Lekárnik: Niektorí pacienti by si nasadili antibiotiká už pri pohľade na chorú susedu

Po pandémii sa podľa predsedu Regionálnej lekárnickej komory Košice RADOSLAVA SUCHOVIČA začali aj mladí ľudia zaujímať viac o to, ako posilniť imunitu. Jedna z internetových lekární dokonca hlási, že im výrazne stúpol dopyt aj po doplnkoch stravy na podporu imunity. Problém to môže byť vtedy, keď sa nimi pacienti snažia nahradiť aj antibiotiká.

„Máme pacientov, ktorí sa snažia za každých okolností vyhnúť antibiotikám, a potom máme takých, ktorí by si nasadili antibiotiká preventívne už pri pohľade na chorú susedu, ktorá má alergickú nádchu,“ opisuje Suchovič. Ani jeden z príkladov podľa neho nie je v poriadku.

Pacienti siahajú často po voľnopredajných výťažkoch z rastlín v domnienke, že si menej zaťažia organizmus a dosiahnu rovnaký antibiotický účinok ako pri antibiotikách. „No v skutočnosti to nie je možné,“ vysvetľuje odborník.

Jedna z internetových lekární nedávno upozornila, že od mája tohto roka im stúpol predaj voľnopredajných liekov a doplnkov stravy na podporu imunity až trojnásobne. Pozorujete aj vy tento trend?

- V období pandémie si aj mladšia generácia začala uvedomovať, že choroby nepatria len starým a slabým ľuďom, ktorí si už to najlepšie obdobie prežili, ale môžu postihnúť aj človeka v relatívne dobrej kondícii. Myslím si, že aj táto skúsenosť obyvateľstva prispieva k uvedomovaniu si toho, že zdravie nie je samozrejmosťou a je potrebné sa oň zodpovedne starať. V kamenných lekárňach sa čoraz častejšie stretávame s požiadavkami od pacientov, ktoré smerujú k poradenstvu o podpore imunity. Vnímam pozitívne, ak sa pacient zaujíma o svoju ochranu a podporu zdravia.

Ako by mal v tomto prípade lekárnik postupovať? Mal by v prípade záujmu o voľnopredajné lieky najprv odkonzultovať stav pacienta?

- Farmaceut by mal vždy najprv konzultovať s pacientom jeho zdravotný stav, pretože cielenými otázkami sa často vieme dopracovať aj k príčine problému. Dá sa povedať, že lekárnik je posledným kontaktom pacienta so zdravotníckym pracovníkom, ktorý vie ešte zasiahnuť do liečby pacienta. No myslím si, že veľmi často je práve aj prvým kontaktom, pretože pacienti najskôr prichádzajú so svojimi problémami do lekárne. Našou úlohou je preto aj komunikácia s pacientom, aby sme vedeli posúdiť vážnosť situácie a v prípade potreby odporučiť pacienta do rúk lekára.

Internetová lekáreň tiež upozornila, že Slováci sa zaujímajú viac o alternatívne riešenia a majú tendenciu nahrádzať antibiotiká bylinkami. Vnímate, že pacienti rôznymi doplnkami nahrádzajú antibiotiká a že stúpa množstvo nevybraných predpísaných antibiotík?

