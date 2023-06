Komédia Perplex, Spiš v obrazoch i profil Yuriho Dojča. Tipy na piatok 9. júna

Kam na zaujímavé akcie.

Premiéra inscenácie Perplex

KOŠICE. Činohra Národného divadla Košice pripravila pre divákov komédiu Perplex od popredného nemeckého dramatika Mariusa von Mayenburga. V poslednej premiére tejto sezóny ju uvedie na Malej scéne v piatok 9. júna

V réžii Juraja Bielika sa predstavia herci Tatiana Poláková, Katarína Horňáková, Peter Čižmár a Andrej Palko. Hra podľa divadla osciluje medzi konverzačnou a absurdnou komédiou s prvkami grotesky, pričom nič nie je tak, ako sa spočiatku zdalo.

„Príchod domov z dovolenky a nezaplatený účet za elektrinu je neškodnou epizódou oproti tomu, čo čaká Evu a Róberta. Nemožno si byť istý ničím, ani samým sebou. Napokon, som to vôbec ja? A je to moja manželka? A my máme dieťa? Kto sú tí ľudia, ktorí sú teraz v našom byte? Ako, že ten byt nepatrí nám?" uvádza divadlo v opise hry s tým, že nastoľuje aj otázky identity a toho, čo sa skrýva za oponou nášho bežného života. A hoci spočiatku môže dej pôsobiť chaoticky, na konci sa autor podľa neho dostáva k hlbokému zmyslu.

Spiš v obrazoch

LEVOČA. Spišský archív v Levoči ako špecializované pracovisko štátneho archívu ponúkne počas Dňa otvorených dverí v piatok 9. júna Spiš v obrazoch.

Ide o výstavu unikátnych archívnych obrazových dokumentov, ktoré sú výberom z rôznych archívnych fondov a zbierok.

Podujatie v Malom župnom dome v Levoči tematicky nadväzuje na podobné podujatia naplánované po celom Slovensku.

Prezentovaný výber poodhalí napríklad mapy Spišskej župy z rokov 1723 a 1780. Jedna z nich zachytáva aj výsadné územie Provinciu XVI spišských miest a Stolicu X spišských kopijníkov. Efektné sú aj veduty mesta Kežmarok a Spišskej Novej Vsi na výučných listoch zo začiatku 19. storočia či početné fotografie a negatívy z osobných fondov rodiny Matz, ktorá prevádzkovala fotoateliér v Spišskej Novej Vsi. Súčasťou budú aj zábery Vysokých Tatier významného Kežmarčana Alfréda Grosza.

Výstavu doplní viacero plagátov a letákov zo Zbierky tlačív, plagátov a letákov. Mimoriadne bohatá zdigitalizovaná Zbierka pohľadníc zo Spiša bude prezentovaná počítačovou technikou. Unikátne zbierky si bude môcť verejnosť pozrieť iba v piatok v čase od 8:30 do 13:30.

Festival študentského remesla

KEŽMAROK. Mesto Kežmarok ožije už deviatykrát atmosférou stredoveku, vytvoria ju mladí študenti z celého Slovenska. Vo štvrtok a v piatok sa tam koná Festival študentského remesla. Jednotlivé časti programu sa uskutočnia na hrade i v drevenom artikulárnom kostole.

Na remeselných súťažiach sa zúčastní celkovo 44 družstiev z 22 stredných škôl z celého Slovenska. Tento rok sa podľa organizátorov festival nesie v duchu "stretnutia s kráľom", je tiež venovaný husitom a ich remeslám.

Piatkový program sa začína o 8.30 h historickým sprievodom mestom od Baziliky sv. Kríža až na Kežmarský hrad, slávnostné otvorenie festivalu je naplánované na 10. hodinu. Na Kežmarskom hrade sa bude počas celého dňa konať prezentácia remesiel i rôzne súťaže žiakov z jednotlivých škôl.

V Mariánskom kostole sa o 11. hodine koná ekumenická pobožnosť za deti a mládež. Popoludní sa môžu návštevníci tešiť na Show Robošov, Jazerské mažoretky i tanečné vystúpenia. Vyhodnotenie súťaží sa bude konať o 14.30 h. Vyvrcholením piatkového programu bude koncert speváčky Celeste Buckingham a jej hostí.

Predstavia Yuriho Dojča

STROPKOV. V Stropkove predstavia projekt svetoznámeho kanadského fotografa, slovenského rodáka Yuriho Dojča. Projekt Posledný portrét (Last Folio) tvoria veľkoformátové farebné fotografie zaznamenávajúce pozostatky židovskej kultúry u nás, ktoré mali byť vymazané z tohto sveta. Vernisáž výstavy sa uskutoční v spoločenskej sále kultúrneho strediska v Stropkove v piatok o 17:00 po ukončení prvej mestskej vedeckej konferencie v Stropkove.

Projekt Last Folio bol prezentovaný od ďalekého Východu až po Severnú a Južnú Ameriku. Všade si získal množstvo obdivovateľov. Samotným fotografiám kníh, ktoré už nemajú majiteľa, zničených cintorínov či synagóg, vkladá Yuri Dojč osud preživších. Tých, ktorí nám zanechávajú hlboký morálny odkaz pre budúcnosť. Výstavný projekt dopĺňa aj film Posledný portrét s dojímavými osudmi ľudí, ktorí v tichosti prežili najväčšie utrpenie života a našli silu o ňom hovoriť.

Výstava nadviaže na prvú mestskú vedeckú konferenciu Stropkov v priestore a čase, organizovanú mestom Stropkov, v ktorej počas štvrtka 8. a piatka 9. júna odznie 23 príspevkov na rôzne témy od odborníkov a historikov. Stropkovský rodák Daniel Slivka z katedry historických vied Gréckokatolíckej fakulty v Prešove predstaví na konferencii ešte pred otvorením výstavy tému Židovská náboženská obec v Stropkove a jej synagógy. Samotná výstava, ktorú s mestom organizuje Stropkovský fotoklub, potrvá do piatka 18. augusta.