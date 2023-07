Deti z osady rekreantom kývali, potom útočili kameňmi. Takýchto incidentov bolo už viac

Cestu na Spiši strážia dobrovoľníci.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Kamene, fľaše či palice, to všetko už v minulosti letelo na autá a autobusy prechádzajúce cez problémové lokality východného Slovenska.

Prípady poškodzovania vozidiel týmto mimoriadne nebezpečným spôsobom sa objavujú z času na čas v blízkosti niektorých miest a obcí, ktorých súčasťou sú nelegálne osady.

Páchateľmi takýchto skutkov sú zväčša deti, na ktoré nikto nedozerá.

Upozornenie na takýto prípad sa objavilo naposledy minulý týždeň na sociálnej sieti. Jeden z košických motoristov varoval ostatných na údajné nebezpečenstvo pri Luniku IX.

Tamojšie deti mali pri štvorprúdovke hádzať do okoloidúcich vozidiel fľaše.

Najprv kývali, potom hádzali kamene

Niekoľko dní predtým zaujal verejnosť medializovaný prípad z obce Rudňany, neďaleko Spišskej Novej Vsi.

Na sociálnej sieti o ňom podrobne informoval jeden z napadnutých vodičov, ktorý smeroval spolu s rodinou na chatu v obci Poráč.

„Približne v rýchlosti 50 kilometrov za hodinu sa mi znenazdajky vyrútilo pred auto niekoľko detí a snažili sa ma zastaviť mávaním rukami. Pribrzdil som a snažil som sa im vyhnúť. Podarilo sa mi to, ale tu vznikol zvrat, že tie deti nás napadli skalami,“ povedal na úvod svojho videa Marek Gura.

Podľa jeho opisu miestne deti spustili na dve autá spŕšku skál, ktoré poškodili obe vozidlá. Deti sa potom rozpŕchli po osade.

Vo videu na facebooku ukázal viaceré oškreté miesta na jeho aute po zásahoch kameňmi. Okrem plechov trafili útočníci kameňmi aj čelné sklo.

Vodič tvrdí: Polícia nechcela ísť do osady

Vodič má celú situáciu aj s tvárami útočníkov na zázname, ktorý dal k dispozícii polícii.

„Po privolaní polície prostredníctvom tiesňovej linky nám bolo povedané, že štátna polícia nebude vykonávať 'opoznanie' páchateľov v obci, resp. v osade, z dôvodu, že osadníci sú priveľmi nebezpeční. Mohlo by dôjsť k stretu, k zraneniu alebo ublíženiu na zdraví. Bolo nám odporučené podať trestné oznámenie na oddelení v Markušovciach,“ uviedol vodič.

K podobnému útoku došlo v Rudňanoch aj v minulosti.

V júni informoval Korzár o tínedžerovi, ktorý za rozbitie okna na okoloidúcom autobuse prímestskej dopravy čelil obžalobe z poškodzovania cudzej veci.

Trestom pre pätnásťročného šiestaka Jána bolo nahradenie škody dopravnej spoločnosti Eurobus vo výške zhruba 2-tisíc eur.

Starosta: Vymklo sa to spod kontroly

Podľa starostu Rudnian Rastislava Neuvirtha (SNS) „kameňovanie“ áut sa tam z času na čas vyskytne, o niečo viac prípadov býva počas prázdnin a niektorých víkendov.

„Kým chodia deti do školy a majú iné záujmy, tak sa tieto veci stávajú výnimočne, no teraz sa to vymklo spod kontroly,“ priznal starosta.

Aktuálne udalosti podľa neho ovplyvnilo niekoľko faktorov.

„Nezodpovednosť niektorých rodičov, nemožnosť vymôcť od ľudí z osady náhradu škody pre poškodených motoristov a v neposlednom rade aj to, že sa nám pred pár mesiacmi skončil projekt miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS). Ďalšia výzva sa začala teraz v lete, takže ak v nej uspejeme, občianske hliadky obnovíme až v septembri alebo októbri,“ doplnil Neuvirth.

Deti, ktoré hádzali kamene do áut v medializovanom prípade, má podľa neho polícia už stotožnené.

„Odhalila ich autokamera jedného z vodičov, ktorému poškodili auto. Deti, ktoré hádzali kamene, mali okolo osem rokov. Boli tam s nimi dokonca aj mladšie deti. Ja sa pýtam, kde sú rodičia? Je normálne, aby sa takéto deti vôbec motali okolo hlavnej cesty? Absolútne sa nestarajú, nie je tam žiaden záujem o výchovu, ani im nevysvetlia, čo je správne a čo už nie,“ myslí si starosta.

Cestu strážia dobrovoľníci

Obec zabezpečila podľa starostu provizórne stráženie problematických úsekov cesty do Poráča.

„Vyriešili sme to tak, že na 10 hodín sme dohodli šiestich dobrovoľníkov na jednej strane obce, na druhej strane ďalších piatich. Sú to chlapi z osád, ktorí tam idú, lebo chcú pomôcť. Pri opätovnom rozbehnutí projektu MOPS budeme na túto ich pomoc, samozrejme, prihliadať. Pri počte dvanásť budeme vedieť niektorých z nich určite zamestnať,“ povedal Neuvirth.

Starosta upozornil aj na ďalšie nebezpečenstvo, ktorému čelia motoristi.

„Jedna vec je hádzanie kameňov, druhá vec je, že miestni obyvatelia spúšťajú popri ceste drevo z lesa. Hneď po poslednom incidente som bol večer o desiatej na mieste znova. Dôvodom bol výrub veľkého stromu, ktorý nechali miestni obyvatelia na ceste. Museli sme to odstrániť, aby sa ľudia vedeli dostať večer domov a ráno do práce,“ dodal Neuvirth.

Časť z miestnych detí trávi čas podľa jeho slov v komunitnom centre, ktoré sa nachádza priamo v problémovej časti dediny.

„O program pre deti je tam počas prázdnin postarané od 7.00 do 15.00 až 16.00 hod, no nechodia tam všetky deti. Nebolo by to ani možné. V obci máme zhruba 1 300 detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK),“ vysvetlil Neuvirth.

Doplnil, že Rómovia tvoria polovicu z celkového počtu asi 4 500 obyvateľov.

Komunitné centrum si to nevie vysvetliť

V komunitnom centre v Rudňanoch nám potvrdili, že cez deň prichádza množstvo miestnych detí, aby tam trávili väčšinu voľného času.

Ich počty nám zamestnankyne upresniť nevedeli.

„Ťažko povedať, časť detí chodí pravidelne, časť sa tu rôzne strieda. Riešime s nimi množstvo aktivít. Máme viaceré záujmové krúžky, debatujeme, chodíme von, na kolobežky, na dvore sa hrajú loptové hry, v zime sa sánkujeme, staršie deti hrajú hokej,“ opísali v skratke pracovníčky štandardný program v zariadení.

Hádzanie kameňov do áut si vysvetliť nevedia.

„V centre aktuálne pripravujeme aj aktivity, ktoré sa budú týkať tejto témy. V tejto chvíli však nevieme povedať príčiny, prečo k tomu dochádza, keďže nepoznáme ani identitu detí, ktoré tie kamene hádzali. S deťmi, ktoré k nám chodia pravidelne, nemáme zásadnejšie problémy. Denne s nimi pracujeme a sú to naozaj skvelé hravé deti,“ reagovala jedna z pracovníčok.

Poráč sa obáva straty turistov

Starosta susedného Poráča Peter Volčko (nezávislý) potvrdil, že poškodzovanie áut sa v tejto lokalite objavuje pravidelne a skoro vždy sa dotkne návštevníkov, ktorí chodia do tejto lokality za rekreáciou.

Podľa neho môže správanie detí zo susednej osady pochovať rozvoj turizmu v tejto doline.

„Je tu krásna príroda, ktorá ponúka skvelé podmienky pre pasívny i aktívny oddych. Takéto správanie však ľudí odradí. Keď si ide človek niekam oddýchnuť, určite nechce čeliť cestou lietajúcim skalám. Je to jednoducho hanba,“ reagoval Volčko.

Doplnil, že o niekoľko dní sa majú pri obci konať trojdňové celoslovenské preteky v horskej cyklistike.

„Som presvedčený, že všetko bude zabezpečené a k narušeniu poriadku nedôjde. Ľudia sa tu však snažia niečo vybudovať a udržať návštevníkov, a na druhej strane to môže zničiť nepochopiteľné správanie ľudí v osade,“ dodal Volčko.

Šaňa: Niektoré deti vychováva ulica

Starosta Lunika IX Marcel Šaňa (SRK) nezachytil, že by pri sídlisku došlo k hádzaniu predmetov do okoloidúcich vozidiel.

„Musím povedať, že takéto správanie je u nás v posledných rokoch skôr výnimkou. Je však možné, že so začiatkom prázdnin k niečomu takému došlo,“ pripustil Šaňa.

