Ako rýchlo šiel epileptik v čase smrteľnej zrážky? Aspoň 130 km/h, vyrátal znalec

Ešte aj pred osudnou jazdou si dal lieky.

Rútiace sa BMW prešlo do protismeru a čelne sa zrazilo s touto škodou, ktorej vodič na mieste zomrel. Potom zachytilo chodkyne na priechode a nabúralo do ďalších áut. (Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Vodič BMW z tragickej nehody je už na slobode. Jeden súd ho nepustil, druhý áno

Ivana M. takto viedla eskorta na súd koncom apríla naposledy. Už je na slobode. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. V centre Košíc na Gorkého ulici sa začiatkom februára stala tragická dopravná nehoda. Vozidlo BMW X5 sa zrazilo s tromi autami a narazilo do chodcov.

Dvaja účastníci nehody zomreli na mieste, jedna žena ešte v ten deň v nemocnici.

Vodič BMW Ivan M. (43), šéf košickej realitnej kancelárie, bol obvinený zo zločinu všeobecného ohrozenia a prečinu ublíženia na zdraví.

Súd ho vzal do väzby pre obavu, že na slobode by pokračoval v trestnej činnosti. Po dvoch mesiacoch za mrežami podnikateľ podal žiadosť o prepustenie na slobodu.

Okresný súd Košice I o nej rozhodoval koncom apríla a zamietol ju.

Po sťažnosti obvineného a jeho obhajcu krajský súd v pondelok rozhodol opačne.

Prípad na súde sleduje Róbert Bejda.

Grófske kúpele zničili vandali, spustili petíciu za obnovu. Iné kraj kúpil, Byštu nechce

Voda je stále liečivá, nechávame ju však v zemi a zabudnutú. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

BYŠTA. Kedysi grófske kúpele Byšta v okrese Trebišov sú v dezolátnom stave.

Prevádzku ukončili v roku 2006 a odvtedy sa na nich podpísal zub času a vyčíňanie vandalov. Rozkradnutý interiér dnes už len okrajovo pripomína niekdajšiu zašlú slávu tohto kúpeľného miesta.

Liečiť sa tam chodili najmä na reumatické choroby tisíce ľudí. Obec Byšta sa teraz snaží petíciou dosiahnuť, aby sa kúpeľníctvo na toto miesto vrátilo.

Majiteľom kúpeľov a blízkeho kúpaliska je rodina Horkayovcov z Košíc.

Keď sme sa boli pozrieť, ako dnes kúpele vyzerajú, nevedeli sme ich nájsť.

Oslovili sme partiu chlapov, ktorá pri blízkej reštaurácii pílila stromy.

„Čo hľadáte? Kúpele? Jaj, to už musíte do lesa. Veľa tam neuvidíte. Je to rozkradnuté a zničené. Kdeže sú tie časy, keď sem chodievali ľudia so zdravotnými problémami. Poďte so mnou, ukážem vám, kadiaľ sa k nim dostanete,“ s ochotou nás odprevadil jeden z piliarov.

Naskytol sa nám nemilý pohľad. Kúpeľné budovy sú zarastené náletovými drevinami, vstupné dvere porozbíjané, prípadne už nie sú vôbec.

Na mieste sa bol pozrieť Kristián Sabo, fotila Judita Čermáková.

Po Svini príde Vojna policajtov. Rytmusa stráži Knechtová, na golfe uniká Bárta

Alexander Bárta a Robo Jakab ako Miki a Šalený Valent. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Starý golf a v ňom sedí známa tvár. Naháňajú ho ďalšie autá, tiež staršieho dáta. Vozidlo zastavujú policajti v povedomých, ale už nie aktuálnych uniformách...

Do divokých deväťdesiatych rokov sa aspoň na chvíľu vrátila šarišská metropola.

V Prešove v nedeľu nakrúcali film Vojna policajtov, za ktorým stojí známy producent Rudolf Biermann. Tentoraz premiérovo nie ako producent, ale v pozícii režiséra.

Vojnu policajtov nakrúcajú filmári na rôznych miestach východného Slovenska.

V Prešove točili na Hlavnej ulici, čo si vyžiadalo spomalenie mestskej hromadnej dopravy.

V rámci autenticity „oprášil“ dopravný podnik posledný funkčný trolejbus z deväťdesiatych rokov Škoda 14 TrM a poslal ho do premávky.

Okrem exteriérov nakrúcal filmový štáb aj v interiéri. Priamo na prešovskej policajnej stanici.

Akčnú reportáž z filmovačky pripravil Michal Frank.

V Nemecku si za sto eur cez internet kúpil pečiatky do pasu. V Košiciach to odhalili

Ilustračné foto. (zdroj: archív)

KOŠICE. Poverený príslušník mobilnej policajnej jednotky z Prešova začal v utorok trestné stíhanie pre prečin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky.

Obvinenie vzniesol 35-ročnému občanovi Gruzínska s menom Givi Cureshidze.

Po troch dňoch v policajnej cele bol cudzinec v piatok eskortovaný na Okresný súd Košice II.

Prípadu sa venoval Róbert Bejda.

Na železničných staniciach v Štrbe a v Kysaku hľadali bombu

Vozne prezrel aj policajný pes. (zdroj: KR PZ PO )

ŠTRBA, KYSAK. Železničná doprava cez stanicu Štrba v okrese Poprad bola niekeľoko hodín prerušená.

Dôvodom bolo nahlásenie nástražného výbušného systému.

Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko na svojom webe.

Hovorkyňa Železníc SR Ria Feik Achbergerová potvrdila, že nástražný výbušný systém nahlásili vo vlaku spoločnosti RegioJet približne o 9.30 hod.

Ako pátranie dopadlo, píše Kristián Sabo.

