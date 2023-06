Niet peňazí, hore idú dane a poplatky, treba úvery. Na odmeny však 650-tisíc našli

Úradníčiť na magistráte sa oplatí.

Denník Korzár vám prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Úradníci dostali v priemere 1500 eur. Odmeny im vyplatili podľa starej kolektívnej zmluvy

Úradníci magistrátu si pred letom prilepšili. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Viac ako 646-tisíc eur. Toľko budú mestský rozpočet dokopy stáť mimoriadne letné odmeny na košickom magistráte.

V uplynulých dňoch už prišli na účty zamestnancov.

Tzv. trináste platy dostali napriek tomu, že mesto uzavrelo s odborármi novú kolektívnu zmluvu, ktorá platí od 1. júna.

Do 31. mája platila predchádzajúca kolektívna zmluva. V nej sa zamestnávateľ zaviazal, že poskytne zamestnancom odmenu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek vo výške funkčného platu a rovnako aj pri príležitosti vianočných sviatkov.

Téme sa bližšie venovala Jana Ogurčáková.

Kandidáti v regiónoch menia dresy. Za koho pôjdu Hagyari, Danko, Turčanová či Marcinková

Voľby 2022 v Prešovskom kraji. (zdroj: Michal Frank)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Blížiace sa predčasné parlamentné voľby vyvolali viaceré rošády aj v regiónoch.

Viacerí politici si obliekajú nové dresy a chystajú sa kandidovať.

Starostovia a nezávislí kandidáti (STANK) je malý politický subjekt, ktorý vedie starosta obce Veľké Úľany František Gőgh.

Táto strana prijala možnosť ísť do volieb do Národnej rady SR na kandidátke hnutia Borisa Kollára Sme rodina.

Viac sa dočítate v článku Michala Franka.

Lekára, ktorý hrozil kolegom, presunuli z väzby na psychiatriu. Znalkyňa: Je nebezpečný

Lekár na košickom súde. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Polícia ešte vo februári obvinila 37-ročného Štefana S. s trvalým pobytom v Humennom z prečinu nebezpečného vyhrážania.

Išlo o lekára I. internej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, ktorý pôsobil aj na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika ako odborný asistent.

Vyhrážanie formou dvoch esemesiek bolo namierené voči Štefanovej nadriadenej z fakulty a zároveň prednostke kliniky. Aby hrozby nenaplnil, súd vzal Štefana S. do väzby.

Keďže znalci potvrdili o lekára závažné psychiatrické ochorenie, košická prokuratúra vykonala ďalšie kroky. Štefana S. prepustila z väzby, ale nie na slobodu.

V tejto veci konal aj generálny prokurátor Maroš Žilinka.

O posune v prípade informuje Róbert Bejda.

Jamesa Warholu rekonštrukcia múzea jeho strýka nadchla. Bol by hrdý, povedal (videá)

James Warhola s manželkou si prezrel maketu zrekonštruovaného Múzea moderného umenia v Medzilaborciach. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

MEDZILABORCE. „Spolu so súrodencami sme boli vlastne prvými pracovníkmi vo Factory, naťahovali sme plátna, pozorovali sme strýka pri práci,“ zaspomínal si James Warhola na slávneho strýka Andyho v Medzilaborciach.

Spolu s filmármi pochodil po kraji svojich prarodičov, aby v Topoli, Medzilaborciach a Mikovej, rodisku rodičov Andyho Warhola, nakrútili film o slávnom kráľovi pop-artu.

Vzácneho hosťa sprevádzala Jana Otriová.

Župa nesúhlasí s rušením detskej pohotovosti, ešte nedávno pritom vravela o kompromise

(zdroj: Ilustračné: Ján Krošlák)

KRÁĽOVSKÝ CHLMEC, KOŠICE. Košický samosprávny kraj (KSK) nesúhlasí s rušením detskej pohotovosti v Kráľovskom Chlmci v okrese Trebišov, ku ktorému by podľa ministerstva zdravotníctva malo dôjsť od novembra 2024. V tejto veci bude s ministerstvom ešte rokovať.

Z Kráľovského Chlmca do Michaloviec a Trebišova Pacienti by po zrušení spádovej oblasti v Kráľovskom Chlmci museli za zdravotnou starostlivosťou dochádzať do Michaloviec alebo Trebišova. Do Trebišova je to 56 kilometrov, do Michaloviec 25.

Viac informácií zozbierala Klaudia Jurkovičová.

Prvá hrozba v krátkej histórii mestského súdu. Anonym nahlásil bombu

Evakuácia budovy košických súdov. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Činnosť košických súdov v stredu ráno a takmer celé dopoludnie ovplyvnila evakuácia.

Postaral sa o to zatiaľ neznámy anonym z Nitrianskeho kraja.

Podľa našich informácií krátko po pol deviatej oznámil na nitriansku policajnú linku 158, že na súde je bomba.

Keďže nespresnil na ktorom, polícia sa rozhodla skontrolovať všetky.

Ako evakuácia dopadla a i ďalšie súvislosti prináša Róbert Bejda.

Ďalšie správy

Pošmykol sa na snehovom poli, po 50 metroch ho zastavili skaly. Turista si vážne poranil hlavu.

Miesto trhoviska v centre Popradu má stáť polyfunkčný dom. Primátor Danko je proti. Poslanci žiadosti investora vyhoveli.

Zvolenie členov predstavenstva letiska je zatiaľ platné. Odvolaní zvažujú ústavnú sťažnosť. Zabránil som prepúšťaniu, tvrdí Dujava.

Zvláštne manévre vodiča audi upútali hliadku. Mladík nafúkal vyše dve promile. Iný vodič spôsobil železniciam škody.

Vo Vranove nad Topľou zastavili vodiča autobusu. Nafúkal takmer jedno promile. Opitý bol i šofér osobného auta.

Vláda schválila firme stimul na rozšírenie výroby, v Geči vytvorí ďalšie pracovné miesta. Má preinvestovať vyše 13,7 milióna eur.

Agresívna žena hodila po predavačke košík. Napadla aj ďalšiu, ktorá kolegyňu bránila. Vyhrážky od muža si vypočul i esbéeskár.

Poprad vybuduje novú cestu pozdĺž Husieho potoka. Rozšíri tiež verejné osvetlenie. Projekt súvisí s obnovou železničnej trate.

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .