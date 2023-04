Za deväť dní prešiel 270 kilometrov. Základ je dobrá obuv a štuple, dve tričká stačia

Do Santiaga putujú státisíce ľudí.

Púť do Santiaga de Compostela sa môže mnohým ľuďom spájať s brazílskym spisovateľom Paulom Coelhom a duchovnosťou. Trasa však už nemá len náboženský nádych, každoročne tam totiž smeruje viac ako 350-tisíc pútnikov z celého sveta. Najmä v lete je problém nájsť si miesto v turistických ubytovniach, ktoré trasu lemujú.

BRANISLAV BLAŠKO (28) prešiel z portugalského hlavného mesta Porto do Santiaga 270 kilometrov pešo za deväť dní. Každý deň prešiel s dvoma kamarátmi 30 kilometrov. Cesta je podľa neho aj pre bežných ľudí, sám na púti stretol aj takých, ktorí boli na niekoľkodňovej turistike prvýkrát v živote. „Stretli sme aj 70-ročného turistu, ktorý sa cestou zranil, no pokračoval ďalej,“ hovorí.

Branislav hľadal turistiku v krajine, kde by mohlo byť na jar relatívne teplo a ktorá by sa dala zvládnuť za krátky čas. V rozhovore opísal, na čo všetko je potrebné sa pripraviť.

Mali ste nejaké skúsenosti s niekoľkodňovou turistikou predtým, než ste sa vybrali pešo z Porta do Santiaga de Compostela?

- Pred dvoma rokmi som prešiel Cestu hrdinov SNP. Bola to moja prvá diaľková turistika. Vlani v lete som bol na turistike v Slovinsku, konkrétne na trase Juliana Trail, ktorá je dlhá približne 270 kilometrov. Pôvodne som chcel ísť namiesto toho na prechod Českom, konkrétne na trasu Stezka Českem. Má tisíc kilometrov, no približne týždeň predtým sa začal v národnom parku České Švýcarsko veľký požiar a nemohol by som prejsť veľkú časť trasy.

Na jar som hľadal jednoduchšiu turistiku v krajine, kde by mohlo byť relatívne teplo a ktorá by sa dala zvládnuť za krátky čas. Trasa z Porta do Santiaga de Compostela má 270 kilometrov, nebola náročná. Zaujalo ma, že sa dá ísť popri Atlantickom oceáne. Je to asi jedna z najpopulárnejších turistických tratí v Európe.

Na cestu ste išli v polovici marca, aké tam bolo počasie?

- Keď sme odchádzali zo Slovenska, ešte tu bola zima. V Porte však bolo príjemné jarné počasie. Počas dňa sme mali približne 16 stupňov, v noci bolo najmenej desať. Dni boli v Portugalsku dlhšie a preto sme aj kráčať mohli oveľa dlhšie.

Ako sa takáto púť začína?

- Základ je prísť do nejakej destinácie, odkiaľ vedie cesta, tých trás je viac. Ja som priletel do Porta a prvá vec, ktorú si musí každý pútnik alebo turista vybaviť, je pas pútnika. Ten sa dá vybaviť v katedrále Sé do Porto, stojí dve eurá.

S pasom môže pútnik na konci cesty získať diplom o tom, že trasu absolvoval. Na to je potrebné prejsť minimálne sto kilometrov a zbierať známky, ktoré dávajú v reštauráciách, kaviarňach či turistických centrách. Vďaka tomuto pasu môže byť človek ubytovaný v ubytovniach pre pútnikov, bez pasu to nejde. Tie sú už aj priamo v Porte, kde jedna noc stála približne 15 eur.

Púť do Santiaga Najpopulárnejšími trasami sú Camino Frances, Camino del Norte, Camino Primitivo či Camino Portugues. Camino Portugues má dve trasy, centrálnu a pobrežnú. Centrálna časť sa začína v Lisabone a má 616 kilometrov, začať sa však dá aj v Porte, vtedy má trasa približne 270 kilometrov. Trasa z Porta prechádza mestečkami a patrí k jednej z populárnejších.

Ako pútnická ubytovňa vyzerá?

