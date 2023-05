Chodia za ním bezdomovci aj prezidenti. Čo má spoločné s Mikulášom Dzurindom?

Na sneme Modrých bol iba divákom.

Desať pozoruhodností kauzy: Nepríčetnú účtovníčku zamestnala firma, ktorá robí pre obec

Zuzana C. prichádza na súd. (zdroj: Michal Frank)

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY, PREŠOV. Kauza účtovníčky malej obce v Sabinovskom okrese zaujala celé Slovensko.

Zuzana C. odoslala z účtov obce Šarišské Michaľany zhruba 1,3 milióna eur, čo je viac ako tretina ročného rozpočtu tejto dediny.

Peniaze posielala falošnej veštici. Nikto si to nevšimol až do chvíle, keď prišla na úrad dvadsaťeurová upomienka od mobilného operátora.

Zuzana C. sa ku všetkému priznala a na druhý deň ju hospitalizovali na psychiatrii. Trestné stíhanie voči nej pre nepríčetnosť zastavil prokurátor.

Pred súdom stojí len muž, ktorý mal ako „veštica Nely“ od nej peniaze vylákať za veštenie, očistné rituály a prísľub, že sa k Zuzane vráti muž.

Tu by sa príbeh mohol skončiť. Je v ňom však veľa nejasností a pozoruhodných vecí. Najavo vyšli viaceré skutočnosti a niektoré z nich sú naozaj prekvapujúce.Zoradil ich Michal Frank.

Obci zmizlo 1,3 milióna eur, išli veštici. Nepotrestajú nikoho, stopol to prokurátor

Ostro sledovaný súdny proces. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV, ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY. Bod zlomu v kauze viac ako miliónovej sprenevery obecných peňazí v Šarišských Michaľanoch (okres Sabinov) nastal 4. októbra 2022.

Vtedy prešovský prokurátor Michal Barnišin zastavil trestné stíhanie proti obvinenej obecnej účtovníčke Zuzane C.

Na základe toho nenesie účtovníčka, ktorá sa k skutku v plnej miere priznala, žiadnu trestnú zodpovednosť.

Neponesie ju ani nikto z obce, keďže rovnaký prokurátor zmietol zo stola sťažnosť terajších obecných poslancov na čele s Karolom Korinekom ml. (nezávislý) proti uzneseniu vyšetrovateľa o zastavení trestného stíhania vo veci porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Prípad defraudácie verejných peňazí tak ostane bez vinníka. Sleduje ho Michal Frank.

Politikov ovládla pýcha. Nestačí sa modliť a na ulici byť sprostý, hovorí známy kňaz

Takto ho poznajú Košičania. Kňaz Peter Gombita má na konte maratóny aj ultrabehy. (zdroj: FB Oáza - nádej pre nový život, n.o.)

Je jedným z najznámejších kňazov na Slovensku. Žije pri najnúdznejších ľuďoch, ktorí stratili prácu, rodinu, domov. Viac ako dve dekády zachraňuje Peter Gombita životy bezdomovcov a stará sa o nich ako riaditeľ útulku a nocľahárne Oáza – nádej pre nový život v Bernátovciach pri Košiciach.

Odbehol množstvo maratónov, so svojím psom dokonca za chudobných zabehol vyše 1 500 kilometrov z Košíc do Vatikánu, kde sa stretol s pápežom.

Gombita sa pred niekoľkými dňami objavil na ustanovujúcom sneme politickej strany Modrí - Európske Slovensko, ktorého lídrom je expremiér Mikuláš Dzurinda.

Sedeli na lavičke náhradníkov 12 rokov a keď ich konečne postavil tréner, tak spoluhráča skopnem, rozhodcovi napľujem do ksichtu a do divákov ešte niečo hodím, hovorí o Matovičovom a Hegerovom kabinete.



V rozhovore pre Korzár Gombita priznáva, že do politiky ho lanárili viackrát a prečo mu nie je bližšie Kresťanskodemokratické hnutie. Otázky mu kládla a odpovede prináša Jana Ogurčáková.

Gram kupoval po päť eur, predával aj za dvojnásobok. Díler dostal sedem a pol roka

Rastislav vlani v októbri, keď ho zo súdu odvádzali do väzby. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Vlani v januári u neho našli drogy na vyše 60 dávok a v septembri ho neprávoplatne podmienečne odsúdili.

Koncom októbra ho policajti zadržali s drogami zas a mal ich takmer dvakrát viac ako v prvom prípade.

Rastislav Kašuba (23) z obce v okrese Košice-okolie bol obvinený zo zločinu nedovolenej výroby, držania a obchodovania s omamnými látkami, neskôr mu právnu kvalifikáciu sprísnili na obzvlášť závažný zločin.

Mladý díler skončil vo väzbe, aby na slobode nepokračoval v trestnej činnosti.

Odtiaľ ho nedávno predviedli na súd, ktorý rozhodol o treste. O ňom i celom prípade informuje Róbert Bejda.

