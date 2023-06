Meteorológovia vydali výstrahu pred búrkami, pripúšťajú aj supercely

Očakávajú silný vietor a krúpy.

VÝCHOD. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre celé Slovensko výstrahu pred búrkami.

Na východe platí prvý aj druhý stupeň.

Prvý pre celé oba kraje, druhý pre okresy Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Sabinov, Prešov a Bardejov.

Výstraha platí na piatok do 16.00 a prvý stupeň potom do soboty rána do 6.00 hod.

Ako v piatok krátko popoludní uviedli na sociálnej sieti: "Na Spiši už začali vznikať búrky a očakávame, že v teplej a mimoriadne vlhkej labilnej vzduchovej hmote ich vývoj bude pokračovať. Je určitá šanca aj na supercelárne búrky."

Nárazy vetra do 110 km/hod

V týchto okresoch je pravdepodobnosť výskytu silných búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 30 - 50 mm / 30 min, s nárazmi vetra 20 - 30 m/s (70 - 110 km/h) a s krúpami.



"Výskyt sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ich intenzita je nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia materiálnych škôd je vysoká. Predstavujú veľké nebezpečenstvo pre ľu dské zdravie, môžu byť obmedzené až znemožnené ľudské aktivity a pohyb osôb. Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť informáciám o meteorologickej situácii, sprievodných javoch a sledovať pokyny krízových zložiek (CO, starostovia, ministerstvá a pod.)," uvádza SHMÚ.

Hrozí vzostup hladín

Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný výrazný vzostup vodných hladín a rozvodnenie malých tokov a suchých korýt.

Môže dôjsť k povodňovým úkazom mimo tokov (stekanie vody zo svahov, zosuv svahov, bahnotok s kamením, zatopenie pivníc a suterénov, podchodov, podjazdov, podmytie cestnej komunikácie a pod.).



"Silný vietor môže spôsobiť škody na vegetácii, lesoch, na budovách, el. vedení a ďalších objektoch. Lietajúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú

riziko pre ľudské zdravie. Popadané stromy alebo iné nahromadené škody môžu obmedziť až paralyzovať dopravu. Krúpy môžu poškodiť vegetáciu, väčšie krúpy môžu poškodiť strechy, skleníky, automobily a pod. Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku," dodáva SHMÚ.

(zdroj: shmu.sk)