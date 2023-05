Noc múzeí a galérií, Rušňoparáda a Puci pešo. Tipy na víkend 6. a 7. mája

Kam za zaujímavým podujatím.

Sobota

Košická Noc múzeí a galérií



KOŠICE. Do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií sa zapoja aj kultúrne a umelecké inštitúcie v Košiciach, predstavia sa na 20 miestach. V rámci 19. ročníka podujatia ponúknu aktuálne expozície a výstavy, ale aj komentované prehliadky, interaktívny program, premietania a iné. Téma tohto ročníka, ktorý sa uskutoční v sobotu 13. mája od 17.00 do polnoci, nesie názov Tajomstvá na dotyk.

Napríklad Východoslovenské múzeum sprístupní Historickú účelovú budovu na Námestí osloboditeľov, prírodovednú divíziu, Miklušovu väznicu, Rodošto, Dom remesiel či areál Katovej bašty. Pripravená bude aj ohňová šou a tvorivé dielne pre deti. Od VSM po Miklušovu väznicu sa zároveň bude dať previezť na koči cisára Františka.

Východoslovenská galéria ponúkne na Hlavnej ulici napríklad predstavenie pre deti, kreatívny labyrint, vernisáž k výstave Igor Ďurišín 1947 - 2021 - Umelec bez hraníc.

Slovenské technické múzeum prvýkrát samostatne odprezentuje vojnový šifrovací stroj Enigma. Otvorené bude aj Múzeum letectva patriace pod STM v Barci, kde bude mať svoju premiéru napríklad vrtuľník Mi - 8PS-11.



Tradície Slovenska možno spoznať v Regionálnom centre remesiel Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), kde budú okrem iného odkrývať tajomstvo zabudnutého materiálu - pálky. Návštevníkom ponúknu aj dve výstavy.

Do Košickej noci múzeí a galérií sa zapojí i Štátna vedecká knižnica, ktorá sprístupní originál Vizsolyskej Biblie z roku 1590.

Návštevníkov očakávajú tiež v Múzeu obetí komunizmu, v priestoroch Pamätnej výstavy Sándora Máraia, v parku vedy Steelpark, v Dolnej bráne, Malej galérii Alexandra Eckerdta, vo Visit Košice Infopointe, ŠOPA Gallery aj v košickej Tabačke.

Kompletný program je zverejnený na webovej stránke Visit Košice.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Rušňoparáda v depe

KOŠICE. Košické rušňové depo s najväčšou prehliadkou historických i moderných železničných vozidiel na Slovensku otvorí svoje brány počas prvého májového víkendu. K hlavným atrakciám tohtoročnej Rušňoparády bude patriť viac ako storočná parná lokomotíva zvaná Štvorkolák, obnovená a sprevádzkovaná po 20-ročnej odstávke.

Tradičné podujatie pre verejnosť organizuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s Podvihorlatským železničným spolkom. K lákadlám budú patriť aj 72-ročný parný rušeň Papagáj z Popradu, historická motorová a ručná drezina, ako aj dieselový rušeň Sergej z Humenného, ktorý mal možnosť hrať v hollywoodskom filme Peacemaker. V zastúpení súčasných vozidiel sa predvedie najnovšia elektrická jednotka ZSSK prezývaná Panter.

V sobotu budú brány depa otvorené od 9.00 do 17.30 h, pričom večer od 20.00 do 21.30 h sa uskutoční príchod Retro Expresu a nočné fotenie na točni. V nedeľu bude areál prístupný od 9.00 do 16.30 h.

Súčasťou Rušňoparády bude aj výstava modelov rušňov zo starých železných skrutiek od Jána Nováka, program pre deti, vozenie sa na historických vozňoch či retro autobuse. Svoje schopnosti, techniku a výstroj predvedú hasičské, vojenské a policajné zložky.

Pochod - Puci pešo



TREBIŠOV. Diaľkového chodca Juraja Puciho pripomenie sobotňajší 28-kilometrový pochod z Trebišova do jeho rodnej obce Kožuchov. Akcia s názvom "Puci pešo" sa koná pri príležitosti desiateho výročia jeho úmrtia, otvorená je širokej verejnosti a za účasti Puciho vnučiek a synov.

Sobotňajší pochod odštartuje o 8.30 hod. pred trebišovským kaštieľom. Chodci sa následne vydajú cez mestský park k Trnávke a odtiaľ do Zemplínskeho Hradišťa.

Trasa následne vedie k Ondave a do obcí Hraň, Novosad, Zemplínsky Branč a Kožuchov. V každej obci bude zhruba polhodinová prestávka, účastníkov pochodu privítajú starostky alebo starostovia, ktorí niekde chystajú aj krátky kultúrny program.

Úsek medzi obcami Hraň a Kožuchov vedie po ceste a na bezpečnosť účastníkov tam bude dohliadať polícia.

"Pôjde sa normálnym tempom, ktoré zvládnu aj sviatoční chodci," uviedli bratia Jan a Viktor Puciovci.