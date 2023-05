Študenti mohli mať krajší, ekologickejší domov. Firma bola pripravená, kraj zmenil plány

Naša práca vyšla nazmar, reaguje konateľ.

Župa odmietla milión z eurofondov. Internát neopraví, nemá na spolufinancovanie

Na opravu internátu získal kraj peniaze, ktorých sa však vzdá. (zdroj: Judita Čermáková)

KOŠICE. Krajský internát na Medickej 2 v Košiciach je v zlom technickom stave a vyžaduje si opravu.

Košický samosprávny kraj vlani získal na jeho rekonštrukciu nenávratný finančný príspevok milión eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Župa vyhlásila verejné obstarávanie na stavebnú firmu. Do verejnej súťaže sa zapojili tri, vyhrala spoločnosť Pb bau, s. r. o., Strážske.

Rekonštrukcia mala na základe zmluvy o dielo stáť 3,09 milióna eur s DPH. S prácami mali začať najneskôr na jar tohto roku.

Internát nakoniec neopravia, župa od zámeru rekonštrukcie ustúpila.

Prečo bola nakoniec obnova študentského domova zrušená, chcel vedieť Kristián Sabo. Fotogalériu pripravila Judita Čermáková.

Byty v pamiatke sú bez vody, na dvore majú latrínu. Posledný mohykán odišiel pred rokom

Exkurzia v doteraz nepoznanej kultúrnej pamiatke pri Betliari. (zdroj: Vlado Eliáš)

BETLIAR. Ak zavíta turista do obce Betliar a jej okolia v Rožňavskom okrese, zväčša je jeho jedinou destináciou andrássyovský kaštieľ.

Jeho zbierky či park sú úžasné, ale to je len jedna časť príbehu. Lebo Betliar, to sú aj bane, to je aj železo.

Na úpätí masívu vrchu Turecká pri rieke Slaná bývala kedysi vysoká pec a železiareň. Ako pozostatky na priemysel stále stoja dva krásne bytové domy zamestnancov Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarskej účastinnej spoločnosti.

„Často chodíme na Gemer. Vedeli sme, že sú tam tieto pamiatky po železiarstve,“ hovorí Lívia Gažová (31), architektka a členka združenia Čierne diery, ktorá lokalitu pozná cez známeho.

Viac o kúpe kultúrnej pamiatky, jej histórii a plánoch na obnovu prináša Elena Danková.

Po sťažnostiach nemocnica vymení ďalšie štyri výťahy. Na staré už nie sú náhradné diely

Výťahy čelia náporu pacientov. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Výťahy pre pacientov sú už vynovené, teraz prišli na rad aj tie pre zamestnancov.

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) zverejnila výzvu na predkladanie ponúk na rekonštrukciu štyroch výťahov pre zamestnancov v „novej“ nemocnici na Triede SNP 1 v Košiciach.

„Ide o vyše 20-ročné zariadenia, na ktoré už nie sú náhradné diely. Výťahy sa musia vyrobiť na mieru pre 21 výškových staníc, kapacita jedného je 6 osôb. Tieto výťahy slúžia pre približne 1 500 zamestnancov,“ vysvetľuje Monika Krišková, hovorkyňa UNLP Košice.

Celková predpokladaná hodnota zákazky je 595 000 eur bez DPH.

Zamestnanci si na výťah počkajú dlhšie. Rekonštrukcia je plánovaná postupne, po dva výťahy, aby nedošlo k úplnému odstaveniu zamestnaneckých.

Plánovanej obnove v univerzitnej nemocnici sa venovala Elena Danková. Fotografie vyhotovila Judita Čermáková.

Jedni sa tešia, iní smútia. Rozšírenie školy v Čirči ohrozí tú v Orlove

Škola v Čirči prešla obnovou v roku 2015. (zdroj: zscirc.edupage.org)

ORLOV, ČIRČ. Kým v jednej obci si pomôžu, v druhej sa pravdepodobne dostanú do problémov.

Zámer rozšíriť kapacity Základnej školy v Čirči v Staroľubovnianskom okrese vyvoláva v susednom Orlove znepokojenie. Keď tamojšiu základnú školu Čirčania opustia, škola sa neudrží.

„Chápem obavy starostu, ale v prvom rade sa musím starať o svojich obyvateľov a hájiť ich záujmy a potreby,“ hovorí starosta Čirča Michal Didik (nezávislý).

Zámer rozšíriť existujúcu základnú školu s materskou o druhý stupeň je v obci s vyše 1 300 obyvateľmi živý dlhodobo.

Dopady rekonštrukcie jednej školy na fungovanie druhej preskúmala Jana Otriová.

Na košickej Furči sa strieľalo, muža zasiahli gumové projektily

(zdroj: Ilustračné - TASR)

KOŠICE. Košická polícia vyšetruje prípad, ktorý sa stal v noci z pondelka na utorok na Sídlisku Dargovských hrdinov.

Podľa informácií Korzára bola pri ňom použitá zatiaľ nezistená zbraň, vystreľujúca gumové projektily. Obeťou mal byť mladý muž Miroslav, ako podozrivé osoby sú vyšetrovaní Gabriel a Róbert.

Ako pre Korzár uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, polícia v tomto prípade začala trestné stíhanie pre zločin vydierania, spáchaný formou spolupáchateľstva.

Čo sa na mieste dialo, zisťoval Róbert Bejda.

Policajti nehodu dokumentujú. (zdroj: Polícia SR - Košický kraj)

Šport

Futbalisti FC Košice oslavujú postup do Fortuna ligy. (zdroj: facebook FC Košice/Šimon Pavlišin)

Chcú už od neho lístky na Slovan. Šéf Košíc o Prešove: Prajem im všetko dobré

