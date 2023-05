Pamätná výstava aj Noc múzeí. Tipy na víkend 13. a 14. mája

Kam na zaujímavé akcie.

Pamätná výstava Sándora Máraiho

KOŠICE. Život a tvorbu najznámejšieho rodáka z Košíc v oblasti literatúry približuje Pamätná výstava Sándora Máraiho. Nachádza sa v dome na košickej Mäsiarskej ulici, kde Márai (1900-1989) v detstve býval so svojou rodinou.

Návštevníkov v jednotlivých miestnostiach sprevádzajú citáty z Máraiových básní a próz, dobové fotografie, portréty, dokumenty či knihy. Výstava približuje aj jeho rodičov, manželku Lolu a jeho brata režiséra Gézu Radványiho. Expozíciu dopĺňajú kusy pôvodného nábytku či glóbus, ktorý mával tento spisovateľ a novinár na svojom pracovnom stole. K najcennejším a najnovším predmetom patrí originálny portrét Máraiho ako 14-ročného, ktorý sa nedávno podarilo objaviť a získať v Spojených štátoch.

Verejnosti bude prístupná aj počas nadchádzajúcej Noci múzeí a galérií v sobotu 13. mája. Špeciálny výklad v slovenskom a maďarskom jazyku bude venovaný téme Tajomstvá a záhady v rodine Sándora Máraia.

Tajomstvá na dotyk

KOŠICKÝ KRAJ. Už túto sobotu môžete v Košickom samosprávnom kraji cestovať naprieč kontinentmi aj časom. V poradí 19. ročník celoeurópskeho podujatia Noci múzeí a galérií prichádza s témou Tajomstvá na dotyk.

Noc vo Východoslovenskom múzeu odštartuje v benátskom štýle. Tešiť sa môžete na husľovú show z balkóna hlavnej budovy, okrem toho vo svojich objektoch sprístupní vybrané expozície. Na trase od múzea do Katovej bašty bude pre návštevníkov pripravený koč cisára Františka. Východoslovenská galéria privíta vo svojej Pohyblivej krajine návštevníkov hudbou a projekciami, chýbať nebudú vernisáže či komentované prehliadky.

Dobrodružné povahy si na svoje prídu v kaštieli a letohrádku Dardanely v Markušovciach, ktoré sprístupní tajné bočné chodby, temnú pivnicu aj povalu. Večerný program bude pokračovať hudobným koncertom. Jediná vstupenka zakúpená v tento deň umožní návštevníkom vstup do všetkých objektov Múzea Spiša. Novinku v podobe zeleného programu „Ako EKO“ pripravila Galéria umelcov Spiša. Okrem bazára a kreatívnych trhov tu môžu návštevníci absolvovať aj minikurz tanca – flamenca.

Gemer bude patriť predovšetkým baníkom. Nové „smart“ novinky predstavia v expozícii baníctva a hutníctva Gemera, ani tu nebudú chýbať prehliadky s kurátormi. Zemplín nezaostáva, na nádvorí Zemplínskeho múzea v Michalovciach vystúpi divadelná skupina historického šermu Aramis z Košíc a sokoliarska skupina Horus. Program vyvrcholí ohňovou show na nádvorí kaštieľa.

Noc múzeí aj v Betliari

BETLIAR. Akcia Noc múzeí zavíta v sobotu aj do kaštieľa Andrássyovcov v Betliari. Od 18:00 budú prebiehať prehliadky po klasickej trase, od 19:00 sú pre návštevníkov pripravené špeciálne “baterkové vstupy”. Prejdete sa chodbami služobníctva, uvidíte technické zaujímavosti kaštieľa a nahliadnete aj do historickej knižnice.

Špeciálne prehliadky sú venované osobnosti Júliusa Andrássyho, jedného z najvýznamnejších politikov a diplomatov 19. storočia v Uhorsku, ktorého 200. výročie narodenia si tento rok pripomíname.

Noc múzeí a galérií na Šariši, Spiši a Hornom Zemplíne

PREŠOV. Do 19. ročníka medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií sa rôznorodým programom zapoja v sobotu aj kultúrne organizácie na Šariši a Hornom Zemplíne.

Krajské múzeum v Prešove aj so svojimi pobočkami otvára brány už od 15.00. Výnimkou je Kaštieľ s archeoparkom v Hanušovciach nad Topľou, otvorený z dôvodu aktuálne prebiehajúcej rekonštrukcie až od 19.00. Návštevníci tu zažijú výnimočnú večernú prehliadku kaštieľskych pivníc aj aktivity v archeoparku. Krajské múzeum ponúkne v Prešove voľný vstup do všetkých expozícií múzea, ale aj do častí, ktoré sú bežne neprístupné, ako napríklad vodná veža – Kumšt s komentovanou prehliadkou od 16.00 do 20.00.

Program v Rákociho paláci si môžu návštevníci vychutnať od 15.00 do 22.00. Čaká na nich napríklad komentovaná prehliadka, vystúpenie žiakov základnej umeleckej školy, hľadanie pokladov pre deti či tajomné chodby. Kaštieľ v Stropkove privíta návštevníkov na nezvyčajných prehliadkach histórie Stropkova. Vstupy sú plánované od 15.30 do 19.30, ale priestory kaštieľa budú prístupné až do 22.00. Krajská galéria v Prešove privíta záujemcov o výtvarné umenie komentovanými prehliadkami troch výstav. Pripravené sú aj workshopy, ktorých súčasťou je aj návšteva v reštaurátorskom ateliéri. Návštevníkov zaujme aj divadelné predstavenie O hlúpom Janovi a premietanie filmov.

Šarišské múzeum v Bardejove, ktoré tento rok oslavuje 120. výročie svojho založenia, pripravilo pre návštevníkov podujatie v skanzene v Bardejovských kúpeľoch. Až do večerných hodín tu bude prebiehať nakladanie poľnej hrnčiarskej pece a výpal keramiky. Každú hodinu od 18:00 do 21:00 sú pripravené komentované prehliadky nočného skanzenu. Vihorlatské múzeum v Humennom sa svojím programom pripája k európskej kampani prezentácie a ochrany kultúrneho dedičstva. Pre návštevníkov sprístupní od 14:00 do 18:00 všetky expozície a výstavné priestory múzea. Otvorená bude aj expozícia ľudovej architektúry a bývania-skanzen.

Slovenské národná múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku predstaví počas Noci múzeí a galérií bohatú kolekciu vyšívaných a tlačených násteniek súvisiacich s tradičným ľudovým, ale aj mestským interiérom 20. storočia, vrátane ukážky dobovej kuchyne. Pripravené je aj vystúpenie ženskej speváckej skupiny Svidníčanka a ´divadelné uzdravenie´ v podaní herečiek Jaroslavy Sisákovej z Divadla Alexandra Duchnoviča a Valérie Fürješovej z Divadla Jonáša Záborského v spolupráci s Ligou za duševné zdravie. Súčasťou je aj premietanie dokumentu Ukrajinské mamy, prednáška o tkáčstve a tvorivé dielne tradičnej výšivky a gastronómie.

V Galérii Andreja Smoláka bude hlavným motívom celovečerného podujatia v Snine téma mieru, ktorú už niekoľko dní podporuje na námestí nainštalovaná výstava Post Bellum – príbehy po 2. svetovej vojne. Sobotňajší program bude prebiehať v priestoroch Galérie Andreja Smoláka a Domu kultúry a kaštieľa. V čase od 18:00 do 24:00 budú vystavené obrazy troch mladých umelcov. Vystavujú Slovenka, Ukrajinka a Poliak. V obývačke Domu kultúry bude výstava prác žiakov súkromnej a mestskej základnej umeleckej školy a deti odídencov z Ukrajiny na tému Mier očami detí. Farba oblečenia je biela. Súčasťou bude možnosť točiť z keramickej hliny na hrnčiarskom kruhu a macramé workshop – ručné viazanie priadze.

Z Múzea v Kežmarku informovali, že v sobotu čakajú na návštevníkov zaujímavé prednášky aj netradičná nočná prehliadka hradného areálu. Program sa začne o 18. hodine, keď návštevníkom prezradia tajomstvá kežmarskej histórie, budú mať jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s prácou reštaurátorky obrazov. Dozvedia sa aj taje reštaurátorského procesu, ktorý okrem umeleckého talentu musí zahŕňať aj veľké vedomosti z oblasti chémie a ďalších exaktných vedeckých odborov.

Prednášku pod názvom 'Odkrývanie tajomstva obrazu' návštevníkom prednesie Ludmila Zozuľáková z Košíc. Po jej ukončení bude pre prítomných pripravené aj netradičné dobové pohostenie - pivová medovina a Thokolyho sušienky.

Program pokračuje o 20. hodine špeciálnou prednáškou "Vo svetle noci" o problematike svetelného znečistenia, ktorej lektorom bude Igor Kudzej. Následne po 21. hodine sa môže verejnosť zúčastniť na prehliadke Kežmarského hradu pri svetle sviečok. Návštevníci sa budú môcť okrem iného dozvedieť, kde bola rytierska sieň, jedáleň či spálne. Svoje dávne tajomstvá vyrozprávajú aj zachované fresky.

Pápežské dary Slovensku

LEVOČA. Výstava Pápežské dary Slovensku sa presunula z Bratislavského hradu do Levoče. Návštevníkom Spišského múzea - SNM ju sprístupnia v nedeľu 14. mája, vernisáž sa uskutoční o deň skôr.

Podľa zástupkyne riaditeľky múzea Dáše Uharčekovej Pavúkovej bude expozícia inštalovaná v priestoroch starého kláštora minoritov. Pôjde o jej obmenenú verziu, keďže niektoré dary z bratislavskej výstavy bolo potrebné vlastníkom vrátiť a na druhej strane sa zase podarilo dohľadať ďalšie dary pápežov. Atmosféru tejto návštevy sprítomní aj kolekcia fotografií.

Výstava predstavuje výber z darov, ktoré Slovensku darovali pápeži v najnovšej histórii. Najstarším je kalich - dar pápeža sv. Pia X. z roku 1911 pre Kostol sv. Alžbety v Bratislave. Najnovším darom je zase medailón s motívom sv. Martina, ktorý Svätý otec František daroval prezidentke Zuzane Čaputovej pri príležitosti jej návštevy Vatikánu v decembri minulého roku. Expozícia zahŕňa aj dary pápežov z obdobia komunizmu. Najpočetnejšie sú tie od Jána Pavla II a Františka.

Výstava bude v priestoroch kláštora inštalovaná do polovice novembra.