Fejkovú Duklu a originálne delo mala nahradiť Sissi, no eurofondy nechali odplávať

Báli sa blamáže, na práce by mali málo času.

Denník Korzár vám každý deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prešov sa pripravil o milión z eurofondov na obnovu parku, ktorý je pamiatkou

Stred parku Lesík delostrelcov. Kópia pamätníka z Dukly a originálne delo z vojny majú ísť po revitalizácii parku preč. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Samosprávy po covidovej pandémii a energetickej kríze neustále alarmujúco zvestujú verejnosti nedostatok financií už aj na krytie svojich základných funkcií.

Práve tým často odôvodňujú zvyšovanie dane z nehnuteľností, poplatku za komunálny odpad i ďalších platieb.

Každá premárnená šanca na využitie eurofondov zo strany samospráv preto vzbudzuje pozornosť.

To je aj prípad stopnutia revitalizácie parku Lesík delostrelcov na rovnomennej ulici v Prešove.

Čo sa stalo, to zisťoval Peter Jabrik.

Opitý a zdrogovaný ohlásil bombu, hneď ho chytili. Bol nepríčetný, dostal tri liečenia

Martin vlani na súde pri rozhodovaní o väzbe. (zdroj: Korzár/Róbert Bejda)

KOŠICE. Všetky zložky košického záchranného systému zasahovali vlani koncom januára v ukrajinskej ubytovni v Barci.

Dôvodom bol anonymný telefonát oznamujúci uloženie bomby, ktorá mala vybuchnúť.

Pyrotechnici síce budovu prehľadali a žiadnu výbušninu nenašli, no ich kolegovia telefonujúceho, ktorý si zo všetkých vystrelil, vypátrali.

Martin R. (33) bol obvinený z prečinu šírenia poplašnej správy a skončil vo väzbe.

Rozsudok však v jeho prípade nezaznel.

Prípad sledoval Róbert Bejda.

Máte sedavé zamestnanie? Fyzioterapeut radí, ako predchádzať problémom s chrbticou

Fyzioterapeut Patrik Konrády. (zdroj: archív respondenta)

Fyzioterapeut PATRIK KONRÁDY sa v tomto období najčastejšie stretáva so „seknutím v krížoch“. Niekedy sa zobúdza na esemesky typu: „Patrik, máš čas? Zajtra letím na dovolenku a seklo ma.“ Jedna z možných príčin „seknutia" je aj stresové vypätie organizmu. „Napríklad pred dovolenkou, keď sa snažíme všetko stihnúť a vyčerpáme náš organizmus,“ opisuje odborník.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zdrojom bolestí chrbta môže byť tiež spotený chrbát v spojení s prievanom, otvorené okno a odkrytý paplón, ale aj klimatizácia v aute alebo práci či ventilátor.

V rozhovore priblížil nielen to, s akými problémami chrbtice sa najčastejšie stretáva v lete, ale aj to, kedy už bolesť prechádza do samostatnej choroby a radí, čo robiť pri „ofúknutí“ chrbtice či iných problémoch.

Zhovárala sa s ním Lenka Haniková.

Dve košické okresné prokuratúry čaká veľké sťahovanie

V popredí nové sídlo Okresnej prokuratúry Košice II, za ňou hlavná budova krajskej a dvoch ostatných prokuratúr. (zdroj: Korzár/Róbert Bejda)

KOŠICE. Rohová budova na križovatke Štúrovej a Mojmírovej ulice v Košiciach bola v minulosti známa ako sídlo Slovenskej sporiteľne. Niekoľko rokov však bola prázdna.

Vlani sa v jej interiéri začala veľká rekonštrukcia, čo bolo predzvesťou jej opätovného využitia.

V uplynulých dňoch sa nad jej vchodom objavili vlajky Slovenskej republiky a Európskej únie. A pod nimi tabuľka s nápisom Okresná prokuratúra Košice II.

V najbližších dňoch čaká dve z okresných prokuratúr veľké sťahovanie.

Jedna sa do hlavnej budovy presťahuje, druhá ju opustí.

Ako to bude prebiehať, zisťoval Róbert Bejda.

Po búrkach ostala spúšť, krúpy im vzali strechy nad hlavou. Babka: Hlavne, že vojnu nemáme

Hrozný pohľad sa po vyčíňaní počasia naskytol obyvateľom zničených domov. (zdroj: Korzár/Katarína Gécziová)

ZÁVADKA, VEĽKÉ REVIŠTIA. Fasády domov vyzerajú, akoby do nich strieľali guľky. Pokrývajú ich stovky drobných dierok.

Ešte horšie sú na tom desiatky starých striech. Krúpy ich doslova prevŕtali.

Kto vo štvrtok prechádzal obcami Závadka či Veľké Revištia v Sobranskom okrese, videl na každom kroku ľudí stojacich na rebríkoch, ktorí aspoň provizórne pokrývali strechy.

Miestnym pri tom pomáhali dobrovoľní hasiči a vojaci. Ženy zväčša upratovali okolie domov, chodníky a cesty.

Reportáž z búrkou postihnutých obcí prinášajú Katarína Gécziová a Kristián Sabo.

Voda po búrke strhla obydlie, vzala aj most. Na jednej ulici siahala až po pás. Pod vodou zostala časť Jasova

Voda po búrke zaplavila ulice obce Jasov. (zdroj: Valéria Mesarkinová)

JASOV. Po silných stredajších búrkach, ktoré sprevádzalo na mnohých miestach aj krupobitie, intenzívne búrky zasiahli východné Slovensko opäť i vo štvrtok.

Najkritickejšia situácia bola zatiaľ hlásená z obce Jasov, ktorá sa nachádza západne od Košíc.

Po intenzívnom daždi tam ostali pod vodou niektoré ulice.

Obcou, v ktorej žije zhruba 3 500 obyvateľov, preteká rieka Bodva, ktorá sa podľa starostu Mariána Dzurika (Hlas) vyliala na viacerých miestach.

Situáciu monioroval Michal Lendel.

Funkciu prebral v čase krízy, situáciu upokojil. Zomrel náčelník prešovskej mestskej polície Pavlovský

Ján Pavlovský. (zdroj: archív)

PREŠOV. Dlhoročný náčelník MsP, bývalý profesionálny policajt a vyštudovaný doktor práv zomrel v pondelok vo veku 73 rokov.

Ján Pavlovský bol profesionálom, ktorý vedel vecne a zároveň prívetivo riešiť vypäté situácie.

Odolával tlakom, nedal sa zatiahnuť do politických záležitostí, zameraný bol na výsledky. A tie mal.

Nekrológ pripravil Michal Frank.

Ďalšie správy

Všetky obrady sa na istý čas presunú do krematória. (zdroj: TASR)

Obnovu strechy košického krematória ukončili, presunú tam všetky obrady. Rekonštrukcia plochy pred cintorínom mešká

Sedemnásťročný ukradol v rožňavskej herni 15 000 eur, nakúpil si nové oblečenie. Polícia ho našla pri dopravnej kontrole

V obciach na východe rátajú po ničivých búrkach škody, časť domov je neobývateľná. Cesty zaplavilo, krúpy poškodili strechy

Cyklistické preteky čiastočne obmedzia dopravu v Spišskej Novej Vsi. Vodičov nasmeruje prenosné dopravné značenie

Gymnázium v Kežmarku už hľadá zhotoviteľa na prestavbu. K pôvodnej budove pristavia ďalšiu, bude tam sídliť umelecká škola

Za viac ako 720-tisíc eur zrekonštruujú v Sabinove tri ulice. Hotové budú až v budúcom roku

Dominantu Humenného odstavila znečistená voda. Fontánu vypustili a vyčistili

Fotogaléria dňa

Margaj má pôvod v strednej a Južnej Amerike, väčšinu života trávi na strome. (zdroj: TASR)

V košickej zoo otvorili nový juhoamerický pavilón s párom margajov. Má rozlohu takmer 80 štvorcových metrov

Šport

Matúš Ružinský s dresom Michaloviec. (zdroj: MFK Zemplín)

So Šullom to nevyšlo. Michalovce dotiahli iného bývalého brankára Slovana

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .