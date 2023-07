Niekde pribudli raky, inde odpad. Ktoré prírodné plochy na východe sú vhodné na kúpanie

Čistí Ružín, ale neplával by v ňom.

VÝCHOD. Niekde pribudli raky, inde nahromadený odpad...

Okrem umelo vybudovaných kúpalísk sa môžu rekreanti v lete schladiť aj v prírodných jazerách a kúpaliskách.

Úspora na vstupnom nemusí znamenať vyššie riziko nákazy mikroorganizmami.

Hygienici opäť pred letom vydali zoznam lokalít, kde je kúpanie zo zdravotného hľadiska bezpečné.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe júnového rozboru vzoriek vôd vydal stanovisko, ktoré prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy sú vhodné na kúpanie.

V Košickom kraji sú to lokality Pod Bukovcom, Ružín, Zemplínska šírava - Medvedia hora, Zemplínska šírava - Kamenec, Zemplínska šírava - Paľkov, Zemplínska šírava - Biela hora, Zemplínska šírava – Hôrka, Vinianske jazero, Jazero Úhorná, Ružín (Gelnica), Ružín - prítoky (Gelnica) a Turzovské jazero.

Výtoky z osád

Podľa hygienikov je na kúpanie vhodný aj Ružín.

Bývalý predseda Občianskeho združenia (OZ) Ružínska priehrada Jozef Kojecký st. oponuje, že on by sa v Ružíne neokúpal a ani v ňom nerybárči.

„Richnava je najkritickejšia, ale je veľa ďalších osád v povodí rieky Hornád, a viete si predstaviť, keď sa to naakumuluje, čo všetko nám priteká do tej vody. Aj prítok Hnilec má problémy s čistotou vody kvôli výtokom žúmp a osadám.“

Občianske združenie robí pravidelné čistenie hladiny.

„Ružín môže byť na kúpanie zaujímavý od polovice, to znamená od chaty Marica dole až na juh. Ale hore ústie vôbec nie je vhodné na kúpanie, lebo my sme tam zamkli jednu obrovskú haldu naplavenín a Slovenský vodohospodársky podnik ako správca ju nevie vyzdvihnúť. Je to časovaná bomba. Stále vymýšľajú, prečo sa to nedá urobiť. Ich prístup k ústretovej spolupráci je nedostatočný. Sú tam naplaveniny ako plasty, plienky, zdochnutá srna a podobne,“ vraví Kojecký.

Je to na správcovi

Riešením by podľa neho bolo, ak by nastal obrat v odpadovom riešení osád a skládok, na čo OZ upozorňuje.

„Nerieši to ani ministerstvo životného prostredia. Dobrá správa je, že sa majú urobiť rómske hliadky. Ale to, že osada s 2 900 obyvateľmi nemá kanalizáciu a vodovod, rómske hliadky nevyriešia a rieka, ako aj Ružín, musia prijať splašky. Správca by sa mal o to starať a nie na to kašľať. Dobrovoľníci odviedli obrovský kus práce za ďakujem a túžia po priateľskej spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, ale s takým panovačným prístupom sa nedá spolupracovať,“ dodáva Kojecký.

Správca: Je to na samosprávach

Marián Bocák, hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) oponuje, že norná stena, na ktorej je zachytený odpad, je majetkom občianskeho združenia.

„Čistenie bolo vykonané pomocou mechanizmov a to, čo tam ostalo, je v súčasnosti v riešení, keďže je potrebné vykonať zmenu osadenia nornej steny tak, aby ju bolo možné mechanizmami vyčistiť.“

