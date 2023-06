Niektorí rodičia špekulujú, ako ostať na predĺženom rodičovskom, aj keď je miesto v škôlke

Nepáči sa mi to, odkazuje riaditeľka.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. V týchto dňoch dostávajú rodičia rozhodnutia o prijatí detí do materskej školy.

Novinkou je, že ak dieťa do štátnej spádovej škôlky z kapacitných dôvodov neprijali, má rodič od septembra nárok na predĺžený rodičovský príspevok aj po dovŕšení tretieho roku dieťaťa.

Rodičovský bude 473 eur

Rodič má nárok na príspevok v rovnakej výške, v akej ho poberal do troch rokov veku dieťaťa.

Ak rodič nepoberal materské, dostával 301 eur. V prípade, že materské mal, rodičovský príspevok dostával v sume 412,60 eura.

Ak prezidentka odobrí zvýšenie rodičovského príspevku, ktoré schválili poslanci, od septembra sa príspevok zdvihne na 345,20 eura mesačne pre rodičov bez predchádzajúcej materskej, resp. 473,30 eura pre rodičov s materskou dávkou.

K tomu dostáva rodič na každé dieťa aj prídavok vo výške 60 eur mesačne.

Väčšina rodičov túto zmenu v poberaní rodičovského príspevku víta.

Cieľom tejto novej úpravy podľa navrhovateľov zákona bolo, aby rodič získal prostriedky na úhradu miesta v súkromnej škôlke, ak nezískal miesto v štátnej.

Mnohí rodičia sa však tešia, že im to pomôže napríklad preklenúť rok bez príjmu či zlepšiť príjmy, a nebudú musieť platiť ani súkromnú škôlku.

Päť rokov bojovala o zvýšenie kapacity

Na sociálnych sieťach sa už často objavujú aj otázky špekulantov – ako dosiahnuť, aby mi trojročné do škôlky nevzali?

Helena Koreňová, riaditeľka Materskej školy v Bardejovskej Novej Vsi, sa už stretla s požiadavkou rodiča, aby vydala zamietavé stanovisko a matka by tak mohla ďalší rok poberať predĺžený rodičovský príspevok.

„Postupovať budem tak ako vždy. Keď budem mať pre dané dieťa kapacitu, prijmeme ho. Keď nie, neprijmeme ho.“

Názor na predĺžený rodičovský príspevok z kapacitných dôvodov má jasný.

„Úprimne poviem, že sa mi to nepáči. Doteraz bola zo strany rodičov 'tlačenka' na to, aby im deti vzali do škôlky. Mne sa po piatich rokoch podarilo zariadiť, že bude prístavba k materskej škole, aby sme nemuseli odmietať deti. Od septembra začneme stavať, kapacita sa nám zvýši o 24 detí. Bojovala som o to toľko rokov a nakoniec sa to otočilo, a teraz prichádzajú rodičia s úplne opačnou požiadavkou. Tak nech si rodičia rozmyslia, čo vlastne chcú.“

