ho z tanečnej školy vo Viedni, v ktorej som tancoval. A druhá spolutanečníčka je Emka Szalaiová. Ona so mnou tancuje asi tri roky.

Zakladáme vlastnú tanečnú skupinu. Ešte to nie je úplne oficiálne, ale od septembra budeme mať prvú profesionálnu K-popovú tanečnú skupinu na Slovensku.

To by mohlo celkovo zmeniť úroveň toho štýlu, keďže všetky skupiny a ľudia, ktorí to tancujú, sú zatiaľ stále na amatérskej úrovni. Chceme tú latku dvihnúť, že je to normálny tanečný štýl a má byť takto vnímaný.

Máte na Slovensku nejakú konkurenciu? Venuje sa tomu viac ľudí?

Popravde, dnes sme v takej dobe, že hocikto si môže povedať, že ide učiť tanec. Nemusí to byť len K-pop.

Ako vravím, K-pop je veľmi inkluzívny a na rozdiel od iných tanečných štýlov ľudia nemusia mať až takú tanečnú skúsenosť a rafinovanosť, aby to mohli učiť. Konkurencia určite je.

Tým, že je to taká kultúra, že ju veľa ľudí rado šíri, hocikto sa môže k tomu dostať a snažiť sa to zdieľať s inými ľuďmi. Rozdiel je, ako to robí.

Mojou zásadou je v tom ponechať to umenie. Je dôležité študovať aj tanečné pozadia štýlu a rôznych choreografií, aby v tom bolo to umenie, a aby to nebolo ďalej vnímané len ako taký amatérsky šport.

Vaša skupina bude len tanečná alebo aj produkčná, hudobná či spevácka?

Primárne bude tanečná. Bude robiť rôzne vystúpenia a šou a chodiť na rôzne eventy.

Časom by však určite mala byť aj produkčná. Aby sme si robili vlastné mixy, hudbu.

Možno by mohla po určitom čase dôjsť až do speváckeho bodu, že by sme si vytvorili takú malú základňu, ale určite by som to nenechával v tom duchu, že by sme tvorili vlastné veci v kórejčine.

Skôr by som to povedal tak, že ideme ďalej šíriť tú kultúru z Kórey, ktorá je autentická, a prinášať ju ľuďom, ktorí nemajú možnosť tam vycestovať a zažiť ju.

Prečo je K-pop taký populárny na celom svete?

