Už tam mali behať športovci, neprišli ani stavebné stroje. Exriaditeľ školy je pesimista

Zámery, čo nikdy neuzreli svetlo, už mali.

Denník Korzár vám každý deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Trnka sľuboval športoviská v Košiciach, zatiaľ nič nestojí. Mesto: Nedodali nám podklady

Výstavba hokejovej haly bola zatiaľ len ohlásená. Nestavia sa. (zdroj: TASR)

KOŠICE. Košický samosprávny kraj sa v uplynulých rokoch verejne chválil plánom výstavby športovísk na území Košíc.

Išlo o výstavbu nového atletického štadióna na školskom ihrisku na Popradskej ulici, krytú atletickú halu na Alejovej ulici a krajskú hokejovú halu pri Strednej športovej škole na Triede SNP.

Ani v jednom prípade sa však nezačalo stavať a plochy, kde by mali športoviská stáť, stále zívajú prázdnotou.

Kde a prečo projekty uviazli, chcel vedieť Kristián Sabo. Fotogalériu pripravila Judita Čermáková.

Robotníci z cigaretovej linky priznali v košickej väznici vinu. Vyhostili ich

Razia s názvom Plavec v Úbreži. Pri stene stoja cudzinci, ktorí pracovali na linke. Osemnásti sú už odsúdení. (zdroj: FS SR)

KOŠICE, ÚBREŽ. Kriminálny úrad Finančnej správy vykonal vlani v novembri zásah s názvom Plavec v obci Úbrež v okrese Sobrance.

Počas prehliadok priestorov hydinárskej farmy odhalili v jednej z hál nelegálnu výrobňu cigariet, jednu z najväčších na Slovensku. Zadržali dve desiatky cudzincov, ktorí na linke pracovali.

Všetkých obvinili zo zločinu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru a z prečinu nedovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov.

Skončili vo väzbe v košickej väznici, kde si väčšina z nich minulý týždeň vypočula rozsudok.

Pokračovaniu kauzy nelegálnej výrobne cigariet sa venoval Róbert Bejda.

Kaštieľ postavili jeho predkovia. Roky k nemu nemal prístup, teraz ho chce obnoviť

Kaštieľ v Kalništi bol postavený v roku 1774. Potomok rodu Kálnássy, ktorý ho pôvodne vlastnil, ho chce dnes obnoviť. (zdroj: archív Jozef Cauner)

KALNIŠTE. Oliver Kálnássy po otcovi zdedil celý rodokmeň rodiny siahajúci až do roku 1249, keď dostali od uhorského kráľa Belu IV. pozemky a panstvo, kde je dnešné Kalnište (okres Svidník).

V obci žilo mnoho generácií rodu Kálnássy, niektorí predkovia zastávali aj významné spoločenské postavenie. Po rode ostal v obci aj kaštieľ.

Rodina Kálnássyovcov sa z neho odsťahovala začiatkom 20.storočia do Prešova a Košíc. Obývaný bol do roku 1959. Potom ostal opustený a začal chátrať.

Aj keď Oliver Kálnássy žije v Českej republike, kaštieľ chce zrekonštruovať a sprístupniť verejnosti.

Na plány obnovy rodinného sídla sa Olivera Kálnassyho pýtala Lenka Haniková.

Myslenie malého dieťaťa je magické. Staršie klamú rafinovanejšie, vraví psychologička

Psychologička Svetlana Kozmonová. (zdroj: Archív S. Kozmonovej)

Psychologička Svetlana Kozmonová pracuje v Centre poradenstva a prevencie. Je súdnou znalkyňou v odbore psychológia. Dôverne pozná problémy detí, ktorým sa venuje vo svojej praxi. Za kľúčové slová vo svojej práci pokladá čas, trpezlivosť a empatiu.

S prípadom, pri ktorom škôlkari povedali, že ich učitelia zatvárajú do tmy sa doposiaľ nestretla, považuje ho za výnimočný. Myslí si, že takéto praktiky zo škôlok či škôl vymizli.

Pokračuje, že ak sa podarí rodičovi priviesť dieťa, ktoré klamalo, k tomu, že sa prizná, nemal by nasledovať exemplárny trest. Mohlo by to totiž viesť k tomu, že si dieťa zafixuje, že keď sa neprizná, nebude potrestané. Deti by sme nemali preťažovať, ale snažiť sa im načúvať, čo chcú.

O tom, prečo deti klamú a čo im v súčasnej dobe hrozí, sa s psychologičkou Kozmonovou zhovárala Jana Otriová.

Ďalšie správy

Ilustračné foto. (zdroj: ATE/M. Maličký)

Leteckí záchranári ratovali turistov s kolapsovým stavom, previezli ich do nemocnice. Ošetrovali i zranenia po pádoch

Horolezkyne odišli do Tatier, matka s nimi stratila kontakt. Rozbehlo sa pátranie. Vyliezť mali na Východný železný štít

Pre rekonštrukciu budú linky 20, 32 a RA7 premávať v Košickej Novej Vsi obmedzene. Zmena platí od pondelka do odvolania

Košická župa nakupuje desiatky elektrobicyklov, plánuje vytvoriť sieť ich požičovní. Majú byť v šiestich lokalitách kraja

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .