Rodičovské penzie vyzrádzajú, čo by nemali a odhalili neporiadok v systéme

Seniorka dokazuje, že syn, ktorého porodila, je jej.

Po polstoročí zistila, že nemá syna. Nevyplatili jej za neho rodičovský dôchodok

Sociálna poisťovňa nemá kompletné údaje o rodinných väzbách dôchodcov. (zdroj: Judita Čermáková)

KOŠICE. Má dve deti, je na dôchodku a čakala, že dostane rodičovskú penziu za oboch potomkov. Nestalo sa tak.

Do redakcie sa ozvalo viacero ľudí, že im v rozhodnutí o priznaní rodičovského dôchodku nesedia fakty, teda v ňom nemajú zahrnuté všetky deti.

Košičanka Mária zostala z listu od Sociálnej poisťovne sklamaná. Peniaze jej poslala len za dcéru.

V liste, ktorý z tejto inštitúcie dostala, dokonca syn absolútne nefiguruje.

Zostala šokovaná, keďže obe deti pracujú a v neľahkej dobe sa zíde každé euro.

S Košičankou hovoril Kristián Sabo, ako má postupovať, sa pýtal Sociálnej poisťovne.

Medzinárodná hanba, obrovský dopravný lievik. Predbehli nás už Maďari aj Poliaci

Hraničný prechod Vyšný Komárnik. Cesta odtiaľ ďalej do Poľska by mala byť rýchlejšia. (zdroj: Ilustračné foto)

VYŠNÝ KOMÁRNIK, BARWINEK. Debata o zdĺhavej príprave výstavby rýchlocesty R4 od Prešova k poľským hraniciam sa posunula do novej roviny potom, ako parlamentní poslanci prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej.

Začiatkom mája opätovne schválili novelu zákona, ktorej obsahom sú jednorazové mimoriadne opatrenia v príprave niektorých diaľnic a ciest.

Pri zákonom konkrétne určených dopravných tepnách nebude útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií vyhodnocovať štúdiu uskutočniteľnosti už pred územným konaním ako doteraz, ale až pred stavebným konaním.

To by malo výrazne skrátiť proces prípravy vybraných diaľnic a ciest vrátane R4.

Kým Slovensko sa pokúša naštartovať výstavbu tejto rýchlocesty Prešov – hraničný priechod Vyšný Komárnik vo Svidníckom okrese, Poľsko je ďaleko pred nami.

Téme sa venovala Katarína Gécziová.

Nie je krásna, no má prvenstvá. Najstaršia budova v Tatrách ohrozuje ľudí

Najstaršia stojaca budova a prvá poschodová budova vo Vysokých Tatrách. Zatvorili ju po ukončení pôsobenia Interhotelov, kedy slúžila pre admistratívu. (zdroj: Mária Šimoňáková)

VYSOKÉ TATRY. V centre Starého Smokovca, blízko pamiatkovo chránených objektov Švajčiarsky dom a Grandhotel stojí budova, ktorá je na prvý pohľad vo veľmi zlom stave.

V rokoch 1848 až 1850 ju dal postaviť nájomca Smokovca Johann Georg Rainer s manželkou Elisabethou zo Spišskej Soboty. Známa je pod rôznymi názvami, napríklad Obydlie víly či vila Bellevue.

„Z architektonického hľadiska to nie je žiadna sláva. Nie je to tak, že sa na ňu človek pozrie a povie si, aká je to krásna budova,“ hovorí historik Maroš Semančík, rodák z Levoče.

O architektúru Vysokých Tatier sa zaujíma od skončenia vysokej školy.

Má však svoju historickú hodnotu a viaceré prvenstvá. Stále je najstaršia stojaca budova a prvá poschodová budova vo Vysokých Tatrách.

Zároveň je to prvý objekt, pri ktorom použili hrazdenú konštrukciu.

Vilu zatvorili po ukončení pôsobenia Interhotelov, kedy slúžila pre admistratívu.

Čo sa s ňou dialo a aká ju čaká budúcnosť, priblížila Lenka Haniková.

Samovraždu inzeroval v liste. Kým ho hasiči hľadali v Hornáde, on sedel v kaviarni

Pohľad na Košice. (zdroj: Knižničný fond VKJB)

Včera večer asi o jedenástej hodine sa košickí hasiči vybrali s hákmi k Hornádu, aby tam vylovili z vody mladého obchodníka, ktorý toho večera hodlal spáchať samovraždu. Aspoň to tak udal v liste, kde svoju samovraždu inzeroval.

Takto začala správa v novinách spred sto rokov. Ako táto akcia dopadla, ale aj ďalšie články z dobovej tlače, si prečítate vo výbere Tomáša Ondrejšíka.

Krádež bicyklov spustila vlnu solidarity. Za dve hodiny vyzbierali polovicu peňazí

Nové bicykle umožnia dvojičkám ich plnohodnotný návrat na štart cyklistických pretekov. (zdroj: Facebook)

KOŠICE. Sobotná krádež bicyklov juniorským pretekárom v horskej cyklistike Alanovi a Nikolasovi z Košíc spustila vlnu solidarity.

Na internete sa rozbehla verejná akcia , ktorej cieľom je vyzbierať peniaze na nákup nových bicyklov. Tie umožnia dvanásťročným dvojičkám opäť pretekať.

Zbierku rozbehlo Občianske združenie (OZ) HAKA, ktoré sa zaoberá pátraním po zmiznutých automobiloch a bicykloch.

Viac o nej zisťoval Michal Lendel.

Útok nožom pri košickom nákupnom centre. Útočník mal dorezané ruky, bodol dvoch mužov. Všetkých previezli do nemocnice

Ilustračné foto. (zdroj: KR PZ KE)

KOŠICE. Záchranné zložky zasahovali v piatok popoludní v košickej MČ Nad jazerom. V okolí jedného z obchodných centier došlo k zraneniu dvoch osôb.

Podľa oznámenia, ktoré dostala polícia, mali mať osoby zranenia po bodnutí nožom. Na miesto boli operačným strediskom ihneď vyslané policajné hliadky pohotovostnej motorizovanej jednotky KR PZ Košice.

"Po príchode policajných hliadok sa na mieste nachádzali dvaja zranení muži s bodnými poraneniami, ktorým policajti ihneď poskytli prvú pomoc a privolali záchranárov. Ďalšia policajná hliadka zbadala pri obchodnom centre muža podozrivého z útoku," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Viac píše Monika Almášiová.

Nehoda sa stala na rovnom úseku cesty. (zdroj: FB Polícia SR - Košický kraj)

Šoférka prešla do protismeru, zrazila sa s autom. Nafúkala viac ako štyri promile. Dychové skúšky mali stúpajúcu hodnotu

Tatranská kuriozita ochranárov neteší, hluchánica sa nechá hladkať od ľudí. V období toku stráca plachosť

Nedeľný polmaratón ovplyvní trasy košickej hromadnej dopravy. Opatrenia budú platiť dopoludnia

FC Košice s pohárom po triumfe v II. futbalovej lige. (zdroj: TASR)

Košice spečatili postup. Fortuna ligu si zahrajú po ôsmich rokoch

Zažil aj reprezentáciu. Toto je najviac, vravel hrdý Pačinda po postupe Košíc

