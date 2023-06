Malí futbalisti nastrieľali vyše 1200 gólov. Každý znamená peniaze pre pacientov

V Poprade sa dozvieme mená majstrov.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Už takmer štvrťstoročie sa od východu po západ hrá turnaj, ktorý rozhýbe deti zo základných škôl z celej krajiny.

McDonald’s Cup nie je len o futbalových zápoleniach, ale aj o radosti z hry, emóciách a nových priateľstvách.

Celoročný turnaj spoznal v máji krajských víťazov, ktorí sa 6. a 7. júna stretnú v Poprade na celoslovenskom finále a okrem titulu Majster Slovenska získajú množstvo ďalších atraktívnych cien.

Legendárny turnaj pre chlapcov a dievčatá prvého stupňa základných škôl naberá na sile.

Za 24 rokov existencie si získal výrazné miesto vo futbalovom kalendári a obľúbili si hráči i fanúšikovia z celej krajiny.

Jeho popularita narastá, čo potvrdzujú čísla. Do aktuálneho ročníka sa zapojilo rekordných 1 010 základných škôl.

„Ak by sme to jednoduchou matematikou vyrátali, do pohybu sme dali vyše desaťtisíc detí. Veľmi sa z toho tešíme. Že chlapci a dievčatá môžu súťažiť a zmerať si sily,“ uviedla Lucia Poláčeková zo spoločnosti McDonald’s Slovakia.

Osem škôl postúpilo z krajských kôl

Od začiatku školského roka prebiehali na ihriskách postupové turnaje prihlásených školských zmiešaných tímov.

Krajské finále v číslach: 78 školských tímov 780 žiakov 1 260 gólov

Zo školských, regionálnych a okresných tímov sa do májových krajských finále dostalo 8 tímov, ktoré bojovali navzájom v jednotlivých krajských kolách o tituly majstrov kraja.

Počas krajských kôl 780 malých hráčov nastrieľalo 1 260 gólov. Tie sa pripočítajú ku všetkým doterajším gólom tohtoročného turnaja.

„McDonald’s Cup premení každý jeden gól na finančný príspevok, ktorým malí športovci pomôžu aj svojim rovesníkom v detských nemocniciach,“ informuje Lucia Poláčeková.

Doposiaľ v 24. ročníku McDonald’s Cup padlo do brán viac ako 10 000 gólov.

Prišli osobnosti ligy

Krajské kolá sledovali aj osobnosti našej ligovej scény.

Do dejísk krajských futbalových turnajov prišli Martin Trnovský z ŠK Slovan Bratislava, David Depetris z MFK Dukla Banská Bystrica, František Pavúk z FC Košice, Adam Brenkus z ViOn Zlaté Moravce, Patrick Karhan zo Spartaku Trnava, Ján Vlasko z MFK Skalica, Jozef Dolný z 1.FC Tatran Prešov či hlavný tréner AS Trenčín František Straka a mnohí ďalší.

Organizáciu turnaja oceňujú i vrchní predstavitelia športu na Slovensku. Prajú si, aby takýchto akcií bolo viac.

„Deti potrebujú športovať, hýbať sa. Hlavne po dobe pandémie. Je super, keď vznikajú nové športové podujatia. Je však úžasné, keď majú takúto dlhú tradíciu,“ povedal Richard Nemec, tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zodpovedný za šport.

„Šport rozvíja vzťah medzi hráčmi a práve takýto futbalový turnaj dáva priestor na ich rozvoj a formujú sa nielen fyzicky ale aj psychicky. Veľmi sa teším z takýchto akcií v našom meste,“ hovorí Lucia Gurbáľová, námestníčka primátora mesta Košice.

Veľké finále v Poprade

Najlepší z najlepších, spolu osem víťazov krajských kôl postúpilo až do veľkého finále.

To sa uskutoční 6. a 7. júna v Národnom tréningovom centre (NTC) SFZ v Poprade.

„V Poprade sa dozvieme mená majstrov Slovenska! Príďte podporiť svoje lokálne futbalové hviezdy a zažite tú pravú futbalovú atmosféru, ktorú McDonald’s Cup ponúka nie len futbalistom, ale aj ich rodičom, kamarátom, a priaznivcom skvelých futbalových zápasov,“ pozýva na futbalové majstrovstvá patrón McDonald’s Cup Róbert Boženík, útočník FC Boavista Porto.

O titul nového majstra Slovenska zabojujú školy zo Senca, Banskej Bystrice, Košíc, Vranova na Topľou, Martina, Dubnice nad Váhom, Nových Zámkov a Trnavy.

„Na trávniku v Národnom tréningovom centre Slovenského futbalového zväzu v Poprade si zmerajú sily tí najlepší futbalisti a futbalistky z ôsmich krajov! Všetkým šikovným futbalistom a futbalistkám, ktorí sa prebojovali až na finále, držím palce,“ hovorí Majka Korenčiová, patrónka turnaja a brankárka za FC Como Women.

Kto stretne Ronalda?

Chlapci a dievčatá budú pod Tatrami súťažiť o cenné trofeje, medaily, množstvo darčekových predmetov, ale najmä o hlavnú cenu, ktorou je finančný dar 5 000 eur.

Noví šampióni získajú vstupenky na kvalifikačný zápas na majstrovstvá Európy 2024 Slovensko – Portugalsko, ktorý sa uskutoční 8. septembra 2023 v Bratislave.

„Je pre nás cťou poskytnúť majstrom Slovenska vstupenky na kvalifikačný zápas Slovensko – Portugalsko a dopriať im tak naozajstný zážitok, na ktorý budú spomínať aj počas vlastných tréningov a bude ich to poháňať ďalej vo futbalovej kariére,“ uzatvára Cyril Janoško, koordinátor grassroots futbalu SFZ.

Tímy, ktoré zabojujú o titul Majstra Slovenska: Bratislavské krajské kolo / 9. 5. 2023 – víťaz: ZŠ Mlynská, Senec Banskobystrické krajské kolo / 10. 5. 2023 – víťaz: ZŠ Spojová, Banská Bystrica Košické krajské kolo / 11. 5. 2023 – víťaz: ZŠ Nám. Laca Novomeského, Košice Prešovské krajské kolo / 12. 5. 2023 – víťaz: ZŠ Sídlisko Lúčna, Vranov nad Topľou Žilinské krajské kolo / 14. 2023 – víťaz: ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin Trenčianske krajské kolo / 15. 5. 2023 – víťaz: ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Centrum II, Dubnica nad Váhom Nitrianske krajské kolo / 16. 5. 2023 – víťaz: ZŠ Nábrežná, Nové Zámky Trnavské krajské kolo / 17. 5. 2023 – víťaz: ZŠ s MŠ Námestie Slovenského učeného tovarišstva, Trnava