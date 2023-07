Platí rovnica, čím drahší opaľovací krém, tým lepšie? Odpovedá kožná lekárka

Ako na potenie vplýva botulotoxín.

Kým bledá, slnkom nepobozkaná pokožka šľachticov bola v minulosti znakom ich nadradenosti, v modernej dobe sa situácia otočila. In je zlatisté opálenie „sedliakov“ ako symbol krásy, atraktivity a dôkaz aktívneho života v prírode.

Z medicínskeho hľadiska je však zhnednutie a zmnožená tvorba pigmentácie ochranná reakcia kože na slnečné žiarenie. „Neexistuje zdravé opaľovanie. Pozor by sme si mali dávať aj pri šoférovaní a obyčajnej prechádzke v meste,“ varuje kožná lekárka BARBARA IVANKOVÁ, ktorá pracuje na Klinike dermatovenerológie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Vo svojej praxi sa okrem všeobecnej dermatovenerológie venuje hlavne chronickým imunitne podmieneným kožným zápalom, biologickej liečbe, ochoreniam vlasov a psychosomatickým aspektom v dermatológii. Porozprávala o škodlivosti slnečných lúčov a o tom, ako udržať svoju pokožku aj v horúčavách v čo najlepšom stave.

V posledných rokoch nás odborníci neustále varujú pred možnými nežiaducimi účinkami opaľovania sa. No začnime tým, aké má slnenie sa pre človeka výhody.

- Správne a rozumné opaľovanie má na človeka povzbudivý efekt. Podporuje tvorbu vitamínu D, znižuje náchylnosť na choroby a pôsobí euforicky na psychiku.

Prečo je teda jeho nadmiera nebezpečná?

- Celosvetovo narastá počet prípadov melanómovej i nemelanómovej rakoviny kože. Jej presun zo starších vekových kategórií do mladších nás núti venovať zvýšenú pozornosť danej problematike.

Je za vznik rakoviny kože zodpovedné hlavne nadmerné opaľovanie?

- Nie celkom. Dôležitú úlohu zohráva aj dedičnosť, vek, individuálna citlivosť na UV žiarenie (fototyp), imunologický stav či neschopnosť reparovať poškodenú DNA. Za najdôležitejší vyvolávajúci rizikový faktor však považujeme ultrafialové žiarenie (UV), jeho intenzitu, trvanie expozície a spálenie.

Dá sa povedať, v akom veku si treba dávať väčší pozor na spálenie sa a kedy môže človek trochu zvoľniť?

- Áno, zvýšenú pozornosť treba venovať hlavne deťom a mladistvým. Niektorí autori uvádzajú, že 50 % kumulatívneho UV žiarenia človek dostane do 18. roku života. Ale to nie je len o samotnom opaľovaní sa, kedy si človek ľahne na pláž. Treba myslieť aj na to, že ultrafialovému žiareniu a jeho účinkom sme vystavení aj na horách, pri obyčajnej prechádzke, počas jazdy autom cez sklo, alebo pri niektorých povolaniach, kde sa pracuje pod holým nebom – napr. námorníci a farmári.

Pri akých ochoreniach by sme si mali dávať väčší pozor a radšej vôbec nevystavovať nahú pokožku letnému slnku?

- Existuje celý rad takýchto ochorení. Sú to ochorenia kože, ktoré sú fotosenzitívne napríklad erytematózny lupus a solárne alergie. Treba myslieť aj na to, že niektoré lieky, či už antibiotiká, ale aj chronicky užívané lieky na vysoký krvný tlak, od bolesti, či hormonálne lieky a retinoidy, môžu zvyšovať citlivosť kože na slnečné žiarenie. Alebo niektoré látky môžu pôsobiť fototoxicky.

Rôzni ľudia reagujú v rovnakom čase na slnečné žiarenie rôznymi odtieňmi. Niekto sa spáli hneď do červena, iný ide len pomaly do hneda. Dá sa vitamínovými a bylinnými prípravkami z lekárne ovplyvniť, ako dlho bude človek primerane opálený?

- Len vo veľmi malej miere. Každý sa rodí s určitým predispozíciou. Podľa toho delíme ľudí na 6 fototypov. Najnižší výskyt rakoviny kože u černochov s fototypom VI vyplýva z vlastnej fotoochrany tvorenej veľkým množstvom melanínu – pigmentu v koži, ktorý im poskytuje prirodzený SPF ochranný faktor. Naopak najviac citlivé na UV žiarenie sú fototypy I a II so svetlou pleťou a rýchlym sklonom k spáleniu. Taký keltský typ má nápadne svetlú pokožku, čierne pehy, ryšavé vlasy a modré oči. Skoro nikdy sa neopáli a rýchlo sa spáli. Európan so svetlou pleťou a vlasmi, pehami, modrými, zelenými a šedými očami, sa spáli len mierne. Avšak rýchlo sa ošúpe a nechránená koža sa začervená na slnku za 10-20 minút.

Nestačí používanie opaľovacích krémov, aby sme predišli negatívnym účinkom spálenia?

