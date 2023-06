Hľadá sa milión zo známej kauzy. Ani jedna zo strán sporu nevie, kde skončil

Záhadu neodhalili ani svedkovia.

Denník Korzár vám prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na ich účty prišli státisíce, súdu sa vyhýbajú. Kto sa skrýval za vešticou Nely?

Okresný súd Prešov. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Svedkovia sa súdu stále vyhýbajú.

Na sledovaný proces „veštice Nely“, ktorá mala vylákať od bývalej účtovníčky obce Šarišské Michaľany (okres Sabinov) viac než milión tristotisíc eur, sa stále nedostavili.

Dvoch sa nájsť a predviesť nepodarilo, jedna žena sa ospravedlnila zo zdravotných dôvodov. Vypovedali zatiaľ len v prípravnom konaní, všetkým hlavným pojednávaniam sa vyhýbajú.

Inak to nebolo ani v piatok na Okresnom súde Prešov.

Prítomný nebol ani obžalovaný Andrej S. z Myjavy, ktorý s pojednávaním v jeho neprítomnosti súhlasil a zastupovala ho advokátka.

Neprišla ani exúčtovníčka Zuzana C., ktorá tieto peniaze spreneverila, ale jej trestné stíhanie bolo pre nepríčetnosť zastavené. Zastupoval ju pridelený opatrovník Jozef Oňďák.

Na súde bol Michal Frank.

Zbúrali im most, uplynul rok, nový nestavajú. Obchádzka nám robí problémy, vraví starosta

Most stále nestojí. Objavili sa ďalšie nedostatky, ktoré navýšili cenu. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

BUZICA. Hoci most medzi Buzicou a Mokrancami v okrese Košice-okolie zbúrali pred vyše rokom, práce na novom sa ešte stále nezačali.

Obyvatelia hromžia, pretože sa do Moldavy nad Bodvou, kde sú školy či zdravotníci, dostanú len asi 10-kilometrovou obchádzkou cez Čečejovce.

Navyše, v čase ranných a popoludňajších špičiek zostávajú „visieť“ v kolónach, čo im prináša zdržanie aj niekoľko desiatok minút.

„Nerozumiem tomu, čo na kraji robia. Ten most je zbúraný dlho, ale robotníkov tam niet. V iných krajinách by už nový dávno stál, tu nemáme ani piliere. Hrôza," posťažovala sa nám obyvateľka Buzice.

Po roku sa bol Kristián Sabo pozrieť, ako stavba pokročila. Fotila Judita Čermáková.

Bývalú tržnicu v centre mesta obsadili bezdomovci. Stánky zbúrajú, nová je v nedohľadne

Stánky dnes slúžia bezdomovcom. Chcú ich zbúrať. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Keď pred dvoma rokmi v lete znovu otvorili tržnicu v centre Prešova, bolo známe, že ide o dočasné riešenie.

Trhovisko na Weberovej ulici malo mesto prenajaté len do konca roka za symbolické euro od spoločnosti, ktorá je aj majiteľom susedného obchodného centra Novum.

Tá chce obnoviť mestskú tržnicu, návrh na jej modernizáciu však zatiaľ nevychádza. Medzičasom si opustené stánky na „pľaci“ našli nové uplatnenie.

V stánkoch bývalej tržnice v samotnom centre Prešova sa usídlili bezdomovci.

Naťahali si do nich matrace, deky, vankúše či periny, a slúžia im ako miesto na prespávanie. Na asociálov sa sťažujú aj Prešovčania.

Kedy sa obyvatelia mesta dočkajú novej tržnice, zisťoval Michal Frank.

Na dieťati vidieť, keď sú doma problémy. Vtedy sa správa inak, vraví dlhoročná učiteľka

Posledných dvanásť rokov vedie materskú školu pri Mestskom parku. (zdroj: Korzár/Jana Ogurčáková)

Niektorým deťom môže byť smutno, keď sú už ostatné doma, špeciálne ak je doma mama s mladším súrodencom. Roky v materskej škole sú zásadné, deti do nej prichádzajú ako nepopísaný papier.

Na ich vek sú to malí géniovia, hovorí EVA PAČAIOVÁ. Vedie materskú školu v Košiciach na Rumanovej, ktorá nedávno oslávila 70. výročie, no v minulosti učila vo viacerých. Sama nechodila do škôlky, no tie sa stali jej životným poslaním. Vraví, že v žiadnej inej práci nedostane človek toľko lásky.

Je členkou Slovenského atletického zväzu, motivuje deti k športu a k pohybovým aktivitám, na škole vedie výtvarný krúžok. Deti pod jej vedením vyhrali viacero výtvarných súťaží.

V rozhovore hovorí aj o tom, že niektoré deti odmietajú zjesť v jedálni čokoľvek, von by mali chodiť každý deň a niekedy sa im zdôverujú aj s citlivými vecami.

Zhovárala sa Jana Ogurčáková.

Farmár Oravec sa musí ospravedlniť Tkáčovi z J&T. A zaplatiť 5 000 eur

Farmár Oravec pred budovou košických súdov vo februári 2019. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Na Okresnom súde Košice – okolie prebiehal niekoľko rokov spor medzi lídrom farmárov Františkom Oravcom a Patrikom Tkáčom z finančnej skupiny J&T.

Týkal sa výrokov Oravca pred budovou košického krajského súdu vo februári 2019 pred pojednávaním, na ktorom mal vypovedať ako svedok.

Tkáč ho zažaloval, spor o ochranu osobnosti vyhral najprv na okresnom súde a v apríli krajský súd tento výrok potvrdil.

Pre Oravca z toho vyplynuli viaceré súdom uložené povinnosti.

Prípadu sa venoval Róbert Bejda.

Havarovaný kamión zroloval zvodidlá a upchal Košice na niekoľko hodín

Záchranné práce po náraze kamióna do zvodidiel. (zdroj: LTS)

KOŠICE. Havária kamióna s poľskými evidenčnými číslami zablokovala vo štvrtok košické cesty neďaleko sídliska Nad jazerom. Nákladné auto vrazilo do zvodidiel a úplne ich zrolovalo.

Bolo veľkým šťastím, že sa nikomu nič nestalo, no doplatili na to vodiči, ktorí museli strpieť dlhočizné kolóny až do neskorého štvrtkového večera.

Nehoda sa stala na Opatovskej ceste pri zastávke Viničná, pričom časti kamióna zasahovali do oboch strán vozovky.

K nehode sa vrátil Kristián Sabo.

Ďalšie správy

Vodič osobného auta sa ťažko zranil. (zdroj: KR PZ KE)

Senior narazil autom do odstaveného nákladiaka, utrpel ťažké zranenia. Polícia predpokladá, že bol unavený

Podpaľoval autá aj kontajnery, už je za mrežami. Spôsobil škodu 63-tisíc eur

Cez cestu prechádzal mimo priechodu, zrazil ho nákladiak. Chodec skončil ťažko zranený. Nehoda sa stala v Prešove

Za márnicou mu chcela vziať peňaženku, získala 200 eur. Obvinili ju z krádeže. Mladú Stropkovčanku stíhajú na slobode

Policajti prenasledovali vozidlo, ktorého vodič odmietol zastaviť. Nafúkal 2,4 promile. Hrozí mu ročné väzenie

Vodiči, v okolí Štrbského Plesa je namieste opatrnosť, opravujú tam cestu. Pokračuje rekonštrukcia Cesty slobody

V Slovenskom raji radia turistom zvýšiť opatrnosť na Glackej ceste. Pokračuje asanácia poškodených stromov

Meteorológovia varujú: Na Spiši a Gemeri hrozí prízemný mráz. Výstraha platí počas víkendových nocí

Šport

Josef Hozman v drese Tatran Prešov. (zdroj: TASR)

Tatran Prešov obmieňa svoj hádzanársky káder, prichádzajú dvaja bývalí hráči

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .