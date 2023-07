Boxer odsunul Gyimesiho. Plánovaný ťah na parlament mu tak prekazil

Kandidátky odhalili rôzne mená.

Obvinený exminister aj bývalá odborárka. Kandidátky vyplavili ľudí s rôznymi spojeniami

Parlamentný mandát obhajuje zo silných pozícií aj exprimátor Raši a obvinený Žiga. (zdroj: TASR)

KOŠICE. Politické strany už oficiálne odovzdali kandidátne listiny pre septembrové parlamentné voľby.

Pozreli sme sa, z akých miest sa budú o priazeň voličov uchádzať viac či menej známi Košičania a osobnosti z Košického kraja.

Väčšina strán už predstavila kompletné zloženie kandidátok, niektoré však stále neukázali všetky mená.

Kto a z akého miesta kandiduje do Národnej rady a čím je známy? Na mená na kandidátnych listinách politických strán, ktoré majú vo voľbách šancu na úspech, sa pozrela Jana Ogurčáková.

Väzni stáli hodiny na prstoch pri múre. Väznica ŠtB v Košiciach patrila k najbrutálnejším

Dvere, za ktorými sa skrývalo veľa utrpenia. Bývalá krajská väznica v Košiciach bola známa svojou brutálnosťou. (zdroj: Ľubomír Lehotský)

KOŠICE. Nespravodlivosť a perzekúcie tých, ktorí trpeli pre svoj názor či náboženské presvedčenie, sa rozhodlo širšej verejnosti sprostredkovať Múzeum obetí komunizmu v Košiciach v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou.

Aj preto začiatkom leta otvorili v budove niekdajšej väznice na Pribinovej ulici expozíciu, ktorej súčasťou je aj pôvodná väzenská cela.

Počas slávnostného otvorenia sa pred ňou prechádzal aj František Mikloško.

Disident, politik a bývalý predseda Národnej rady SR však dnu do cely nevstúpil. Pri dverách sa náhle otočil so slovami, že toto on už nemusí.

„Je to veľmi nepríjemný pocit. Hoci som nikdy nezažil žiadne mučenie, zažil som samotu cely. Keď vás zavrú, zrazu ste úplne sám. Celý deň, celú noc,“ spomína disident na vyšetrovanie v súvislosti so Sviečkovou demonštráciou v Bratislave v roku 1988.

Prečo sa košická eštebácka väznica zapísala ako jedna z najbrutálnejších v bývalom Česko-Slovensku? Dozviete sa z výpovedí jej bývalých väzňov. Zhováral sa s nimi Ľubomír Lehotský.

Kľučkoval medzi autami, vodiči si ho fotili. Losovi sa z východu nechcelo, bojoval ako lev

Los Niko sa mal do nového domova na strednom Slovensku dostať v prepravníku pre kone. Dobrovoľne však doň nastúpiť nechcel. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

SNINA. Prepravník ho mal odviezť do nového domova.

Uzavretý priestor sa mu však nepozdával a vojsť doň dobrovoľne odmietol.

Chlapov s pripravenými drevenými zábranami v rukách prekvapil a zaskočil ladným skokom, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani cvičený parkúrový kôň.

Los Niko dočasný domov v animoterapeutickom centre v sninskej mini zoo opustiť nechcel.

Do starostlivosti Sninčanov sa asi dvojročný samec losa mokraďového, ktorého pomenovali Niko, dostal vo februári tohto roka.

Ako veľmi sa mu zo Sniny nechcelo, o tom sa presvedčila Jana Otriová. Pozrite si aj jej video.

Jedna obec, veľa možností. Má pýchu drevených mostov aj múzeum s topánkami Šatana

Historický drevený krytý most sa týči nad riekou Hornád. Je jediný svojho druhu na Slovensku. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KLUKNAVA. Historický drevený krytý most sa týči nad riekou Hornád. Je pýchou slovenských drevených krytých mostov a je jediný svojho druhu na Slovensku.



Postavili ho v roku 1832 zo smrekovca, je dlhý 27 metrov, široký 3,5 metra, vysoký 6 metrov a dodnes slúži svojmu účelu.

„Už viac ako 170 rokov slúži svojmu účelu a je dokumentom majstrovstva niekdajších spišských tesárov. Vyniká svojím ojedinelým technickým riešením,“ charakterizuje ho obecná stránka Kluknavy.

V čase našej návštevy, ešte pred letnou uzáverou, cezeň bez problémov prechádzali osobné autá.

V minulosti slúžil na prepravu materiálu pri stavbe huty Štefan, kde sa spracovávala ruda.

Dedinku v Gelnickom okrese si prezreli Katarína Gécziová a Judita Čermáková, ktorá prispela fotogalériou. Ponúkajú vám letný tip na výlet.

V byte našli v sobotu dvoch mŕtvych, jeden z nich pracoval pre finančnú správu

Bytovka, v ktorej našli dvoch mŕtvych. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

SNINA. Dve osoby bez známok života boli v sobotu popoludní nájdené v jednom z bytov v meste Snina. Informovala o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.

Dvaja muži vo veku približne 30 rokov mali strelné poranenia. Jeden v byte býval, druhý bol jeho kamarát. Do bytu na Ulici 1.mája museli vojsť kukláči. Hasiči vyvalili dvere baranidlom.

Jeden z mŕtvych mužov mal pracovať pre finančnú správu. Viac čítajte tu.

Vodička mercedesu nedala prednosť motocyklu, jeho vodič sa zranil

Nehoda na Sečovskej ceste. (zdroj: FB Polícia Košický kraj)

KOŠICE. Iba pár dní po smrteľnej nehode motocyklistu na Magnezitárskej ulici sa v Košiciach stala ďalšia.

Našťastie, vodič motocykla zo stretu s autom vyviazol iba s ľahšími zraneniami.

K nehode došlo v piatok popoludní na Sečovskej ceste v križovatke s odbočkou na Zdobu.

Čo bolo pravdepodobne príčinou nehody, zisťoval Róbert Bejda.

Rodina Jakabovcov tu bývala len do roku 1908.Budovu aj s pozemkom kúpil významný architekt židovskej národnosti Hugo Bárkányi. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Kauza Jakabovho paláca v Košiciach pokračuje, Najvyšší súd stopol verdikt krajského

Uzávera Solivarskej ulice v Prešove pokračuje



