Mladý inovátor pobláznil megapyramídou možno až tisíc investorov, vkladali aj státisíce

Denník Korzár vám každý deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Klient mága Béreša: Dal som mu všetko, bol presvedčivý. Podvodník par excellence

Peter Béreš sám seba považoval za inovátora vo finančnom investovaní. Robil aj prednášky. Vo výpovedi naznačil, že prokurátor ešte nedorástol na tento typ podnikania. Chápe vraj preto, že jeho konanie považuje za protiprávne. (zdroj: Linkedin/Peter Béreš)

KOŠICE. Nepatrí k finančne negramotným ľuďom, ktorí by len tak niekomu naleteli. Práve naopak. Bratislavčan si pred investovaním sám preveroval ekonomické ukazovatele firmy košického podnikateľa Petra Béreša, stíhaného už niekoľko dní väzobne za mnohomiliónové podvody s peniazmi oklamaných investorov, ktoré sľuboval zhodnotiť o desiatky percent.

Ako Korzáru prezradil, na opačnom konci republiky dokonca pred podpisom zmluvy navštívil osobne obe pobočky Bérešových firiem a rozprával sa aj priamo s ním.

Lákadlu výhodnej investície však definitívne podľahol až po tom, ako ho o jej serióznosti ubezpečili ľudia priamo z prostredia investičných subjektov pod dohľadom Národnej banky Slovenska (NBS) alebo renomovaných bánk.

O to viac nečakane ho zasiahlo, že sa aj on napokon stal spolu so stovkami ďalších ľudí obeťou finančného podvodu, ktorý ho pripravil o zarobené peniaze z dlhoročného podnikania.

S obeťou podvodov košického podnikateľa sa zhováral Peter Jabrik.

Pestoval marihuanu, tvrdí, že kvôli zdraviu. Dostal päť rokov a dve liečenia

Ilustračné. (zdroj: Polícia SR)

KOŠICE. Slovenské súdy sa v ostatných rokoch zaoberali a aj zaoberajú i drogovými prípadmi, ktorých hlavní aktéri sú trestne stíhaní pre pestovanie marihuany. No nielen na predaj, ale aj pre jej terapeutické účinky.

Okresný súd Košice II má už vyše tri roky na stole prípad Košičana, ktorý sa dal na pestovateľskú dráhu, ako sám tvrdí, práve kvôli pozitívnym účinkom marihuany na jeho zdravie.

Polícia za to Vlastimila B. (38) obvinila a prokuratúra obžalovala pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok. Hrozí mu zaň 10 až 15 rokov väzenia. Hoci dostal výrazne menej, spokojný asi nebol.

Prípad pestovateľa marihuany prináša zo súdu Róbert Bejda.

Medvede, srnce, líšky, diviaky, vlky, zajace. Košičania sa už občas cítia ako na safari

Vlka len tak ľahko nezbadáte. (zdroj: Ilustračné foto/Pixabay)

KOŠICE. Zrazený medveď pri Zelenom dvore, srnček pred budovou polície na Moyzesovej ulici v Košiciach, líšky, zajace, ježkovia pomaly už všade a, samozrejme, diviaky. Celú ich čriedu videli naposledy v piatok na Popradskej ulici.

Aj keď sa Košice pýšia titulom veľkomesto, fauna našich lesov sa často dostáva aj medzi bloky.

„Ľudia volajú ohľadom nejakej zveri tak dvakrát do týždňa. Väčšinou záhradkári, ktorí zbadajú srnky a líšky,“ hovorí Ivan Staš, predseda košickej regionálnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu.

V ktorých lokalitách mesta narážajú Košičania na divú zver a čo robiť pri stretnutí s medveďom vlkom či líškou, sa pýtala Elena Danková.

Z bohato zariadeného kaštieľa zmizli tisíce predmetov. Boli za tým miestni, vojaci i oheň

Výstava Nevrátené v humenskom kaštieli. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

HUMENNÉ. Po vojne opustili brány humenského kaštieľa a späť sa doň už nevrátili. Tisíce predmetov pôvodného mobiliáru ostalo dlhé roky roztratené po Slovensku, mnohé boli nenávratne zničené či skončili v súkromných rukách.

Takmer detektívna práca dvojice mladých historikov však niektoré z nich objavila. S výstavou Nevrátené sa zatiaľ len na čas vrátili po 75 rokoch domov do kaštieľa.

Na začiatku príbehu bola fotografia vstupnej haly humenského kaštieľa. Dve drevené plastiky poľovníckych psíkov, pravdepodobne obľúbencov grófa Aladára Andrássyho, „strážili“ kozub a skrášľovali vstupný interiér.

Prečo sa vzácne artefakty z humenského kaštieľa stratili a ako sa ich podarilo opäť vypátrať, chcela vedieť Jana Otriová.

Dieťa po náraze BMW odhodilo tak, že ho nevedeli nájsť. Mladého vodiča obvinili

Po náraze BMW do detí obe zraneniam podľahli. (zdroj: Polícia SR)

ZEMPLÍNSKE KOPČANY. Obec Zemplínske Kopčany v okrese Michalovce sa po piatkovej tragickej dopravnej nehode pripravuje na spoločný pohreb dvoch obetí. Sú nimi dve miestne deti, sesternica a bratranec, 12-ročná Ariana a 14-ročný Igor.

Spoločne sa v osudný večer vybrali s káričkou na vodu, zrazilo ich však rýchle auto značky BMW, za ktorého volantom sedel 19-ročný Nicolas zo susednej obce.

Náraz bol taký silný, že obe deti zraneniam na mieste podľahli Igora našli záchranári ihneď, no už mu pomôcť nedokázali. Arianu však hľadali dlho.

Podľa starostu obce Zemplínske Kopčany Ladislava Kohuta (nezávislý) panuje v obci ponurá atmosféra. Bol na mieste nehody len niekoľko minút po tragickej zrážke.

Viac informácií o nehode prináša Kristián Sabo.

Košice sa už lúčia s obľúbeným arcibiskupom. Uložia ho do krypty ku kardinálovi

Úvodných obradov v Dóme sa zúčastnili desiatky ľudí. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Rozlúčka so zosnulým emeritným arcibiskupom Alojzom Tkáčom sa začala obradmi v pondelok predpoludním, deň pred pohrebom v Dóme sv. Alžbety.

V katedrále v centre Košíc sa na nich od desiatej hodiny zúčastnili prvé desiatky veriacich a postupne prichádzali ďalší. Modlitby pri rakve arcibiskupa, ktorý zomrel minulý utorok, viedol pri začatí obradov dekan a farár košickej Farnosti sv. Alžbety Allan Tomáš.

„Môj vzťah k otcovi arcibiskupovi bol osobný, pretože pred 25 rokmi ma vysvätil za kňaza. O to viac k nemu cítim puto i vďačnosť za celú jeho službu,“ povedal Tomáš. Je presvedčený, že o možnosť rozlúčiť sa s Alojzom Tkáčom bude najmä medzi veriacimi veľký záujem.

Na rozlúčku veriacich so zosnulým arcibiskupom Tkáčom sa boli pozrieť Michal Lendel a Judita Čermáková.

Na tej istej ulici horeli už tri autá. Niekto ich podpálil

Ilustračné foto. (zdroj: FB/Polícia SR - Prešovský kraj)

PREŠOV. Na Sídlisku II v metropole Šariša horia autá.

V priebehu týždňa úplne zhoreli dve, navyše od podpáleného vozidla sa pri nedeľňajšom požiari chytilo ešte aj ďalšie, stojace vedľa.

Polícia prípady vyšetruje ako trestné činy poškodzovanie cudzej veci.

Oznámenie o požiari auta na Ulici Marka Čulena prijal službukonajúci policajt na linke 158 v nedeľu 28. mája po polnoci.

Viac zisťovala Jana Otriová.

