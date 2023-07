Jeden rok som v porote, druhý rok beriem cenu, znie kritika prestížneho ocenenia

Malorka, Mexiko, ale z východu nič.

Danko sa rozišiel s Kollárom, Matovič odsunul Fecka. Do parlamentu chcú aj východniari

Ilustračné foto. (zdroj: TASR)

PREŠOV. Očakávané mená i prekvapenia. Takto možno zhrnúť ponuku kandidátov z Prešovského kraja, ktorí sa budú uchádzať o priazeň voličov v predčasných parlamentných voľbách.

Kandidátne listiny pre voľby, ktoré budú 30. septembra, odovzdalo 24 politických strán a jedna koalícia.

Tú zostavil Igor Matovič. Spolu s OĽaNO pôjde do volieb v koalícii Kresťanská únia a strana Za ľudí. Na to, aby sa dostali do parlamentu, potrebujú sedem percent.

Michal Frank predstavuje východniarov, ktorí sa chcú dostať do parlamentu. Aké čísla majú Hagyari či Oľha? Odpoveď nájdete v jeho článku.

Na východe nič nie je? Prestížne ceny berú stále tí istí, kritizuje košický architekt

Mestský úrad v Leopoldove od architektonického ateliéru zerozero z Prešova. Tím architektov je jediný z východného Slovenska, ktorému sa tento rok podarilo prebojovať do nominácií na CE ZA AR 2023. (zdroj: Matej Hakár)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Tento ročník sa do finále súťaže neprebojovala ani jedna stavba na východnom Slovensku.

Vyhlasovateľom ocenenia CE ZA AR je Slovenská komora architektov. Aktuálne ide o 22. ročník súťaže.

„Členovia a členky medzinárodnej poroty sa aj tentoraz snažili vyzdvihnúť nielen estetickú kvalitu a trvácnosť realizácií, ale dbali aj na ich energetickú a sociálnu udržateľnosť,“ opisuje hlavnú líniu súťaže oficiálne tlačové stanovisko.

Do ocenenia CE ZA AR bolo prihlásených 95 diel. Z toho 11 stavieb je situovaných na východnom Slovensku.

Porota zložená z domácich a zahraničných odborníkov vybrala 21 nominácií v šiestich kategóriách.

Prebojovať sa do nominácií v kategórii Občianske a priemyselné budovy sa z východného Slovenska podarilo prešovskému ateliéru zerozero. Ich dielo však nie je umiestnené na východnom Slovensku, ale v Leopoldove, kde naprojektovali mestský úrad.

Katarína Gécziová sa pýtala architektov, prečo tento rok porotu nezaujala žiadna stavba na východe.

Stavebný odpad sa hromadil roky. Nelegálnu skládku preveruje enviropolícia

Pozemok je plný stavebného odpadu. Malo by na ňom vyrásť ihrisko. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

MEDZILABORCE. Haldy rôzneho stavebného odpadu na nelegálnej skládke v blízkosti bytoviek na Zámočníckej ulici v Medzilaborciach už preveruje enviropolícia.

Mesto chce v lokalite vybudovať multifunkčné ihrisko.

Na nelegálne vyvezený odpad upozornil Medzilaborčan Štefan Kostilník, ktorý v minuloročných voľbách neúspešne kandidoval na primátora ako nezávislý.

„Ide o rôzny stavebný odpad, sú tam tehly, železobetón, zvyšky betónu, betónové panely, sadrokartón,“ hovorí.

„Odpad bol navezený v kopách, určite sa to dialo viackrát a dlhší čas. Osobne som však nikoho nevidel odpad vyvážať. Deň pred príchodom enviropolície, ktorá prišla vykonať obhliadku, kopy zmizli, boli vyrovnané ťažkým mechanizmom,“ hovorí.

Výlučným vlastníkom pozemku je mesto, čo na problém hovorí, zisťovala Jana Otriová.

Súdili ho za tri gramy marihuany, trestu unikol pre predošlé odsúdenia

Justičná stráž odvádza Tomáša späť do výkonu trestu. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Polícia na prelome rokov vyšetrovala prípad 34-ročného Tomáša Valika, obvineného z prečinu nedovolenej výroby, držania a obchodovania s omamnými látkami.

Trestne stíhaný bol za tri gramy marihuany, z ktorého množstva by sa dalo vyrobiť šesť cigariet.

Keďže podľa Trestného zákona išlo o psychotropnú látku vo väčšom rozsahu (množstve), hrozil Bidovčanovi trest odňatia slobody až na dva roky.

Za iných okolností by súd mohol siahnuť aj po takom treste, Tomáša uznal vinným, ten však odchádzal zo súdu spokojný.

Prípad zo súdu priblížil Róbert Bejda.

