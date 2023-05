V Paríži ich referendum odmietlo. Čo s nimi bude na východe Slovenska?

Vyčítajú im rýchlu jazdu aj parkovanie.

Za úrazy môže rýchla jazda aj bezohľadnosť. Pripravujú reguláciu zdieľaných kolobežiek

KOŠICE. Mladý košický youtuber zverejnil v roku 2021 svojskú videorecenziu zdieľaných elektrických kolobežiek od spoločnosti Bolt, ktoré boli v tom čase v uliciach Košíc zhruba rok. Adrenalínového nadšenca zaujímala v prvom rade rýchlosť, ktorú boli kolobežky schopné dosiahnuť.

Spustil sa dolu prudkým kopcom zo sídliska Dargovských hrdinov, pričom si na kolobežku vedľa seba postavil svoju priateľku. Mladý pár sa po úzkej ulici rútil rýchlosťou necelých 56 kilometrov za hodinu.

Video, ktoré si doteraz pozrelo 27-tisíc divákov, malo u komentujúcich pozitívny ohlas. Avšak tento druh zdieľanej dopravy má aj svojich odporcov, ktorým najčastejšie prekáža, že časť užívateľov kolobežiek nedodržiava dopravné predpisy a ich jazda je často bezohľadná.

Téme sa venovali Michal Lendel a Judita Čermáková.

Z čiernej diery chcú športovisko, unikátom bude bazén. Trnka protežovanie Lörinca odmieta

KOŠICE. Na mieste nevyužívaného priestoru pod mostom sa čoskoro začne stavať športovisko strednej úrovne.

Po 15 rokoch a niekoľkých neúspešných projektoch pribudne Košiciam nový skejtpark.

Bude pod mostom na Moskovskej ulici neďaleko existujúceho tenisového komplexu.

Ide o aktivitu mestskej časti Sídlisko KVP, ktorá už má na projekt za pol milióna eur stavebné povolenie.

Viac informácií prinášajú Jana Ogurčáková a Judita Čermáková.

Univerzita opäť púšťa konšpirácie a pochybné prednášky do svojich priestorov

KOŠICE. V priestoroch Kultúrno-spoločenského centra Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) na Jedlíkovej ulici, kde sa nachádzajú aj jej vysokoškolské internáty, sa má cez víkend konať podujatie Vitalfest.

„Už niekoľko rokov vám prinášame iný pohľad na svet. Známi aj menej známi odborníci vám sprostredkujú svoje rokmi nadobudnuté znanie v oblasti zdravia a osobnostného rozvoja, vedy, skutočnej minulosti a aj toho, čo nás čaká v budúcnosti," pozýva organizátor na svojej webstránke na akciu, ktorej partnermi sú okrem iných aj Slobodný vysielač či Zem a vek.

Medzi prednáškami sme opäť našli i také, ktoré avizujú preberanie konšpirácií. Akých, zisťovali Lenka Haniková a Judita Čermáková.

Porušil autorské práva. Zarábal na sťahovaní a šírení filmov a hudby

KOŠICE. Polícia začala ešte v roku 2019 trestné stíhanie vo veci prečinu porušovania autorského práva.

Po zadovážení potrebných dôkazov bol z tohto trestného činu koncom roka 2020 obvinený Tibor T. (29) z obce Vtáčkovce v okrese Košice-okolie.

Keďže sa priznal a splnil všetky zákonom dané podmienky, Okresná prokuratúra Košice–okolie s ním uzavrela dohodu o vine a treste.

Koncom apríla sa ňou zaoberal súd.

O jeho výsledku informuje Róbert Bejda.

Video: Mladý srnec sa preháňal po košickom centre. Dostal meno Bambi

KOŠICE. Zvieratá, ktoré sme donedávna mohli stretnúť iba vo voľnej prírode, sa tlačia do obcí a miest. A to aj do Košíc alebo ich blízkosti.

Celé diviačie čriedy vidieť v okrajových častiach mesta už niekoľko rokov, nedávno sa do metropoly východu chystal na návštevu medveď. Žiaľ 150 kilogramov vážiaceho maca zrazilo auto na Zelenom dvore.

Aktuálne si prišiel pozrieť Košice mladý srnec.

Kde ho videli, prezradí Róbert Bejda.

Dvom 12-ročným pretekárom ukradli nové bicykle. Mama prosí zlodeja, aby ich vrátil

KOŠICE. Juniorskí pretekári v horskej cyklistike Alan a Nikolas z Košíc prišli počas víkendu o svoje nové bicykle.

Mali ich ani nie mesiac.

Mama, ktorá sa stará o dvanásťročné dvojičky sama, vyzvala na sociálnych sieťach zlodeja, aby bicykle rodine vrátil.

„Kdekoľvek ich pripni pred policajnú stanicu alebo ich vráť priamo k nám na adresu Uherova 12. Prisahám, že sa ti nič nestane,“ uviedla vo videu na Facebooku matka Sidónia Szabová.

Viac informácií prináša Michal Lendel.

Hasiči zasahovali pri požiari domu, našli v ňom mŕtvu ženu

ČIERNA. Polícia vyšetruje prípad, pri ktorom došlo k spáchaniu dvoch trestných činov.

Prečinu poškodzovania cudzej veci a prečinu usmrtenia.

Ako informovala polícia, v nedeľu popoludní došlo v obci Čierna v okrese Trebišov k požiaru rodinného domu.

Ďalšie informácie sa dočítate v článku Róberta Bejdu.

V Prešove spustili preventívnu kampaň proti žobraniu detí. Koordinátori pracujú v každom regióne.

Most za Podolíncom čaká rekonštrukcia za vyše 1,55 milióna eur. Celkovo opravia úsek v dĺžke 170 metrov.



