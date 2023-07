Predáva územie s liečivou vodou. Kedysi tam boli kúpele, dnes by ich zrejme nepovolili

Kupci mali viacero nápadov.

Časť Sivej brady je na predaj, štát ju nechce. Majiteľ hovorí o investorke z Kanady

Celú lokalitu Sivá brada tvorí takmer 20 hektárov, štát odkúpil desať. (zdroj: Michal Ivan)

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Štát kúpil vlani časť chránenej lokality Sivá brada aj s kostolíkom a travertínovou kopou, ktorá je prírodným európskym unikátom.

Stará sa o ňu Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.

Predávajúcim bol súkromník Milan Šimko, ktorý stále vlastní ďalšie blízke plochy, na ktorých už viac ako 20 rokov prevádzkuje ubytovanie a malú farmu.

Tie chce predať. Pokúša sa o to taktiež od minulého roka.

Ďalších desať hektárov, vrátane pozemkov s penziónom patriacich Šimkovi, je stále na predaj za 900-tisíc eur.

Ďalších desať hektárov, vrátane pozemkov s penziónom patriacich Šimkovi, je stále na predaj za 900-tisíc eur.

Záujemcov už bolo niekoľko, aj nápady mali, no územie stále nezmenilo majiteľa.

Téme sa venovala Lenka Haniková.

Zastrelil zúrivého psa. Za dedove vzduchovky ho odsúdili, napokon je nevinný

Zbraňou po dedovi zastrelil zúrivého psa. (zdroj: Ilustračné - archív)

KOŠICE, VRBNICA. Polícia z Michaloviec sa vlani zaoberala prípadom zastrelenia psa vo Vrbnici v Michalovskom okrese.

Vyšetrovanie síce potvrdilo, že po ňom 25-ročný Václav vystrelil v stave nutnej obrany, no odhalilo podozrenie na iné porušenie zákona.

Išlo o vzduchovku, z ktorej strieľal a ktorá bola nedovolene upravená na malokalibrové náboje.

A nielen tá, ale aj iné zbrane, ktoré sa našli pri domovej prehliadke.

Mladý Vrbničan bol obvinený zo zločinu aj prečinu nedovoleného ozbrojovania.

Michalovský okresný súd ho uznal vinným, no odvolací košický mal na vec iný názor.

Prípad sledoval Róbert Bejda.

Po predkoch zdedili kaštieľ, no pozemky nie. Nezískali ich ani za takmer 20 rokov

Kaštieľ v obci Kuková získali v reštitúcii potomkovia bývalého majiteľa. K pozemkom sa však dostať nevedia, čo im komplikuje šancu získať dotáciu na obnovu. (zdroj: archív respondenta)

KUKOVÁ. V obci Kuková v okrese Svidník boli štyri kaštiele, no zachoval sa len jeden. Dva zbúrali, tretí prestavali. Staršia generácia si možno spomína aj na pôvodných obyvateľov posledného kaštieľa, no už postupne vymiera.

Rokokovo-klasicistický kaštieľ, postavený v rokoch 1770 až 1780, patril rodine Bánovcov. V Kukovej žila od 16. storočia až do roku 1945. Vlastnila skoro polovicu chotára obce, liehovar a kaštieľ, v ktorom rodina bývala.

Ľubomír Vereščák žije v Kukovej. Je potomkom posledných majiteľov a jedným zo súčasných vlastníkov historického objektu. Kaštieľ so sýpkou, ktorý bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku v roku 2000, zdedil spolu s dvoma súrodencami.

Majitelia historickej budovy však v reštitúciách nedostali aj pozemky, ktoré sú už dlho na Slovenskom pozemkovom fonde.

Ak však chcú potomkovia rodu, ktorý kedysi kaštieľ postavil, žiadať dotácie na jeho obnovu, pri niektorých výzvach je podmienkou mať dlhodobý nájom pozemkov pod objektom, inde je potrebné ich rovno vlastniť.

O budúcnosti kaštieľa sa Lenka Haniková rozprávala s Ľubomírom Vereščákom.

Ortopéd: Väčšina zranení kolien je z futbalu. Nová metóda využíva aj potkaní kolagén

Ortopéd Jakub Kopček má ku kulturistike blízko. (zdroj: archív)

Vranovčan Jakub Kopček (29) je lekár - ortopéd. Stal sa členom lekárskej komisie v Medzinárodnej federácii kulturistiky a fitnes IFBB. K tomuto športu má blízko vďaka otcovi Igorovi, ale je to len koníček.

Odmala túžil byť lekárom, čo sa mu splnilo a ortopédia sa stala jeho vášňou. Je mladý, no nadšený. Hovorí, že nebol deň, kedy by sa netešil do práce, o ktorej sníval od dvoch rokov.

Z rodného Vranova nad Topľou dennodenne dochádzal na bilingválne gymnázium v prešovskom Solivare a odtiaľ na vytúženú medicínu v Bratislave. Na tretí pokus. Dnes pôsobí na ortopedickej klinike v Trenčíne. Aj tento rozhovor vznikol na trase medzi Trenčínom a Vranovom nad Topľou, kam sa pravidelne vracia.

Aké sú najčastejšie zranenia, s ktorými sa v praxi stretáva a ako na tom je slovenská ortopédia v porovnaní so svetom, porozprával Michalovi Frankovi.

Extrémne krupobitie, zaplavené domy aj ulice. Východom prechádzajú silné búrky

V obci zalialo po búrke ulice. (zdroj: FB Zborov Online)

ZBOROV. Silné búrky, vietor a krupobitie sa v stredu popoludní prehnali viacerými lokalitami na východnom Slovensku.

Silný vietor a krúpy v Závadke v okrese Michalovce poškodili v stredu popoludní podľa prvotných odhadov takmer tretinu domov.

"Bolo to krátke, ale intenzívne. Ono to vyzeralo, ako keby prišlo tornádo s veľkými krúpami," povedala starostka obce Jana Dziaková (nezávislá).

Z obce Jovsa hlásili krúpy veľké aj štyri centimetre.

Aké škody napáchalo počasie zmapoval Michal Lendel.

Sýrski migranti naskákali do auta k Ukrajincovi, videli to policajti. Je obvinený

Vodiča z Ukrajiny priviezli na humenský súd v putách. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

MEDZILABORCE, HUMENNÉ. Štyria chlapci zo Sýrie už sedeli v aute, keď zasiahla mestská policajná hliadka.

Maloletí migranti sa vrátili späť do Centra pred deti a rodiny, odkiaľ ušli, vodič putoval do cely policajného zaistenia. Sudkyňa už rozhodla, či zostane vo väzbe.

Prípad sa stal minulý piatok.

Štyria Sýrčania vo veku približne 15 rokov ušli z Centra pre deti a rodiny v Medzilaborciach, jediného špecializovaného zariadenia pre maloletých migrantov bez sprievodu.

Na útek z karanténnej miestnosti na poschodí použili „klasický“ spôsob.

Viac píše Jana Otriová.

Robotníci nahrievali lepenku na streche, zhorela im pred očami

Strecha úplne zhorela. (zdroj: LTS)

POPROČ. Chceli opraviť strechu na budove vedľa rodinného domu, v priebehu niekoľkých minút ľahla popolom.

Požiar vypukol v stredu predpoludním v obci Poproč v okrese Košice-okolie.

Plamene zachvátili strešnú krytinu aj krov. Privolaní boli hasiči z Moldavy nad Bodvou.

Na pomoc im prišli aj dobrovoľní hasiči z obce.

Čo sa na mieste dialo priblížil Kristián Sabo.

