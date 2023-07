Rok na abecedu rómskym deťom nestačí. Niektoré nerozumejú ani pokynom vo vlastnom jazyku

Majú jedného asistenta, treba ich viac.

Denník Korzár vám každý deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Autor Kulturparku: Nový pamätník sa sem nehodí. Inštalácia kravát má väčšiu hodnotu

Inštalácia sa stretáva s kritikou. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Naposledy sa nový pamätník odhaľoval v Košiciach pred piatimi rokmi. Vo februári 2018 zavraždili novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú, v auguste im odhalili pamätník v košickom parčíku neďaleko Námestia osloboditeľov.

O pár týždňov neskôr pribudla na rohu ulíc Orlia a Zvonárska nová socha koňa. Podstavec bol predtým šesť rokov prázdny.

Najnovší pamätník sa krstil len pred niekoľkými dňami v Kulturparku. Jeho iniciátormi boli organizátori Medzinárodného maratónu mieru. Tento rok bude mať sté výročie.

Pripomínať ho má kovová štvormetrová inštalácia v tvare troch kvadratických objektov pokrytých maratónskymi medailami, navrchu je holubica. Nový objekt vo verejnom priestore vyvolal vlnu kritiky odbornej verejnosti, prekvapený a obídený ostal aj hlavný architekt mesta.

Čo si o najnovšej inštalácii v Košiciach myslia architekti a výtvarníci, zisťovala Jana Ogurčáková. Fotogalériu pripravila Judita Čermáková.

Holanďan vypil 20 pív, vnikol na letisko a naštartoval plnú cisternu. Mám okno, tvrdí

(zdroj: Ilustračné - archív)

KOŠICE. Vlani v lete vnikol do areálu košického letiska cudzí muž, nasadol do cisterny s pohonnými látkami a naštartoval ju. Vďaka ostražitosti zamestnancov a zabezpečeniu vozidla pred neoprávneným použitím sa cisterna nepohla a muž po chvíli skončil v rukách polície.

Zistila, že ide o 24-ročného Arnoldusa Cornelisa Ludovicusa B. z mesta Eindhoven v Holandsku. Dychovou skúškou mu bolo nameraných 0,78 mg/l, teda 1,63 promile, čo je stredná opitosť.

Cudzinec bol obvinený zo zločinu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla a keďže podľa Trestného zákona malo značnú hodnotu, hrozilo mu väzenie od troch do ôsmich rokov.

Po skončení vyšetrovania okresná prokuratúra odstúpila spis Mestskému súdu Košice, ktorý sa prípadom zaoberal minulý týždeň.

Prípad opitého Holanďana na košickom letisku priblížil Róbert Bejda.

Riaditeľka: Aké je učiť rómske deti? Ťažšie, ako si myslíte. Nehovoria, nerozumejú

Kresba žiaka v druhom ročníku základnej školy v Huncovciach. (zdroj: Kamila Haddenová)

HUNCOVCE. Pedagogička Kamila Haddenová je riaditeľkou základnej školy v Huncovciach štyri roky. Prostredie školy však pozná oveľa dlhšie, pôsobí tam viac ako 27 rokov. Svoju prácu má rada, hovorí, že keby to tak nebolo, v školstve by tak dlho nevydržala.

Škola, kde je 98 percent žiakov rómskych, má svoje špecifiká. Jednou z mnohých, veľmi vážnych vecí, ktoré na škole každý deň riešia, je jazyková bariéra.

Podľa výskumu, ktorý tam robili, až okolo 80 percent žiakov prichádzajúcich do školy na zápis nerozumie slovenskému jazyku. Niektoré deti však nerozumejú pokynom ani vo svojom vlastnom, teda rómskom jazyku.

O fungovaní školy v Huncovciach sa s jej riaditeľkou zhovárala Lenka Haniková.

Ľudia hovorili, že tam nič nie je. Bratislava a zahraničie objavujú bájny región

Keramika pred mestským úradom v Rožňave od Mikuláša Szigetiho tiež patrí k zabudnutému povojnovému umeniu. (zdroj: Tomáš Makara)

GEMER. Lívia Gažová, členka kolektívu Čierne diery, často chodí na Gemer. Vraví, že je to oblasť s veľmi špecifickou atmosférou. Veľmi často sa tam podľa nej dejú úplne náhodné veci a na každom rohu je možné zakopnúť o rôzne vrstvy histórie.

Napríklad v lese v poslednej dedine zrazu možno objaviť ruiny starého hámra, ktorý tam existuje úplne bez povšimnutia. Ak by to bolo niekde pri Bratislave, podľa Gažovej tam už vedú náučné chodníky.

„Až sa čudujete, ako to tam môže byť takto bez povšimnutia, ale to je na tom autentické a krásne, že tie veci nie sú zmapované ani popísané. Je to však miesto, ktoré dnes možno aj vďaka nám objavujú ľudia z Bratislavy, aj zo zahraničia.“

Tento rok aj vlani zaregistrovala komentáre ľudí, ako idú na „bájny Gemer“. Oblasť má stále atmosféru niečoho pod závojom, hovorí Gažová.

Ako Lívia Gažová mapovala povojnové umenie na Gemeri, opísala Lenke Hanikovej.

V Košiciach zrazilo auto dve malé dievčatá s otcom

Zranených ošetrili zdravotníci. (zdroj: LTS)

KOŠICE. Na málo frekventovanej ceste v obytnej zóne v širšom centre Košíc zrazilo auto dve dievčatá vo veku 5 a 6 rokov, ktoré cez ňu prechádzali s otcom.

Podľa dostupných informácií sa nachádzali už v jej strede, keď do nich vozidlo vrazilo.

Po kolízii s toyotou, ktorej vodič si vraj chodcov nevšimol, sa ocitli na zemi.

Plačúcim deťom prišli na pomoc aj kosci, ktorí o niekoľko metrov ďalej upravovali trávnik.

Podrobnosti o nehode zisťoval Kristián Sabo.

Ďalšie správy

Spolujazdec zo škodovky haváriu neprežil. (zdroj: FB: KR PZ PO)

Škodovka sa prevrátila, spolujazdec z nej vypadol a zraneniam podľahol. Mladý muž nebol pripútaný

Vodič škodovky jazdil medzi dvoma obcami vyše dvestovkou. Rýchlosť prekročil o 118 km/hod

V noci poškodil dvadsať vozidiel. Obvinili ho pre škodu takmer 12-tisíc eur. Policajti páchateľa rýchlo zadržali

Turisti pri zostupe z Gerlachovského štítu zablúdili a uviazli v teréne. Záchranári nočnú akciu ukončili až ráno

Stavba za 17 miliónov narazila na dva problémy. Koniec roka 2025 stihneme, sľubujú. Robia vo Vernári, Kežmarku i Rožkovanoch

Meteorológovia vydali pre východ výstrahu pred búrkami s krúpami. Pozor na bahnotok a poletujúce trosky

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Šport

Momentka zo zápasu FC Košice - Tatran Prešov. Kluby bojovali o postup na ihrisku aj mimo neho. (zdroj: Viktor Zamborský)

Boj o prvú ligu má úplatkársku dohru. Aktéri sú z vysokých trestov šokovaní

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .