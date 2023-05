Dovolenková sezóna sa začína aj pre Slovákov s chybnými pasmi. Pustia ich cez hranice?

Polícia stále nekontaktovala všetkých.

Vydali tisíce chybných pasov, ľudia o tom netušia. Doklady treba vymeniť

V pasoch je chybný čip, musíte ho vymeniť. (zdroj: Judita Čermáková)

KOŠICE. Tisíce ľudí má chybný cestovný pas a mnohí o tom netušia.

Cestovné doklady vydané medzi 11. novembrom 2022 a 30. januárom 2023 mali „chybičku krásy“.

Tou je odchýlka zápisu údajov v čipe, ktorá spôsobuje, že pasy po načítaní pri bezpečnostnej kontrole na letiskách nepracujú, ako by mali.

Nie je možné ich načítať.

Tento typ nefungujúceho cestovného dokladu má aj Košičanka Diana. Zistila to sama, zatiaľ ju stále nikto nekontaktoval, aby si doklad vymenila za nový.

Na chybné pasy sa pozrel Kristián Sabo.

Na zamestnanca čerpačky vytiahol nôž. Potom povedal, nech zavolá políciu

Personál čerpacej stanice OMV na Hlinkovej ulici zažil vlani netradičné lúpežné prepadnutie. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Pred vyše rokom na Hlinkovej ulici lúpežne prepadli čerpaciu stanicu.

Zlodej si od pracovníka čerpačky najprv pýtal peniaze a potom na neho vytiahol nôž. Nakoniec ich nevzal. Pumpárovi povedal, aby zavolal políciu. Vonku na ňu počkal.

Polícia Leonarda M. (22) zadržala a obvinila zo zločinu lúpeže. Keďže prokurátor väzobné stíhanie mladíka nenavrhol, stíhaný bol na slobode.

V pondelok si obhajca v neprítomnosti svojho klienta vypočul rozsudok.

Prípad sledoval Róbert Bejda.

Pripútaná krátkou reťazou k búde čakala na smrť. Melinda sa učí dôverovať ľuďom

Melinda mala reťaz vrastenú do krku. Zachránili ju inšpektorky z Občianskeho združenia SOS linka pre zvieratá v núdzi. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

HUMENNÉ. S reťazou vrastenou do krku, bez možnosti voľného pohybu, čakala sučku Melindu istá a bolestivá smrť.

Inšpektorky Občianskeho združenia SOS linka pre zvieratá v núdzi zúbožené zviera z osady na východe Slovenska odobrali.

Sučka bola dlhodobo uviazaná k búde na reťazi dlhej asi 20 až 30 centimetrov.

Aj keď od vlaňajška platí zákon, ktorý zakazuje psy chovať a držať na reťazi, neznamená to, že sa tak nedeje. Najväčší problém je podľa aktivistov v osadách.

„Nemajú tam dôstojné podmienky pre život ani ľudia, a ak sa nevedia postarať o seba, nemali by vlastniť žiadne zvieratá,“ zdôrazňuje jedna z aktivistiek.

Téme sa venovala Jana Otriová.

Má najväčšiu zbierku hračiek z vajíčok na Slovensku. Desať mu zaplatilo zájazd do Berlína

Pavel Stankovič má z mnohých figúrok aj viac kusov. (zdroj: Korzár/Elena Danková)

KOŠICE. Čokoládové vajíčko s prekvapením oslávi budúci rok 50 rokov od svojho vzniku.

Zahraničné čokoládky boli o čosi drahšie ako tie domáce, a tak aj figúrky z nich boli akési vzácnejšie. Aj Pavlovi Stankovičovi (78) z Košíc bolo ľúto ich vyhodiť.

„Najstaršie som kupoval ešte v Tuzexe. Tuším to bolo v roku 1979 s príchodom detí,“ spomína. Niekdajšia obývačka dnes slúži ako zberateľský sklad.

„V tejto krabici mám 500 kompletných sérií. A v týchto škatuliach figúrky, ktoré ešte nemám kategorizované. Jedna séria môže mať od 4 do 12 figúrok. Keď som to všetko počítal, už to prekročilo hranicu 30 000 kusov."

Pavel s manželkou Máriou vyťahujú ďalšie a ďalšie kartónové a plastové nádoby, kufre, zásuvky, poháre a fľaše s malými hračkami.

„A v pivnici máme ešte deväť vriec plných hračiek. Jedno vrece som už daroval,“ neprestáva prekvapovať.

Na návšteve u zberateľa bola Elena Danková.

Poliak natočil Vo štvorici po opici. Dobré filmy nerobí len Hollywood, ukážu Košice

Nebezpeční džentlmeni je humorne ladená kriminálka z dielne poľského režiséra, ktorému sa páči štýl Guya Ritchieho. (zdroj: Archív)

KOŠICE. Čo sa stalo v Zakopanom, ostane tam zakopané. Takto by sme mohli voľne interpretovať zápletku poľskej krimi komédie „Nebezpeční džentlmeni", ktorú premietnu počas Art Film Festu.

Slogan filmu je v skutočnosti trochu iný: „Čo sa stalo v Zakopanom... zostane pochované“. Dej filmu nápadne pripomína známu americkú komédiu Hangover, u nás známu ako vo Štvorici po opici.

Mladý debutujúci scenárista a režisér Maciej Kawalski vsadil dej filmu do bohémskeho tatranského mesta Zakopane.

Píše sa rok 1914. Lekár, básnik, spisovateľ v jednej osobe Tadeusz Boy-Żeleński sa zobúdza na trávniku pred vilou. Zisťuje, že on ani traja jeho kamaráti, taktiež intelektuáli a umelci, si z predošlej noci nič nepamätajú.

Pozvánku na Art Film Fest pripravila Katarína Gécziová.

Udalosť dňa

(zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Ďalšie správy

Motocyklista sa vážne zranil. (zdroj: KR PZ KE)

Motocyklista sa vo vysokej rýchlosti zrazil s autom v protismere. Vážne sa zranil. Na mieste nehody zasahoval vrtuľník

Vodiča, ktorý pri Zemplínskych Kopčanoch zrazil dve deti, vzali do väzby. Nikolas proti rozhodnutiu podal sťažnosť

Testy DNA potvrdili, že v Ondave nájdené telíčko patrí utopenej Stelke. Polícia vedie trestné stíhanie

Pravidlá v Tatrách sa pre turistov zmenia. Platiť majú od letnej sezóny. Čo prinesie nový návštevný poriadok

Tunel Bôrik v noci z utorka na stredu na niekoľko hodín uzavrú. Dôvodom je servis na vzduchotechnike

Lávku cez Torysu na prešovskom Sídlisku III pre zlý stav uzavreli. Až budú peniaze, začne sa s opravou

Na cestách sa stalo takmer 30 dopravných nehôd. Majú jedno spoločné. Nikto z vodičov nenafúkal

Odborári a košický dopravný podnik sa dohodli na zvýšení platov. Stále však hrozí ostrý štrajk

Na súde v Spišskej Novej Vsi pokračovalo pojednávanie s nemeckou statičkou. Ide o kauzu pádu mosta pri Iliašovciach

Šport

Tatran Prešov má za sebou výbornú sezónu. Jej záver mu ale nevyšiel. (zdroj: TASR)

Pustili postup? Tí, čo to vravia, nie sú fanúšikmi Prešova, vraví Petruš

Má stovky štartov v lige. Nasleduje ho dcéra, ktorá reprezentuje Slovensko

