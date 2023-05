O bohatých mecenášoch si vraj môžeme myslieť, čo chceme, ale na niečo sú Slovensku dobrí

Kto to vyhlásil a ako presne to myslel?

Po Rezešovcoch a Podolákovi je tu nová éra košického futbalu. V pozadí sú známe mená

Po víťazstve nad Myjavou bolo jasné, že Košice skončia na čele druhej ligy. Oslavy sa tak mohli začať. (zdroj: fckosice.sk)

KOŠICE. „Môžete si o bohatých mecenášoch myslieť, čo chcete, no bez nich by futbal ani hokej na Slovensku neexistovali.“

S touto skúsenosťou sa s nami podelil kontroverzný košický podnikateľ Blažej Podolák, ktorý bol dlhé roky pri košickom futbale. Logo jeho kamiónovej firmy nosili košickí futbalisti na dresoch v rokoch 2005 až 2017.

Podolákova éra prišla po okázalých rezešovských časoch a krátkej epizódke talianskeho podnikateľa Gianniho Borriera.

Každá z doterajších etáp futbalu v meste sa skončila zatiaľ výkonnostným, ale aj ekonomickým prepadom. Zlé hospodárenie futbalistov spôsobilo v minulosti škody aj na majetku mesta.

Viac o košickom futbale píše Michal Lendel.

Dostane sa obec k stratenému miliónu? Môžem volať veštici Nele, vraví advokát

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Michaľanoch rokovalo o súdnych sporoch. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY. Informáciou o súdnych sporoch sa v Šarišských Michaľanoch (okres Sabinov) zaoberalo na mimoriadnom zasadnutí obecné zastupiteľstvo. Obec traumatizuje situácia ohľadom sprenevery asi 1,3 milióna eur z obecných peňazí, ktorú spáchala bývalá účtovníčka Zuzana C.

Starosta Ondrej Kušnirík (nezávislý) pozval pred poslancov advokáta Pavla Palšu, ktorý obec v právnych veciach zastupuje.

Palša hovoril o tom, prečo nebol podaný opravný prostriedok proti rozhodnutiu okresného prokurátora zastaviť trestné stíhanie Zuzany C. Ako sa všetko zosypalo preto, že o vine, treste a náhrade škody trestný súd napokon vôbec nerozhodoval, hoci to mohlo mať rýchly spád. A či je šanca, že sa peniaze do obecnej kasy vrátia. Vysvetľoval tiež, prečo považuje notársku zápisnicu o uznaní dlhu a splátkovom kalendári za prospešnú.

Okrem správy o súdnych sporoch sa poslanci zaujímali aj o to, prečo podpísala obec zmluvu s účtovníckou firmou, ktorá zamestnala Zuzanu C., či ako to je s odchodom prednostu úradu.

Zastupiteľstvo sledoval Michal Frank.

Štát predal pamiatku súkromníkovi, ten ďalšiemu a zas je na predaj. Oveľa drahšie

Touto fotografiou láka realitný portál na kúpu historického kaštieľa v obci Záborské. V objekte sa nachádza viac ako 20 miestností. (zdroj: reality.sk)

ZÁBORSKÉ. Na realitnom portáli je na predaj národná kultúrna pamiatka - historický kaštieľ zo 17. storočia v obci Záborské (okres Prešov).

Pôvodne renesančný kaštieľ, ktorý sa nazýva aj kaštieľ Zátureckých, bol postavený v roku 1614 v centrálnej časti obce. V roku 1741 bol prestavaný v barokovom slohu. Ďalšie stavebné úpravy na kaštieli urobili v polovici 19.storočia.

Od roku 1963 je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, no objekt je dlhšie nevyužívaný a chátra. Ešte nedávno pritom vlastnil kaštieľ štát, konkrétne ministerstvo kultúry.

Na zmeny majiteľov kaštieľa sa bližšie pozrela Lenka Haniková.

V prípade notára Kavečanského sa dal sudca vylúčiť pre možnú zaujatosť. Poznajú sa

Vojtech Kavečanský na okresnom súde pri rozhodovaní o väzbe po podaní obžaloby vlani začiatkom roka. (zdroj: Korzár/Róbert Bejda)

KOŠICE. Polícia v lete 2021 obvinila košického notára Vojtecha Kavečanského (43) z obzvlášť závažného zločinu sprenevery.

Takmer súčasne ho súd vzal do väzby pre obavu, že by mohol pokračovať v páchaní trestnej činnosti. Na slobodu bol prepustený vlani koncom mája.

Za necelé dva roky prokuratúra väčšinu skutkov vyšetrila a odstúpila súdu. Jeden spis obsahuje 11 skutkov a druhý dva. Stále nie je jasné, ktorý sudca ich bude pojednávať.

Prípadu notára Kavečanského sa venoval Róbert Bejda.

Ako vyzerajú krádeže áut na Slovensku. Košičan natáča film pre známu streamovaciu službu

Nočná naháňačka na Štefánikovej. (zdroj: BFilm,s.r.o.)

KOŠICE. Uzavretá ulica, koncentrácia kukláčov a množstvo policajných sirén. V Košiciach prebehlo za uplynulé týždne niekoľko udalostí, ktoré obyvatelia považovali za zvláštne policajné manévre.

Viaceré prípady však súvisia s natáčaním dokumentárneho filmu Autičkári. Ide o najnovšiu snímku režiséra Dominika Bariho. Pochádza z Košíc, študoval film v Paríži a Londýne, a to so špecializáciou na vizuálne efekty.

Samotný Bari sa nateraz k aktuálnemu natáčaniu nechce vyjadrovať, odkazuje na zmluvu o mlčanlivosti so známou americkou streamovacou službou, pre ktorú projekt pripravuje.

Natáčanie je sprevádzané informačným embargom aj kvôli zapojeniu polície a dokonca i zlodejom – autičkárom.

Podrobnosti o pripravovanom dokumentárnom filme prináša Jana Ogurčáková.

Cez priechod preletel na červenú veľkou rýchlosťou, takmer zrazil chodca

Vodič volkswagenu nerešpektoval červenú. K tragédii chýbali centimetre. (zdroj: Marek)

KOŠICE. Cez Triedu SNP preletel pred niekoľkými dňami vodič na Volkswagene Passat. Neunúval sa zastaviť na červenej.

V tom čase stáli na oboch stranách priechodu chodci, pričom z ľavej strany naň už vykročil muž.

Chýbali centimetre, aby ho auto rútiace sa vysokou rýchlosťou zachytilo.

Situáciu sa podarilo nakamerovať ďalšiemu vodičovi. Ten video prezdieľal na sociálnej sieti.

Bližšie informácie zisťoval Kristián Sabo.

Škoda nedala prednosť. Vrazila do citroënu, odhodilo ho do fiatky

Nehoda odstavila celú križovatku. (zdroj: FB Dopravný servis KE/Šaňo Mach)

KOŠICE. Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ktorá sa stala v pondelok popoludní.

Na sídlisku Nad jazerom sa zrazili dve vozidlá a poškodilo sa aj tretie. Zasahovali policajti, záchranári aj hasiči.

Viac píše Róbert Bejda.

