Aby sa z centra turizmu nestalo slovenské Las Vegas. Debata o hazarde má policajnú dohru

Pre herne novinka, pre kasíno nie.

Primátor poslancom pred hlasovaním o hazarde: Ak sa cítite zle alebo ohrození, odíďte

Ilustračné foto. (zdroj: TASR/AP)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Po tom, ako okolité mestá na Spiši v posledných rokoch sprísnili pravidlá hazardu, snažila sa o to aj spišskonovoveská samospráva.

Praktické dopady by boli, že by sa časť herní z ich súčasného pôsobiska sťahovala do inej časti mesta.

Samosprávam to umožňuje novela zákona o hazardných hrách, ktorú schválil parlament v roku 2019. Mestá a obce si odvtedy upravujú podmienky hazardu na svojom území. Môžu si pritom vybrať zo štyroch možností, ako to urobiť.

Pred poslancov sa dostal návrh, ktorý by mal upraviť len podmienky fungovania herní, konkrétne to, v akej vzdialenosti majú byť umiestnené od školských zariadení. Rozhodovanie o tom, ako herne v meste regulovať, sprevádzala na aprílovom mestskom zastupiteľstve bohatá diskusia.

Vyvrcholila odchodom poslankyne a policajným vyšetrovaním.

Viac zisťovala Katarína Gécziová.

Cigarety vyrábali v hale prenajatej na humanitárne účely. Na súde sú osemnásti

Razia s názvom Plavec v Úbreži. Pri stene stoja cudzinci, ktorí pracovali na linke. (zdroj: FS SR)

KOŠICE, ÚBREŽ. Kriminálny úrad Finančnej správy, pobočka Východ, vykonal zásah s názvom Plavec v obci Úbrež v okrese Sobrance.

Počas prehliadok priestorov hydinárskej farmy odhalili vlani v novembri v jednej z hál nelegálnu výrobňu cigariet, jednu z najväčších na Slovensku.

Zadržali dve desiatky cudzincov, ktorí na linke pracovali.

Všetkých obvinili zo zločinu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru a z prečinu nedovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov.

Košická krajská prokuratúra už hlavnú časť vyšetrovania uzavrela a spis odstúpila košickému súdu.

Proces sleduje Róbert Bejda.

Za falošný podpis a mlčanie mi ponúkli odškodné, tvrdí. Tak som im povedal, koľko zarábam

Ilustračné foto. (zdroj: TASR)

KOŠICE. Pracovníčka zákazníckeho centra Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) v Košiciach na Moldavskej ulici už spoznala svoj ortieľ za sfalšovaný podpis na zmluve zákazníka.

Košičan Jakub Kenda hovorí, že mu plynári za tieto peripetie ponúkli mesiac plynu zadarmo.

Dokonca sa pri stretnutí s vedením zákazníckeho centra podľa jeho slov spomínalo aj to, že uvažovali aj o „odškodnení“ v podobe darčekového koša a nejakej fľaši.

Zákazník však spokojný nie je a hovorí, že satisfakcia mala súvisieť s jeho následnou mlčanlivosťou.

K prípadu sa vracia Kristián Sabo.

Ťah z Poľska do Maďarska ide cez najväčšie sídlisko. Autobusom dali skoršiu zelenú

Na Sekčove už zaviedli preferenciu mestskej hromadnej dopravy. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Keď mestský autobus vyráža zo zastávky smerom na križovatku so semaforom, mal by cez ňu plynulo prejsť na zelenú.

Takto v ideálnom prípade funguje preferencia mestskej hromadnej dopravy (MHD). Aktuálne takúto preferenciu spustili na Sekčove, najväčšom prešovskom sídlisku.

Konkrétne na Ul. arm. gen. Svobodu, s odbočkou na Rusínsku, ku križovatke Kuzmányho.

„Keď lišta svieti na zeleno, znamená to, že keď prídem do križovatky, mal by som cez ňu prejsť plynulo, alebo maximálne trochu spomaliť a prejsť cez ňu s minimálnym čakaním,“ ukazuje vodič autobusu MHD Peter Kamenčík počas skúšobnej jazdy, ako nový systém funguje.

Reportáž pripravil Michal Frank.

Bazén je záplata na záplate. Ako sa do neho dostali fekálne baktérie, je záhadou

Biokúpalisko na Sninských rybníkoch plánuje otvoriť sezónu 16. júna. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

SNINA. Bazén na biokúpalisku v rekreačnej oblasti Sninské rybníky začali napĺňať vodou.

„Tohtoročná sezóna bude. Nič nepribudne, ale ani neodbudne,“ lakonicky ju hodnotí primátor Sniny Peter Vološin (KDH).

Kúpalisko má za sebou niekoľko nevydarených sezón.

Ťažké covidové obdobie naplno vystriedali problémy s kvalitou a čistotou vody.

Mierne zvýšený výskyt črevných enterokokov vo vode predvlani dokonca zapríčinil predčasné ukončenie sezóny. Bazén zatvorili už 19. augusta.

Jana Otriová sa na novú sezónu a riešenie starých problémov pýtala primátora mesta.

Polícia kontroluje hranice. Boli sme sa pozrieť, ako to vyzerá pri Maďarsku

Polícia hliadkuje v okolí hraníc. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Na hraniciach zaviedlo Slovensko dočasne od stredy 24. mája policajné kontroly. Trvať majú do 8. júna. Dôvodov, pre ktoré sa monitorujú hraničné priechody, je viacero.

Jedným je konanie medzinárodnej bezpečnostnej konferencie Globsec 2023 v dňoch 29. mája až 31. mája 2023 v Bratislave.

Zúčastnia sa jej významné politické a iné osobnosti verejného života z Európy a z ostatných častí sveta. Bratislava privíta aj desať premiérov a prezidentov, 20 ministrov zahraničných vecí, obrany a tiež lídrov medzinárodných inštitúcií.

Keďže má v prihraničnej oblasti Maďarska veľa Slovákov domy či chalupy, obávali sa, ako to bude v praxi vyzerať.

Kristián Sabo a Judita Čermáková sa boli preto pozrieť na hraničných priechodoch s Maďarskom.

Finančná správa odhalila nelegálnu výrobňu cigariet. Sedem ľudí je za mrežami

Ilustračné foto. (zdroj: Archív)

KRUŽLOV. Po nelegálnej výrobni cigariet v Haniske pri Košiciach a obci Úbrež v okrese Sobrance odhalil Kriminálny úrad Finančnej správy (KÚFS) na východe ďalšiu takúto prevádzku.

Tentoraz v obci Kružlov pri Bardejove. Zadržaných bolo sedem cudzincov z dvoch krajín.

Obvinení boli zo zločinu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru a z prečinu nedovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov.

Viac píše Róbert Bejda.

(zdroj: Ilustračné - TASR)

Branislav Sokoli (vpravo). (zdroj: Slavoj Trebišov/facebook)

Imaginácie sa opäť vracajú do Košíc. (zdroj: Archív podujatia)

