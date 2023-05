Najviac sa darilo Doprastavu a Metrostavu. Úrad aj za to vystavil župe mastný účet

Odvolanie ju vyšlo na desaťtisíce eur.

Trnkovi cestári musia zaplatiť vysokú pokutu. Keby sa neodvolali, bolo by to oveľa menej

ednou z preverovaných zákaziek bola aj rekonštrukcia cesty, ktorej sa po polstoročí konečne dočkali v roku 2021 obyvatelia bývalej banskej kolónie Lucia Baňa, ktorá je časťou obce Vyšný Medzev v okrese Košice-okolie. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) musí zaplatiť pokutu vo výške 130 478,67 eura.

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Peter Kubovič totiž potvrdil 19. mája ako druhostupňový orgán pokutu uloženú jeho úradom z 26. januára za to, že krajskí cestári postupovali pri zadávaní zákaziek na opravy ciest v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.

Obmedzením hospodárskej súťaže sa dopustili správneho deliktu.

Pokuta, ktorá je zákonom stanovená pri tomto delikte ako 5 percent zo súčtu zmluvných cien všetkých preverovaných zákaziek, musí byť zaplatená do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti verdiktu šéfa ÚVO.

Téme sa bližšie venoval Peter Jabrik.

Oľha dal zákazku svojej rodine. Nemohol som vyradiť firmu s najnižšou cenou, tvrdí

23. máj 2023 o 19:00 I Oľha dal zákazku svojej rodine. Nemohol som vyradiť firmu s najnižšou cenou, tvrdíPodľa poslancov mohlo ísť o stret záujmov.Michal FrankredaktorODOBERAŤ AUTORAFrantišek Oľha starší (vľavo) a nový prešovský primátor František Oľha. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Pozvánky na slávnostné zasadnutie prešovského mestského zastupiteľstva (MsZ) vytlačila firma Cofin.

Ide o rodinnú firmu Oľhovcov, v ktorej pred nástupom do funkcie figuroval aj súčasný primátor mesta Prešov František Oľha (Šanca).

Aktuálne je generálnym riaditeľom tejto akciovej spoločnosti jeho brat Jaroslav, v predstavenstve pôsobí aj zakladateľ firmy a primátorov otec František Oľha starší.

Viac o téme informuje Michal Frank.

Dlhoročnú riaditeľku obžalovali z vydierania učiteliek. Bol to šok, vraví starosta

V obci Kružlová čelí riaditeľka základnej školy obžalobe z vydierania. (zdroj: Jana Otriová)

KRUŽLOVÁ. Riaditeľka Základnej školy v Kružlovej v okrese Svidník čelí obžalobe z trestného činu vydierania.

Namiesto v riaditeľni sedí doma a poberá 50 percent platu.

Starosta tvrdí, že sa mu nikto na ňu nesťažoval a s jej prácou bol on aj poslanci spokojní.

Odborová predáčka hovorí o šikane, bossingu i vydieraní.

Ďalšie informácie prináša Jana Otriová.



Za ohňostroj na Kriváni expolicajtovi hrozí len pokuta. Odsúdili ho však za znásilnenie

Expolicajt vypustil pod Kriváňom ohňostroj, vyšetrovali to dlhšie ako rok a pol. (zdroj: kombinované - TASR)

VYSOKÉ TATRY. Bývalý policajt Peter Sihelský vyšiel pod vrchol Kriváňa v piatom stupni ochrany počas sezónnej uzávery so štyrmi deťmi.

Pustil tam slovenskú hymnu a odpálil ohňostroj. Zdokumentoval to na videozáznam a zverejnil na youtube.

Túru komentoval tak, že išlo o protestnú reakciu za stav krajiny, ohňostroj vystrelil ako reklamu na revolúciu a žiadne kamzíky nevyplašil.

„Vrátili sme sa, keď sme boli hodinu od vrcholu, začala byť tma, stratili sme stopu a hore boli kamzíky, nechceli sme ich rušiť, tak sme sa stiahli trocha nižšie,“ komentoval na videu.

Incident sa stal v decembri 2020. Po stopách prípadu sa vydala Lenka Haniková.



Tínedžeri posprejovali múry hradu Turňa. Hrozili im štyri roky, nedostali nič

Na múry nastriekali rôzne nápisy. (zdroj: OZ Castrum Thorna)

KOŠICE, TURŇA NAD BODVOU. Na Turnianskom hrade, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, niekto vlani v júni posprejoval hradné múry.

Prípad v okrese Košice-okolie vyšetrovala kriminálna polícia, ktorá začala trestné stíhanie pre zločin poškodzovania cudzej veci.

Dospelému páchateľovi by hrozil trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Vyšetrovanie však odhalilo, že sprej do rúk vzali dvaja tínedžeri, takže mladistvým by sa sadzba znižovala na polovicu.

Napokon sa prvé trestné stíhanie Karola Samuela R. (15) a Edmunda R. (17) v živote skončilo inak.

Pojednávania sa zúčastnil Róbert Bejda.

Komunisti ho prenasledovali, pracoval aj s lopatou. Zomrel emeritný arcibiskup Alojz Tkáč

Mons. Alojz Tkáč. (zdroj: TASR/František Iván)

KOŠICE. Vo veku 89 rokov v utorok v skorých ranných hodinách opustil svet emeritný košický biskup Alojz Tkáč.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 30. mája o 10.30 h v Dóme sv. Alžbety.

Na pohrebných obradoch sa bude môcť zúčastniť aj široká verejnosť. Pred katedrálou bude tiež veľkoplošná obrazovka.

"Kondolenčná kniha bude v katedrále od stredy. Rakva s pozostatkami bude k poslednej úcte vystavená v pondelok 29. 5. od 10.00 h," uviedol hovorca Košickej arcidiecézy Jaroslav Fabian.

Viac informácií prinášajú Jana Ogurčáková a Daniela Marcinová.

Vzdoroval režimu, radšej tvrdo pracoval. Muž jasných postojov, spomínajú na Alojza Tkáča

Emeritný biskup Alojz Tkáč. (zdroj: Košická arcidiecéza/Lenka Kľúčiková)

KOŠICE. Slovensko obletela smutná správa. Emeritný košický biskup Alojz Tkáč zomrel vo veku 89 rokov.

Spomínajú na neho mnohí veriaci, ako aj tí, s ktorými sa počas svojho pôsobenia stretol alebo pohol ich životmi.

Spolupracovníci ho poznali ako zásadového a pracovitého.

Viac sa dočítate v článku Jany Ogurčákovej.



Mladá žena nezvládla riadenie a narazila do plota. Bola pod vplyvom alkoholu i drog

(zdroj: Ilustračné - SITA)

STARÁ ĽUBOVŇA. Policajné hliadky zaznamenali v okrese Stará Ľubovňa počas nedele troch opitých vodičov, ktorí za volantom auta nemali čo robiť.

Jednou z nich bola i 26-ročná žena, ktorá v podvečerných hodinách poškodila oplotenie rodinného domu i smetnú nádobu.

Osobným autom v danom čase prechádzala obcou Hniezdne (okres Stará Ľubovňa). V zákrute dostala šmyk, zišla mimo cesty a narazila.

Ako táto jazda skončila, zisťovala Daniela Marcinová.

